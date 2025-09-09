Введите ваш ник на сайте
«Молодечно» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

09 сентября 2025 9:00
Молодечно - Неман
10 сент. 2025, среда 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют
Сделать ставку

10 сентября на Городском стадионе состоится матч 16-го тура Высшей лиги Беларуси между командами, находящимися на противоположных концах турнирной таблицы. «Молодечно» продолжает борьбу за выживание, занимая последнее место, а «Неман» старается вернуться в верхнюю часть таблицы после затяжной серии неудач. Обе команды испытывают сложности, и очное противостояние может стать поворотной точкой для одной из них.

«Молодечно»

Команда проводит крайне слабый сезон, сумев набрать лишь 7 очков за 19 матчей. Несмотря на минимальную победу над «Витебском» в предыдущем туре, общая форма остается тревожной: 6 поражений подряд ранее и 10 пропущенных голов в последних 5 встречах. Единственный яркий момент – серия из трех матчей, в которых «Молодечно» неизменно забивал, пусть и по одному мячу. Это говорит о попытках наладить атаку, хотя оборона по-прежнему остаeтся слабым звеном. Лучший бомбардир команды Сергей Усеня отметился всего одним голом, что подчеркивает атакующие проблемы.

«Неман»

«Неман» тоже переживает кризис: команда не может победить в 14 матчах чемпионата подряд, хотя и неплохо проявила себя в квалификации Лиги конференций. После серии из четырех поражений подряд «Неман» должен сосредоточиться на внутреннем первенстве, где он идeт восьмым с 28 очками. Проблемы команды кроются в атаке – всего 3 забитых мяча в последних 5 матчах, и в обороне – 8 пропущенных за тот же отрезок. Тем не менее, на фоне слабой игры соперника у гродненского клуба появляется шанс прервать неудачную серию.

Факты о командах

«Молодечно»

  • Победа в последнем туре над «Витебском»
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах подряд

«Неман»

  • Не выигрывает в 14 матчах чемпионата
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
2.5
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Молодечно
3 : 2
10.09.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
3 : 0
15.03.2025
Молодечно

Прогноз на матч «Молодечно» – «Неман»

Обе команды испытывают серьeзные проблемы с результатами и демонстрируют слабую игру в атаке. Тем не менее, «Молодечно» стал чаще забивать, а оборона «Немана» не отличается надeжностью. С другой стороны, даже на фоне неудач у гостей остаeтся качественное преимущество в составе и больший потенциал для контроля игры. В таком противостоянии наиболее логичным кажется ставка на обмен голами, учитывая статистику последних матчей и мотивацию соперников прервать неудачные серии.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.70

1.95
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига
