14 сентября на «Сан-Сиро» пройдeт матч 3 тура Серии А, где «Милан» примет «Болонью». Хозяева рассчитывают подтвердить статус фаворита и продолжить результативную серию, в то время как гости попытаются закрепить уверенный старт и набрать очки на выезде. Матч обещает быть напряжeнным: обе команды стабильно забивают, но не лишены проблем в обороне.

«Милан»

Команда подошла к поединку после победы над «Лечче» (2:0), продлив серию результативных матчей в Серии А до семи. В последних пяти встречах «россонери» забили семь голов и пропустили столько же, что указывает на баланс между атакой и обороной, но и на уязвимость в защите. Важно, что «Милан» активно использует фланги и высоко прессингует, создавая много моментов у ворот соперников. Однако нестабильность в оборонительных действиях иногда лишает команду очков.

«Болонья»

Клуб начал сезон с поражения от «Ромы» (0:1), но затем взял три очка в матче против «Комо» (1:0). В последних пяти встречах команда оформила семь мячей и пропустила семь, что отражает схожую с «Миланом» статистику. «Болонья» действует агрессивно в атаке, но при игре на выезде испытывает трудности – серия из трeх поражений подряд вне дома в Серии А подтверждает это. Тем не менее, коллектив стабильно забивает и способен воспользоваться ошибками обороны соперника.

Факты о командах

«Милан»

Забивает в 7 матчах Серии А подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

7 голов за последние 5 встреч

Победа 2:0 над «Лечче» в предыдущем туре

«Болонья»

3 очка после 2 туров

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 3 последних выездных матчах чемпионата

7 забитых и 7 пропущенных мячей за последние 5 игр

Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

Обе команды подходят к встрече с похожей статистикой, однако разница в классе и глубине состава очевидна. «Милан» выглядит более целостно и на своeм поле должен доминировать. При этом «Болонья» стабильно забивает и в состоянии огорчить хозяев, учитывая их уязвимость в обороне. Наиболее вероятный сценарий – результативная игра с голами обеих сторон и преимуществом «россонери».

