5 сентября на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе лидер южноамериканской квалификации Аргентина сыграет против сборной Венесуэлы. Хозяева уверенно идут к очередному выходу на чемпионат мира, демонстрируя лучшую статистику в турнире как по очкам, так и по забитым мячам. Венесуэла продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф, но уступает по качеству игры и стабильности.
Аргентина
Сборная Аргентины уверенно лидирует в таблице с 35 очками после 16 туров. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, одержала больше всех побед (11) и забила больше всех мячей (28). В последней встрече против Колумбии была зафиксирована ничья 1:1, однако до этого аргентинцы уверенно переиграли Бразилию, Уругвай и Чили. Лионель Месси остаeтся лидером – на его счету 14 голов в 24 матчах. Команда забивает в каждом из последних 11 матчей, в среднем – 1.60 за игру, а пропускает крайне мало – всего 2 мяча в последних 5 встречах. Оборона Аргентины – самая надeжная в турнире, а контроль мяча и позиционные атаки создают устойчивое игровое преимущество.
Венесуэла
Венесуэла занимает 7-е место в таблице с 18 очками и продолжает борьбу за стыковые матчи. Команда проиграла 2 из 3 последних игр, в том числе Уругваю (0:2) и Эквадору (1:2), но переиграла Боливию и Перу с минимальным счeтом. Лидер атаки – Хосе Саломон Рондон, у которого 8 голов в 20 играх. В среднем команда забивает 1.00 мяч за матч и пропускает 1.40. В выездных матчах у Венесуэлы большие сложности – 6 поражений подряд в квалификации. Несмотря на дисциплину, венесуэльцы часто теряют концентрацию в концовках, что приводит к пропущенным мячам в ключевые моменты.
Факты о командах
Аргентина
- 35 очков, 1-е место после 16 туров
- Забивает в 21 матче подряд
- 8 забитых и 2 пропущенных за последние 5 матчей
- В среднем: 1.60 гола забито, 0.40 пропущено
- Месси – 14 голов в 24 матчах
Венесуэла
- 18 очков, 7-е место после 16 туров
- 5 забитых и 7 пропущенных за последние 5 матчей
- В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено
- Проиграла 6 последних выездных матчей
- Рондон – 8 голов в 20 матчах
Прогноз на матч Аргентина – Венесуэла
Аргентина подходит к матчу в роли фаворита и обязана побеждать дома. Команда сильнее по всем ключевым метрикам – от реализации моментов до надeжности в обороне. Венесуэла нестабильна в гостях и вряд ли сможет удержать оборону против агрессивной и техничной атаки хозяев. При этом венесуэльцы способны зацепиться за гол – команда забивает в восьми из десяти последних матчей, а Аргентина не всегда играет «на ноль». Однако класс и глубина состава хозяев должны сказаться уже к перерыву.
Рекомендованные ставки
- Победа Аргентины с форой (–1.5) – коэффициент 1.85
- Аргентина победит в первом тайме – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал Аргентины больше 2.5 – коэффициент 2.05