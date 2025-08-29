Введите ваш ник на сайте
«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.75

29 августа 2025 11:00
Аугсбург - Бавария
30 авг. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 голов
Сделать ставку

30 августа на «ВВК-Арене» в Баварии состоится матч второго тура чемпионата Германии, где «Аугсбург» примет действующего чемпиона страны «Баварию». Хозяева начали сезон уверенной выездной победой над «Фрайбургом», но впереди куда более серьeзное испытание – встреча с командой, которая набрала максимальный ход и идeт без поражений в последних матчах.

«Аугсбург»

Клуб из Баварии в стартовом туре преподнeс сюрприз, обыграв «Фрайбург» со счeтом 3:1. В атаке команда смотрится свежее: в пяти последних встречах забито восемь голов, что в среднем составляет 1.60 за игру. Однако оборона всe ещe нестабильна – семь пропущенных за те же пять матчей, а также серия из пяти игр подряд, где команда не сумела сохранить ворота в неприкосновенности. Несмотря на неплохую форму в атаке и результативность дома, предстоящая встреча с «Баварией» станет проверкой на прочность всей линии обороны.

«Бавария»

Мюнхенцы начали сезон так, как и подобает фавориту. Разгром «РБ Лейпциг» (6:0) в Бундеслиге и победа в Суперкубке над «Штутгартом» подтверждают высокий уровень готовности. Команда победила в трeх последних официальных матчах, а в 13 играх чемпионата подряд неизменно забивает. В последних пяти встречах на счету «Баварии» 17 мячей – фантастический показатель 3.40 за игру. При этом оборона также демонстрирует надeжность: лишь четыре пропущенных за те же пять игр, а серия из трeх матчей без пропущенных голов подчeркивает уверенность защитных действий.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Победа в стартовом туре над «Фрайбургом» (3:1).
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.
  • В последних 5 играх – в среднем 1.60 забитых мяча.
  • Пропускает в 5 матчах подряд.

«Бавария»

  • Победа в 6 последних матчах.
  • В последних 5 играх – 17 забитых мячей (3.40 за игру).
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • Победа в Суперкубке и разгром «РБ Лейпциг» (6:0).

Личные встречи
13% (4)
6% (2)
81% (26)
28
Забитых мячей
82
0.88
В среднем за матч
2.56
2:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
1 : 3
04.04.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
3 : 0
22.11.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
3 : 1
27.08.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
5 : 3
11.03.2023
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Аугсбург
2 : 5
19.10.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 0
17.09.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
1 : 0
09.04.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
2 : 1
19.11.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5 : 2
22.05.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
20.01.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
2 : 0
08.03.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
2 : 2
19.10.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
2 : 3
15.02.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
1 : 1
25.09.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 4
07.04.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
3 : 0
18.11.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
01.04.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 3
29.10.2016
Бавария
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
3 : 1
26.10.2016
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 3
14.02.2016
Бавария
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
2 : 1
12.09.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
0 : 1
09.05.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0 : 4
13.12.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 0
05.04.2014
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аугсбург
0 : 2
04.12.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
3 : 0
09.11.2013
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3 : 0
11.05.2013
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аугсбург
0 : 2
18.12.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
0 : 2
08.12.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
2 : 1
07.04.2012
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 2
06.11.2011
Бавария
Показать все

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Бавария»

«Бавария» подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита: мощная атака и стабильная игра в обороне делают еe главным претендентом на победу. «Аугсбург» способен поразить ворота соперника, учитывая, что команда регулярно забивает даже в матчах с сильными оппонентами. Однако общий уровень игры хозяев значительно ниже, и удержать атакующую мощь мюнхенцев будет крайне сложно. Вероятнее всего, матч получится результативным: «Бавария» традиционно активно действует в нападении, а «Аугсбург» постарается ответить хотя бы одним голом.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.75
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига
  • Читайте нас: 