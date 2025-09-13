Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кайрат» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.97

13 сентября 2025 10:00
Кайрат - Актобе
14 сент. 2025, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Кайрата»
Сделать ставку

14 сентября на стадионе «Орталык» в Алматы пройдет центральный матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Кайрат» примет «Актобе». Встреча обещает быть напряженной: хозяева борются за чемпионство, а гости стараются сохранить место в верхней части таблицы.

«Кайрат»

«Кайрат» идет на втором месте с 46 очками после 21 тура и демонстрирует стабильные результаты в чемпионате. Победа над «Окжетпесом» (1:0) укрепила позиции команды. Хозяева отличаются надежной обороной, пропустив всего 4 гола в последних пяти встречах. В то же время атакующая линия показывает скромную результативность – только 3 гола за тот же период. Лучший бомбардир клуба Дастан Сатпаев забил 12 мячей и остается лидером атак, но в целом команде не хватает стабильности в завершении. Важный плюс – «Кайрат» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и трижды подряд сохраняет ворота «сухими».

«Актобе»

«Актобе» занимает четвертое место с 39 очками, но демонстрирует менее стабильную игру. Последний тур принес победу над «Жетысу» (3:2), однако пропущенные два мяча снова показали уязвимость обороны. Команда пропустила 11 голов в пяти последних встречах и нередко испытывает трудности на выезде: три поражения подряд в гостях. При этом атакующая линия работает эффективно: команда забивает регулярно, в среднем по 1,2 гола за матч. Лидером является Жайро Жан с семью мячами. Несмотря на слабую игру в защите, «Актобе» умеет находить моменты в атаке и способен навязать борьбу фавориту.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
  • Не пропускает в 3 последних встречах.
  • Забивает в 11 матчах подряд в чемпионате.
  • В последних 5 играх: 3 забитых, 4 пропущенных.

«Актобе»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах.
  • Пропускает в 6 матчах подряд.
  • Забивает в 3 последних турах.
  • В последних 5 играх: 6 забитых, 11 пропущенных.

Личные встречи
62% (23)
11% (4)
27% (10)
78
Забитых мячей
43
2.11
В среднем за матч
1.16
7:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
1 : 2
30.05.2025
Кайрат
Суперкубок Казахстана, Финал
Кайрат
2 : 0
22.02.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
2 : 1
04.10.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
1 : 3
20.04.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Актобе
4 : 2
06.08.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайрат
2 : 1
14.05.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
4 : 1
06.11.2022
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
2 : 0
06.03.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 2
16.10.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайрат
4 : 2
18.05.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайрат
6 : 0
05.10.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайрат
3 : 0
31.05.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 3
31.03.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
6 : 1
30.09.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайрат
3 : 2
31.05.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 1
31.03.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Кайрат
3 : 2
05.11.2017
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
1 : 2
30.07.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
1 : 0
08.03.2017
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 28 тур
Актобе
0 : 1
25.09.2016
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 24 тур
Кайрат
3 : 1
20.08.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Актобе
2 : 6
19.06.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Кайрат
3 : 0
23.04.2016
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Актобе
0 : 3
31.10.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Кайрат
2 : 1
27.09.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Кайрат
1 : 2
16.05.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Актобе
0 : 0
11.03.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Актобе
1 : 0
01.11.2014
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 5 тур
Кайрат
2 : 0
28.09.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Кайрат
7 : 1
06.07.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Актобе
1 : 0
01.05.2014
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Кайрат
0 : 1
29.09.2013
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Актобе
2 : 0
25.08.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Актобе
1 : 1
21.07.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
1 : 0
11.05.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Кайрат
0 : 3
24.10.2012
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Актобе
1 : 1
22.04.2012
Кайрат
Показать все

Прогноз на матч «Кайрат» – «Актобе»

Хозяева выглядят фаворитом благодаря более надежной обороне и стабильным результатам. «Актобе» силен в атаке, но проблемы в защите сводят усилия на нет. Встреча, скорее всего, получится результативной, учитывая слабые стороны гостей и регулярные голы «Кайрата» в домашних матчах. Оптимально рассматривать победу хозяев при условии активной игры в атаке, а также ставку на индивидуальный тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайрата» – коэффициент 1.97
  • Индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.97
Победа «Кайрата»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига
Другие прогнозы
14.09.2025
14:30
2.10
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов - Сочи
Победа «Крыльев Советов»
14.09.2025
15:00
1.97
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат - Актобе
Победа «Кайрата»
14.09.2025
15:00
1.65
Испания. Примера, 4 тур
Сельта - Жирона
Победа «Сельты»
14.09.2025
15:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Тюмень - Машук-КМВ
Победа «Тюмени» с форой (0)
14.09.2025
15:30
2.20
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря - Колос
Обе команды забьют
14.09.2025
16:00
1.42
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта - Лечче
Победа «Аталанты»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 