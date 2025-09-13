Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Милан» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

13 сентября 2025 9:00
Милан - Болонья
14 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Милан победит
Сделать ставку

14 сентября на «Сан-Сиро» пройдeт матч 3 тура Серии А, где «Милан» примет «Болонью». Хозяева рассчитывают подтвердить статус фаворита и продолжить результативную серию, в то время как гости попытаются закрепить уверенный старт и набрать очки на выезде. Матч обещает быть напряжeнным: обе команды стабильно забивают, но не лишены проблем в обороне.

«Милан»

Команда подошла к поединку после победы над «Лечче» (2:0), продлив серию результативных матчей в Серии А до семи. В последних пяти встречах «россонери» забили семь голов и пропустили столько же, что указывает на баланс между атакой и обороной, но и на уязвимость в защите. Важно, что «Милан» активно использует фланги и высоко прессингует, создавая много моментов у ворот соперников. Однако нестабильность в оборонительных действиях иногда лишает команду очков.

«Болонья»

Клуб начал сезон с поражения от «Ромы» (0:1), но затем взял три очка в матче против «Комо» (1:0). В последних пяти встречах команда оформила семь мячей и пропустила семь, что отражает схожую с «Миланом» статистику. «Болонья» действует агрессивно в атаке, но при игре на выезде испытывает трудности – серия из трeх поражений подряд вне дома в Серии А подтверждает это. Тем не менее, коллектив стабильно забивает и способен воспользоваться ошибками обороны соперника.

Факты о командах

«Милан»

  • Забивает в 7 матчах Серии А подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 голов за последние 5 встреч
  • Победа 2:0 над «Лечче» в предыдущем туре

«Болонья»

  • 3 очка после 2 туров
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах чемпионата
  • 7 забитых и 7 пропущенных мячей за последние 5 игр

Личные встречи
64% (21)
24% (8)
12% (4)
60
Забитых мячей
28
1.82
В среднем за матч
0.85
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Кубок, Финал
Милан
0 : 1
14.05.2025
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3 : 1
09.05.2025
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 1
27.02.2025
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.08.2023
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
15.04.2023
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 0
27.08.2022
Болонья
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
0 : 0
04.04.2022
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 4
23.10.2021
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 0
21.09.2020
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
5 : 1
18.07.2020
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 3
08.12.2019
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
06.05.2019
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
18.12.2018
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
1 : 2
29.04.2018
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 1
10.12.2017
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3 : 0
21.05.2017
Болонья
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 1
08.02.2017
Милан
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
0 : 1
07.05.2016
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
06.01.2016
Болонья
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 1
20.01.2013
Болонья
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 3
01.09.2012
Милан
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
1 : 1
22.04.2012
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 2
11.12.2011
Милан
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 0
01.05.2011
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 3
12.12.2010
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
0 : 0
07.02.2010
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 0
20.09.2009
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 4
25.01.2009
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
1 : 2
31.08.2008
Болонья
Показать все

Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

Обе команды подходят к встрече с похожей статистикой, однако разница в классе и глубине состава очевидна. «Милан» выглядит более целостно и на своeм поле должен доминировать. При этом «Болонья» стабильно забивает и в состоянии огорчить хозяев, учитывая их уязвимость в обороне. Наиболее вероятный сценарий – результативная игра с голами обеих сторон и преимуществом «россонери».

Рекомендованные ставки

  • Милан победит – коэффициент 1.90
  • обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.90
Милан победит
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А
Другие прогнозы
14.09.2025
14:30
2.10
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов - Сочи
Победа «Крыльев Советов»
14.09.2025
15:00
1.97
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат - Актобе
Победа «Кайрата»
14.09.2025
15:00
1.65
Испания. Примера, 4 тур
Сельта - Жирона
Победа «Сельты»
14.09.2025
15:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Тюмень - Машук-КМВ
Победа «Тюмени» с форой (0)
14.09.2025
15:30
2.20
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря - Колос
Обе команды забьют
14.09.2025
16:00
1.42
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта - Лечче
Победа «Аталанты»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 