«Штурм» – «Буде-Глимт»: прогноз и ставки на матч 26 августа 2025 с коэффициентом 2.4

25 августа 2025 9:00
Штурм - Буде-Глимт
26 авг. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
26 августа в Граце на «Либенауэр» состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, где австрийский «Штурм» попытается отыграться после разгромного поражения 0:5 в Норвегии. Несмотря на домашний фактор, положение хозяев выглядит почти безнадeжным, тогда как «Будe-Глимт» приезжает в статусе явного фаворита и с огромным запасом прочности по итогам первой встречи.

«Штурм»

Австрийский клуб в еврокубках продолжает страдать от нестабильности. В пяти последних матчах команда забила 8 голов, но при этом пропустила 11. Проблемы в обороне особенно ярко проявились в первой игре против «Будe-Глимта», где защита попросту не справилась с быстрыми атаками соперника. В среднем за последние встречи «Штурм» пропускает 2.2 гола за игру, и это тревожный показатель перед ответным матчем. В атаке команда действует смелее, забивает 1.6 гола за игру и регулярно создаeт моменты, но реализация оставляет вопросы. На своeм поле «Штурм» обязан играть активнее и постарается хотя бы реабилитироваться за провал в Норвегии.

«Будe-Глимт»

Норвежцы пребывают в великолепной форме и уже много месяцев подтверждают статус команды с мощнейшей атакой. В последних пяти матчах «Будe-Глимт» забил 15 мячей при среднем показателе 3 гола за игру. При этом оборона также демонстрирует надeжность – лишь 2 пропущенных за тот же период. Команда не проигрывает на протяжении 10 матчей, а серия результативных игр насчитывает уже 16 подряд. Главная сила гостей – дисциплинированная структура и умение наказывать за каждую ошибку соперника. Даже имея крупный перевес по сумме двух встреч, «Будe-Глимт» вряд ли будет отсиживаться в обороне и наверняка сделает ставку на быстрый гол, чтобы окончательно снять все вопросы.

Факты о командах

«Штурм»

  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.6 забитого и 2.2 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Проиграл первую игру 0:5

«Будe-Глимт»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • В среднем: 3.0 забитого и 0.4 пропущенного за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • 15 голов за последние 5 игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
5
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
5 : 0
20.08.2025
Штурм

Прогноз на матч «Штурм» – «Будe-Глимт»

Шансы хозяев на проход минимальны, поэтому «Штурм» может сыграть в более атакующей манере, стремясь показать себя перед болельщиками. Это откроет пространство для быстрых контратак «Будe-Глимта», что делает гостей явным фаворитом. Норвежцы стабильны как в атаке, так и в обороне, и даже в гостях сохраняют высокий уровень игры. Ожидается результативный матч с голами обеих команд, однако перевес по качеству и эффективности явно на стороне «Будe-Глимта».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Будe-Глимта» – коэффициент 2.4
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов
