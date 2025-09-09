10 сентября на Городском стадионе состоится матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси между командами, находящимися на противоположных концах турнирной таблицы. «Молодечно» продолжает борьбу за выживание, занимая последнее место, а «Неман» старается вернуться в верхнюю часть таблицы после затяжной серии неудач. Обе команды испытывают сложности, и очное противостояние может стать поворотной точкой для одной из них.

«Молодечно»

Команда проводит крайне слабый сезон, сумев набрать лишь 7 очков за 19 матчей. Несмотря на минимальную победу над «Витебском» в предыдущем туре, общая форма остается тревожной: 6 поражений подряд ранее и 10 пропущенных голов в последних 5 встречах. Единственный яркий момент – серия из трех матчей, в которых «Молодечно» неизменно забивал, пусть и по одному мячу. Это говорит о попытках наладить атаку, хотя оборона по-прежнему остаeтся слабым звеном. Лучший бомбардир команды Сергей Усеня отметился всего одним голом, что подчеркивает атакующие проблемы.

«Неман»

«Неман» тоже переживает кризис: команда не может победить в 14 матчах чемпионата подряд, хотя и неплохо проявила себя в квалификации Лиги конференций. После серии из четырех поражений подряд «Неман» должен сосредоточиться на внутреннем первенстве, где он идeт восьмым с 28 очками. Проблемы команды кроются в атаке – всего 3 забитых мяча в последних 5 матчах, и в обороне – 8 пропущенных за тот же отрезок. Тем не менее, на фоне слабой игры соперника у гродненского клуба появляется шанс прервать неудачную серию.

Факты о командах

«Молодечно»

Победа в последнем туре над «Витебском»

В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 4 последних матчах подряд

«Неман»

Не выигрывает в 14 матчах чемпионата

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Молодечно» – «Неман»

Обе команды испытывают серьeзные проблемы с результатами и демонстрируют слабую игру в атаке. Тем не менее, «Молодечно» стал чаще забивать, а оборона «Немана» не отличается надeжностью. С другой стороны, даже на фоне неудач у гостей остаeтся качественное преимущество в составе и больший потенциал для контроля игры. В таком противостоянии наиболее логичным кажется ставка на обмен голами, учитывая статистику последних матчей и мотивацию соперников прервать неудачные серии.

Рекомендованные ставки: