14 сентября в Кривом Роге состоится матч 5 тура Премьер-лиги Украины, где «Кривбасс» примет «Полесье». Хозяева находятся в отличной форме и входят в группу лидеров, в то время как гости переживают кризис и находятся в нижней части таблицы.

«Кривбасс»

Команда после четырeх туров имеет 9 очков и располагается на 4-м месте. В прошлом матче «Кривбасс» обыграл «Оболонь» (2:1), оформив третью победу подряд. Состав демонстрирует высокую результативность: 11 забитых мячей в последних пяти играх. При этом пропущено только пять голов – защита работает достаточно надeжно. Лучший бомбардир клуба B. Lin отличился дважды в четырeх матчах. «Кривбасс» уверенно чувствует себя в атаке и забивает на протяжении семи последних встреч, что делает его фаворитом будущего матча.

«Полесье»

Житомирский коллектив переживает непростой период: всего 3 очка и 11-е место в таблице. В прошлом туре команда уступила «Динамо Киев» (1:4), а ранее проиграла «Фиорентине» в еврокубках и «ЛНЗ» в чемпионате. Серия поражений в Премьер-лиге достигла трeх матчей. Главная проблема – оборона: 14 пропущенных мячей в последних пяти играх. В атаке «Полесье» также не блещет: всего четыре забитых гола за этот же отрезок. Александр Андриевский остаeтся лучшим бомбардиром команды, но его усилий недостаточно для стабилизации результатов.

Факты о командах

«Кривбасс»

9 очков после 4 туров, 4-е место

Победы в 4 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

«Полесье»

3 очка после 4 туров, 11-е место

Поражения в 6 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 играх подряд

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Полесье»

Форма соперников говорит сама за себя: «Кривбасс» стабильно набирает очки и действует уверенно в атаке, в то время как «Полесье» продолжает проигрывать и демонстрирует слабую игру в защите. Хозяева выглядят явными фаворитами и должны воспользоваться кризисом соперника. С высокой вероятностью они смогут не только победить, но и забить минимум дважды. «Полесье» в нынешнем состоянии вряд ли окажет серьeзное сопротивление.

Рекомендации