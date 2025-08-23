Введите ваш ник на сайте
«Текстильщик» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.85

23 августа 2025 8:43
Текстильщик - Ленинградец
24 авг. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Текстильщика»
24 августа во Второй лиге А состоится матч шестого тура, в котором «Текстильщик» примет «Ленинградец». Хозяева удачно начали сезон и находятся в верхней части таблицы, тогда как гости испытывают серьезные трудности как в обороне, так и в наборе очков. Матч обещает быть напряженным, так как для обеих команд результат имеет турнирное значение.

«Текстильщик»

Ивановский клуб подошел к поединку в неплохой форме. Команда не проигрывает три тура подряд, а в последних матчах стабильно забивает. В пяти последних встречах «Текстильщик» отличился пять раз и пропустил столько же, показывая равномерный баланс. Средний показатель – 1.00 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч – демонстрирует, что команда играет прагматично и умеет контролировать темп игры.

Особенно важно, что дома «Текстильщик» способен действовать более уверенно: минимальная победа над «Сибирью» показала, что команда умеет выжимать максимум из своих моментов и закрывать результат. Удержание серии без поражений придает клубу уверенности перед встречей с соперником, который переживает спад.

«Ленинградец»

Гости начали сезон слабо: всего 4 очка после 5 туров и девятое место в таблице. Главная проблема команды – оборона. В последних пяти матчах «Ленинградец» пропустил 11 голов, что в среднем составляет 2.20 за игру. Такой показатель отражает системные провалы в защитной линии, особенно в гостевых встречах.

В атаке ситуация также оставляет вопросы: всего 3 забитых мяча за последние пять матчей. При этом команда не выигрывает уже четыре тура подряд, а три из них завершились поражениями. С такой статистикой шансы на положительный результат в Иванове выглядят минимальными, особенно против соперника, который умеет наказывать за ошибки.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 турах подряд
  • 8 очков после 5 туров – 4-е место

«Ленинградец»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • 4 очка после 5 туров – 9-е место

Личные встречи
50% (3)
17% (1)
33% (2)
6
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
0.67
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Ленинградец
0 : 0
26.10.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Текстильщик
0 : 2
31.08.2024
Ленинградец
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Текстильщик
2 : 0
16.05.2023
Ленинградец
Россия. Вторая лига. Группа 2, 3 тур
Ленинградец
1 : 0
15.04.2023
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Ленинградец
0 : 1
11.05.2019
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 11 тур
Текстильщик
3 : 1
28.09.2018
Ленинградец
Показать все

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Ленинградец»

С учетом текущей формы «Текстильщик» выглядит явным фаворитом. Команда показывает стабильность и играет более организованно, тогда как «Ленинградец» испытывает большие проблемы в обороне и редко забивает. Вероятнее всего, хозяева продолжат серию без поражений и сумеют набрать три очка. При этом гости могут рассчитывать максимум на один забитый мяч, но вряд ли смогут удержать оборону против более сбалансированного соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • «Ленинградец» не забьет – коэффициент 2.20

Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Ленинградец Текстильщик
