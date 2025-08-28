28 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги конференций. Рижский «РФШ» сразится за выход в групповой этап с «Хэмран Спартанс» из Мальты. Первый матч остался за мальтийцами – 1:0.

«РФШ»

«РФШ», чемпион Латвии, начал еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, обыграв эстонскую «Левадию» (2:0 по сумме), но уступила «Мальмe» (1:5). В Лиге Европы «РФШ» проиграл финскому «КуПС» (1:3), после чего перешeл в Лигу конференций. В чемпионате Латвии «РФШ» идет на второй строчке, выиграв 5 из 6 последних матчей с разницей голов 15:4.

Последние три игры:

Хэмран – РФШ 1:0

РФШ – Метта 3:2

КуПС – РФШ 1:0

«Хэмран Спартанс»

«Хэмран», чемпион Мальты, начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, пройдя «Жальгирис» по пенальти (2:2, 11:10), но затем проиграл киевскому «Динамо» (0:6) и «Маккаби Тель-Авив» (2:5) в Лиге Европы.

Последние три игры:

Хэмран – РФШ 1:0

Тарксьен – Хэмран 1:1

Маккаби Тель-Авив – Хэмран 3:1

Прогноз на матч «РФШ» – «Хэмран Спартанс»

«РФШ» традиционно сильно играет в Риге, где поддержка болельщиков и знакомое поле создают комфортные условия. Команда забивает в среднем 2 гола за матч в домашних играх Лиги конференций.

«Хэмран» постарается удержать минимальное преимущество, полагаясь на плотную оборону и контратаки, но их выездная статистика (1 победа в 7 матчах) вызывает сомнения в успехе.

Прогноз: победа РФШ, кеф – 1.59. Прогноз на точный счет – 2:0.