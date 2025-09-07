Введите ваш ник на сайте
Гибралтар – Фарерские острова: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

07 сентября 2025 9:00
Гибралтар - Фарерские острова
08 сент. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 6 тур
Перейти в онлайн матча
8 сентября на стадионе «Европа Пойнт» в Гибралтаре состоится матч 6 тура квалификации чемпионата мира между командами, находящимися на последних строчках своей группы. Обе сборные сражаются скорее за престиж и развитие, чем за реальные шансы на выход, но мотивация улучшить статистику будет высокой.

Гибралтар

Гибралтар продолжает оставаться одной из самых уязвимых сборных европейского футбола. После четырeх туров у команды нет ни одного очка и 17 пропущенных мячей – это худший показатель в группе. При этом за пять последних матчей команда забила всего два гола, пропуская в среднем 3.4 мяча за игру. В домашних встречах Гибралтар не может противопоставить серьeзное сопротивление даже соперникам средней руки. Основная проблема – слабая организация обороны, неумение держать линию и большие разрывы между зонами. Отдельные индивидуальные действия, вроде голов Скэнлона, лишь подчeркивают общий дефицит командной игры.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов находится на ступень выше – и по турнирной таблице, и по качеству игры. Несмотря на поражения от Чехии, Черногории и Хорватии, команда выглядела конкурентоспособно: дважды проиграла с минимальной разницей, а Чехии даже забила мяч. При этом в домашнем матче с Гибралтаром Фареры уверенно одержали победу 2:1, контролируя ход игры. В атаке команда действует прагматично, делая ставку на стандарты и простые розыгрыши в финальной трети. Главной слабостью остаeтся нестабильность в обороне: команда пропускает в шести матчах подряд.

Факты о командах

Гибралтар

  • Пять поражений подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 3.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Всего 2 гола за 5 последних матчей

Фарерские острова

  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Победа над Гибралтаром 2:1 в этом отборе
  • Минимальные поражения от Хорватии и Черногории

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
2
Забитых мячей
7
0.67
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Гибралтар
0 : 1
08.09.2025
Фарерские острова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Фарерские острова
2 : 1
09.06.2025
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
1 : 4
01.03.2014
Фарерские острова

Прогноз на матч Гибралтар – Фарерские острова

Сборная Фарерских островов на текущем отрезке выглядит более собранной и результативной, чем Гибралтар. Победа в первом круге придаeт уверенности, и даже несмотря на гостевой статус, у Фареров есть все шансы повторить успех. При этом обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, что делает сценарий с обоюдными голами вполне реальным. Особенно если хозяева получат шанс отыграться на фоне усталости соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Фарерских островов – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал Гибралтара больше 0.5 – коэффициент 2.10

Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Рекомендуем
