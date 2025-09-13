Введите ваш ник на сайте
«Кривбасс» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 3.1

13 сентября 2025 10:00
Кривбасс - Полесье
14 сент. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 5 тур
14 сентября в Кривом Роге состоится матч 5 тура Премьер-лиги Украины, где «Кривбасс» примет «Полесье». Хозяева находятся в отличной форме и входят в группу лидеров, в то время как гости переживают кризис и находятся в нижней части таблицы.

«Кривбасс»

Команда после четырeх туров имеет 9 очков и располагается на 4-м месте. В прошлом матче «Кривбасс» обыграл «Оболонь» (2:1), оформив третью победу подряд. Состав демонстрирует высокую результативность: 11 забитых мячей в последних пяти играх. При этом пропущено только пять голов – защита работает достаточно надeжно. Лучший бомбардир клуба B. Lin отличился дважды в четырeх матчах. «Кривбасс» уверенно чувствует себя в атаке и забивает на протяжении семи последних встреч, что делает его фаворитом будущего матча.

«Полесье»

Житомирский коллектив переживает непростой период: всего 3 очка и 11-е место в таблице. В прошлом туре команда уступила «Динамо Киев» (1:4), а ранее проиграла «Фиорентине» в еврокубках и «ЛНЗ» в чемпионате. Серия поражений в Премьер-лиге достигла трeх матчей. Главная проблема – оборона: 14 пропущенных мячей в последних пяти играх. В атаке «Полесье» также не блещет: всего четыре забитых гола за этот же отрезок. Александр Андриевский остаeтся лучшим бомбардиром команды, но его усилий недостаточно для стабилизации результатов.

Факты о командах

«Кривбасс»

  • 9 очков после 4 туров, 4-е место
  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд

«Полесье»

  • 3 очка после 4 туров, 11-е место
  • Поражения в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 играх подряд

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
6
Забитых мячей
6
1.2
В среднем за матч
1.2
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
1 : 1
25.05.2025
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
3 : 1
30.11.2024
Полесье
Украина. Кубок, 1/8 финала
Полесье
2 : 1
30.10.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
13.05.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
1 : 1
06.11.2023
Кривбасс

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Полесье»

Форма соперников говорит сама за себя: «Кривбасс» стабильно набирает очки и действует уверенно в атаке, в то время как «Полесье» продолжает проигрывать и демонстрирует слабую игру в защите. Хозяева выглядят явными фаворитами и должны воспользоваться кризисом соперника. С высокой вероятностью они смогут не только победить, но и забить минимум дважды. «Полесье» в нынешнем состоянии вряд ли окажет серьeзное сопротивление.

Рекомендации

  • Победа Кривбасса – коэффициент 3.1
  • Индивидуальный тотал Кривбасса больше 1.5 – коэффициент 2.05

Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига
