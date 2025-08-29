30 августа на «ВВК-Арене» в Баварии состоится матч второго тура чемпионата Германии, где «Аугсбург» примет действующего чемпиона страны «Баварию». Хозяева начали сезон уверенной выездной победой над «Фрайбургом», но впереди куда более серьeзное испытание – встреча с командой, которая набрала максимальный ход и идeт без поражений в последних матчах.

«Аугсбург»

Клуб из Баварии в стартовом туре преподнeс сюрприз, обыграв «Фрайбург» со счeтом 3:1. В атаке команда смотрится свежее: в пяти последних встречах забито восемь голов, что в среднем составляет 1.60 за игру. Однако оборона всe ещe нестабильна – семь пропущенных за те же пять матчей, а также серия из пяти игр подряд, где команда не сумела сохранить ворота в неприкосновенности. Несмотря на неплохую форму в атаке и результативность дома, предстоящая встреча с «Баварией» станет проверкой на прочность всей линии обороны.

«Бавария»

Мюнхенцы начали сезон так, как и подобает фавориту. Разгром «РБ Лейпциг» (6:0) в Бундеслиге и победа в Суперкубке над «Штутгартом» подтверждают высокий уровень готовности. Команда победила в трeх последних официальных матчах, а в 13 играх чемпионата подряд неизменно забивает. В последних пяти встречах на счету «Баварии» 17 мячей – фантастический показатель 3.40 за игру. При этом оборона также демонстрирует надeжность: лишь четыре пропущенных за те же пять игр, а серия из трeх матчей без пропущенных голов подчeркивает уверенность защитных действий.

Факты о командах

«Аугсбург»

Победа в стартовом туре над «Фрайбургом» (3:1).

Забивает в 10 из 12 последних матчей.

В последних 5 играх – в среднем 1.60 забитых мяча.

Пропускает в 5 матчах подряд.

«Бавария»

Победа в 6 последних матчах.

В последних 5 играх – 17 забитых мячей (3.40 за игру).

Не пропускает в 3 последних матчах.

Победа в Суперкубке и разгром «РБ Лейпциг» (6:0).

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Бавария»

«Бавария» подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита: мощная атака и стабильная игра в обороне делают еe главным претендентом на победу. «Аугсбург» способен поразить ворота соперника, учитывая, что команда регулярно забивает даже в матчах с сильными оппонентами. Однако общий уровень игры хозяев значительно ниже, и удержать атакующую мощь мюнхенцев будет крайне сложно. Вероятнее всего, матч получится результативным: «Бавария» традиционно активно действует в нападении, а «Аугсбург» постарается ответить хотя бы одним голом.

Рекомендованные ставки: