Аргентина – Венесуэла: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

03 сентября 2025 9:00
Аргентина - Венесуэла
05 сент. 2025, пятница 02:30 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Аргентины с форой (–1.5)
Сделать ставку

5 сентября на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе лидер южноамериканской квалификации Аргентина сыграет против сборной Венесуэлы. Хозяева уверенно идут к очередному выходу на чемпионат мира, демонстрируя лучшую статистику в турнире как по очкам, так и по забитым мячам. Венесуэла продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф, но уступает по качеству игры и стабильности.

Аргентина

Сборная Аргентины уверенно лидирует в таблице с 35 очками после 16 туров. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, одержала больше всех побед (11) и забила больше всех мячей (28). В последней встрече против Колумбии была зафиксирована ничья 1:1, однако до этого аргентинцы уверенно переиграли Бразилию, Уругвай и Чили. Лионель Месси остаeтся лидером – на его счету 14 голов в 24 матчах. Команда забивает в каждом из последних 11 матчей, в среднем – 1.60 за игру, а пропускает крайне мало – всего 2 мяча в последних 5 встречах. Оборона Аргентины – самая надeжная в турнире, а контроль мяча и позиционные атаки создают устойчивое игровое преимущество.

Венесуэла

Венесуэла занимает 7-е место в таблице с 18 очками и продолжает борьбу за стыковые матчи. Команда проиграла 2 из 3 последних игр, в том числе Уругваю (0:2) и Эквадору (1:2), но переиграла Боливию и Перу с минимальным счeтом. Лидер атаки – Хосе Саломон Рондон, у которого 8 голов в 20 играх. В среднем команда забивает 1.00 мяч за матч и пропускает 1.40. В выездных матчах у Венесуэлы большие сложности – 6 поражений подряд в квалификации. Несмотря на дисциплину, венесуэльцы часто теряют концентрацию в концовках, что приводит к пропущенным мячам в ключевые моменты.

Факты о командах

Аргентина

  • 35 очков, 1-е место после 16 туров
  • Забивает в 21 матче подряд
  • 8 забитых и 2 пропущенных за последние 5 матчей
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.40 пропущено
  • Месси – 14 голов в 24 матчах

Венесуэла

  • 18 очков, 7-е место после 16 туров
  • 5 забитых и 7 пропущенных за последние 5 матчей
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено
  • Проиграла 6 последних выездных матчей
  • Рондон – 8 голов в 20 матчах

Личные встречи
55% (6)
27% (3)
18% (2)
23
Забитых мячей
10
2.09
В среднем за матч
0.91
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Аргентина
3 : 0
05.09.2025
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Венесуэла
1 : 1
10.10.2024
Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Аргентина
3 : 0
26.03.2022
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Венесуэла
1 : 3
03.09.2021
Аргентина
Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла
0 : 2
28.06.2019
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
1 : 3
22.03.2019
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Аргентина
1 : 1
06.09.2017
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Венесуэла
2 : 2
07.09.2016
Аргентина
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
4 : 1
19.06.2016
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 11 тур
Аргентина
3 : 0
23.03.2013
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 2 тур
Венесуэла
1 : 0
12.10.2011
Аргентина
Показать все

Прогноз на матч Аргентина – Венесуэла

Аргентина подходит к матчу в роли фаворита и обязана побеждать дома. Команда сильнее по всем ключевым метрикам – от реализации моментов до надeжности в обороне. Венесуэла нестабильна в гостях и вряд ли сможет удержать оборону против агрессивной и техничной атаки хозяев. При этом венесуэльцы способны зацепиться за гол – команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а Аргентина не всегда играет «на ноль». Однако класс и глубина состава хозяев должны сказаться уже к перерыву.

Рекомендованные ставки

  • Победа Аргентины с форой (–1.5) – коэффициент 1.85
  • Аргентина победит в первом тайме – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Аргентины больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.85
Победа Аргентины с форой (–1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ
