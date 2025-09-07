8 сентября на стадионе «Европа Пойнт» в Гибралтаре состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира между командами, находящимися на последних строчках своей группы. Обе сборные сражаются скорее за престиж и развитие, чем за реальные шансы на выход, но мотивация улучшить статистику будет высокой.

Гибралтар

Гибралтар продолжает оставаться одной из самых уязвимых сборных европейского футбола. После четырeх туров у команды нет ни одного очка и 17 пропущенных мячей – это худший показатель в группе. При этом за пять последних матчей команда забила всего два гола, пропуская в среднем 3.4 мяча за игру. В домашних встречах Гибралтар не может противопоставить серьeзное сопротивление даже соперникам средней руки. Основная проблема – слабая организация обороны, неумение держать линию и большие разрывы между зонами. Отдельные индивидуальные действия, вроде голов Скэнлона, лишь подчeркивают общий дефицит командной игры.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов находится на ступень выше – и по турнирной таблице, и по качеству игры. Несмотря на поражения от Чехии, Черногории и Хорватии, команда выглядела конкурентоспособно: дважды проиграла с минимальной разницей, а Чехии даже забила мяч. При этом в домашнем матче с Гибралтаром Фареры уверенно одержали победу 2:1, контролируя ход игры. В атаке команда действует прагматично, делая ставку на стандарты и простые розыгрыши в финальной трети. Главной слабостью остаeтся нестабильность в обороне: команда пропускает в шести матчах подряд.

Факты о командах

Гибралтар

Пять поражений подряд

В среднем: 0.40 забито, 3.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Всего 2 гола за 5 последних матчей

Фарерские острова

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах подряд

Победа над Гибралтаром 2:1 в этом отборе

Минимальные поражения от Хорватии и Черногории

Прогноз на матч Гибралтар – Фарерские острова

Сборная Фарерских островов на текущем отрезке выглядит более собранной и результативной, чем Гибралтар. Победа в первом круге придаeт уверенности, и даже несмотря на гостевой статус, у Фареров есть все шансы повторить успех. При этом обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, что делает сценарий с обоюдными голами вполне реальным. Особенно если хозяева получат шанс отыграться на фоне усталости соперника.

Рекомендованные ставки: