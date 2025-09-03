5 сентября на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе лидер южноамериканской квалификации Аргентина сыграет против сборной Венесуэлы. Хозяева уверенно идут к очередному выходу на чемпионат мира, демонстрируя лучшую статистику в турнире как по очкам, так и по забитым мячам. Венесуэла продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф, но уступает по качеству игры и стабильности.

Аргентина

Сборная Аргентины уверенно лидирует в таблице с 35 очками после 16 туров. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, одержала больше всех побед (11) и забила больше всех мячей (28). В последней встрече против Колумбии была зафиксирована ничья 1:1, однако до этого аргентинцы уверенно переиграли Бразилию, Уругвай и Чили. Лионель Месси остаeтся лидером – на его счету 14 голов в 24 матчах. Команда забивает в каждом из последних 11 матчей, в среднем – 1.60 за игру, а пропускает крайне мало – всего 2 мяча в последних 5 встречах. Оборона Аргентины – самая надeжная в турнире, а контроль мяча и позиционные атаки создают устойчивое игровое преимущество.

Венесуэла

Венесуэла занимает 7-е место в таблице с 18 очками и продолжает борьбу за стыковые матчи. Команда проиграла 2 из 3 последних игр, в том числе Уругваю (0:2) и Эквадору (1:2), но переиграла Боливию и Перу с минимальным счeтом. Лидер атаки – Хосе Саломон Рондон, у которого 8 голов в 20 играх. В среднем команда забивает 1.00 мяч за матч и пропускает 1.40. В выездных матчах у Венесуэлы большие сложности – 6 поражений подряд в квалификации. Несмотря на дисциплину, венесуэльцы часто теряют концентрацию в концовках, что приводит к пропущенным мячам в ключевые моменты.

Факты о командах

Аргентина

35 очков, 1-е место после 16 туров

Забивает в 21 матче подряд

8 забитых и 2 пропущенных за последние 5 матчей

В среднем: 1.60 гола забито, 0.40 пропущено

Месси – 14 голов в 24 матчах

Венесуэла

18 очков, 7-е место после 16 туров

5 забитых и 7 пропущенных за последние 5 матчей

В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено

Проиграла 6 последних выездных матчей

Рондон – 8 голов в 20 матчах

Прогноз на матч Аргентина – Венесуэла

Аргентина подходит к матчу в роли фаворита и обязана побеждать дома. Команда сильнее по всем ключевым метрикам – от реализации моментов до надeжности в обороне. Венесуэла нестабильна в гостях и вряд ли сможет удержать оборону против агрессивной и техничной атаки хозяев. При этом венесуэльцы способны зацепиться за гол – команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а Аргентина не всегда играет «на ноль». Однако класс и глубина состава хозяев должны сказаться уже к перерыву.

Рекомендованные ставки