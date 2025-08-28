Введите ваш ник на сайте
«Аль-Шабаб» – «Халидж»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.55

28 августа 2025 9:00
Аль-Шабаб - Халидж
29 авг. 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Аль-Шабаба»
Сделать ставку

29 августа в первом туре Высшей лиги Саудовской Аравии на стадионе Al-Shabab Club Stadium состоится матч между «Аль-Шабабом» и «Халиджем». Для хозяев это возможность подтвердить высокий уровень атаки, а гости попробуют показать, что способны бороться за очки даже против соперников более высокого класса.

«Аль-Шабаб»

Команда подходит к сезону в хорошей форме. В последних пяти матчах «Аль-Шабаб» забил 12 голов и пропустил лишь 4. Особенно впечатляет серия из трeх «сухих» встреч подряд, что подчeркивает прогресс оборонительной линии. В среднем коллектив забивает 2.40 гола за игру, а это один из лучших показателей в лиге. В атаке команда действует разнообразно, активно используя фланги и стандартные положения. При этом стабильность в домашних матчах остаeтся важным фактором: клуб забивает в семи из последних девяти игр, что делает его фаворитом предстоящей встречи.

«Халидж»

Гости, напротив, испытывают серьeзные проблемы в обороне. Команда пропускает уже 13 матчей подряд, и эта серия отражает системные ошибки в защите. В последних пяти играх коллектив пропустил 10 голов, в среднем – по два за матч. В атаке показатели скромнее, но всe же «Халидж» забивает в большинстве встреч: шесть мячей в последних пяти матчах и средняя результативность 1.20 гола за игру. Однако против сильных соперников атака часто оказывается малорезультативной, а оборона становится уязвимой.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Забивает в 6 матчах подряд в Высшей лиге.
  • Средняя результативность – 2.40 гола за игру.
  • Три «сухих» матча подряд.

«Халидж»

  • Пропускает в 13 матчах подряд.
  • Средняя результативность в атаке – 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч.

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
7
Забитых мячей
4
1.75
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
0 : 1
29.08.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Халидж
0 : 0
02.03.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Шабаб
1 : 3
02.09.2023
Халидж

Прогноз на матч

«Аль-Шабаб» выглядит более собранным и результативным коллективом, способным навязать высокий темп с первых минут. В то время как «Халидж» стабильно демонстрирует слабую игру в обороне, допуская по два пропущенных мяча за матч, хозяева обладают всеми шансами реализовать преимущество. При этом гости всe же могут рассчитывать на забитый гол, так как команда отличается неплохой серией результативности. Однако общий перевес будет на стороне хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Шабаба» – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аль-Шабаба» больше 1.5 – коэффициент 1.65

1.55
Победа «Аль-Шабаба»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Другие прогнозы
29.08.2025
15:30
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Полтава - Заря
Обе забьют
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
18+
  • Читайте нас: 