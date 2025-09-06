Введите ваш ник на сайте
Люксембург – Словакия: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

06 сентября 2025 9:00
Люксембург - Словакия
07 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
Перейти в онлайн матча
7 сентября на стадионе Stade de Luxembourg состоится матч 6-го тура европейской квалификации чемпионата мира между сборными Люксембурга и Словакии. Обе команды находятся в середине таблицы своей группы, и предстоящая встреча может серьeзно повлиять на распределение мест в отборочном цикле.

Люксембург

Сборная Люксембурга переживает очередной непростой период. В предыдущем туре команда проиграла Северной Ирландии (1:3), снова показав проблемы в обороне. В последних пяти матчах Люксембург пропустил 7 мячей, а в атаке отметился лишь тремя голами. Лучший бомбардир команды Данел Синани, оформивший 4 мяча в 20 встречах за сборную, остаeтся единственным стабильно опасным игроком в нападении. Команда часто играет закрыто, но даже при осторожной модели демонстрирует нестабильность в защите, допуская обрезки и потери при выходе из обороны. На фоне сильных соперников такие огрехи особенно фатальны, как это было видно в матчах против Швейцарии (1:3) и Словении (0:1).

Словакия

Словаки в прошлом туре добились сенсационной победы над Германией (2:0), что серьeзно подняло их моральное состояние. Однако в более широком контексте выступления сборной остаются неровными. В пяти последних матчах команда забила лишь трижды, а пропустила шесть мячей. Главной ударной силой считается Давид Ганцко – защитник, который регулярно подключается к стандартам и уже имеет на счету 5 голов за 25 матчей. В то же время оборона Словакии остаeтся довольно дисциплинированной: в последних двух матчах пропущен только один мяч. Несмотря на слабую статистику в гостях (4 поражения подряд в квалификациях), команда приехала на матч в хорошей форме и с рабочей тактической схемой.

Факты о командах

Люксембург

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч
  • Всего 1 победа в 5 последних матчах
  • Данел Синани – 4 гола в 20 матчах

Словакия

  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч
  • Победа над Германией (2:0) в предыдущем туре
  • Давид Ганцко – лучший бомбардир сборной с 5 голами

Личные встречи
17% (1)
17% (1)
67% (4)
4
Забитых мячей
10
0.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Люксембург
0 : 1
07.09.2025
Словакия
Отбор ЧЕ-2024, 8 тур
Люксембург
0 : 1
16.10.2023
Словакия
Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
Словакия
0 : 0
23.03.2023
Люксембург
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 10 тур
Люксембург
2 : 4
12.10.2015
Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 5 тур
Словакия
3 : 0
27.03.2015
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные,
Люксембург
2 : 1
09.02.2011
Словакия
Показать все

Прогноз на матч Люксембург – Словакия

Матч обещает быть осторожным и малорезультативным. Обе команды обладают слабыми линиями атаки и в основном делают ставку на компактную игру в центре поля и выжидательные моменты. У Словакии после победы над Германией психологическое преимущество, а также класс исполнителей повыше. Люксембург, хоть и играет дома, не демонстрирует стабильности ни в атаке, ни в обороне. При этом команда редко проигрывает крупно – особенно на своeм поле. На этом фоне оптимально рассматривать осторожные исходы: ставка на Словакию с подстраховкой или тотал меньше.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Словакии – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72

Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
