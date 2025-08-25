26 августа в Граце на «Либенауэр» состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, где австрийский «Штурм» попытается отыграться после разгромного поражения 0:5 в Норвегии. Несмотря на домашний фактор, положение хозяев выглядит почти безнадeжным, тогда как «Будe-Глимт» приезжает в статусе явного фаворита и с огромным запасом прочности по итогам первой встречи.

Австрийский клуб в еврокубках продолжает страдать от нестабильности. В пяти последних матчах команда забила 8 голов, но при этом пропустила 11. Проблемы в обороне особенно ярко проявились в первой игре против «Будe-Глимта», где защита попросту не справилась с быстрыми атаками соперника. В среднем за последние встречи «Штурм» пропускает 2.2 гола за игру, и это тревожный показатель перед ответным матчем. В атаке команда действует смелее, забивает 1.6 гола за игру и регулярно создаeт моменты, но реализация оставляет вопросы. На своeм поле «Штурм» обязан играть активнее и постарается хотя бы реабилитироваться за провал в Норвегии.

«Будe-Глимт»

Норвежцы пребывают в великолепной форме и уже много месяцев подтверждают статус команды с мощнейшей атакой. В последних пяти матчах «Будe-Глимт» забил 15 мячей при среднем показателе 3 гола за игру. При этом оборона также демонстрирует надeжность – лишь 2 пропущенных за тот же период. Команда не проигрывает на протяжении 10 матчей, а серия результативных игр насчитывает уже 16 подряд. Главная сила гостей – дисциплинированная структура и умение наказывать за каждую ошибку соперника. Даже имея крупный перевес по сумме двух встреч, «Будe-Глимт» вряд ли будет отсиживаться в обороне и наверняка сделает ставку на быстрый гол, чтобы окончательно снять все вопросы.

Факты о командах

«Штурм»

Пропускает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 1.6 забитого и 2.2 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Проиграл первую игру 0:5

«Будe-Глимт»

Не проигрывает в 10 последних матчах

В среднем: 3.0 забитого и 0.4 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

Забивает в 16 матчах подряд

15 голов за последние 5 игр

Прогноз на матч «Штурм» – «Будe-Глимт»

Шансы хозяев на проход минимальны, поэтому «Штурм» может сыграть в более атакующей манере, стремясь показать себя перед болельщиками. Это откроет пространство для быстрых контратак «Будe-Глимта», что делает гостей явным фаворитом. Норвежцы стабильны как в атаке, так и в обороне, и даже в гостях сохраняют высокий уровень игры. Ожидается результативный матч с голами обеих команд, однако перевес по качеству и эффективности явно на стороне «Будe-Глимта».

Рекомендованные ставки