24 августа во Второй лиге А состоится матч шестого тура, в котором «Текстильщик» примет «Ленинградец». Хозяева удачно начали сезон и находятся в верхней части таблицы, тогда как гости испытывают серьезные трудности как в обороне, так и в наборе очков. Матч обещает быть напряженным, так как для обеих команд результат имеет турнирное значение.

«Текстильщик»

Ивановский клуб подошел к поединку в неплохой форме. Команда не проигрывает три тура подряд, а в последних матчах стабильно забивает. В пяти последних встречах «Текстильщик» отличился пять раз и пропустил столько же, показывая равномерный баланс. Средний показатель – 1.00 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч – демонстрирует, что команда играет прагматично и умеет контролировать темп игры.

Особенно важно, что дома «Текстильщик» способен действовать более уверенно: минимальная победа над «Сибирью» показала, что команда умеет выжимать максимум из своих моментов и закрывать результат. Удержание серии без поражений придает клубу уверенности перед встречей с соперником, который переживает спад.

«Ленинградец»

Гости начали сезон слабо: всего 4 очка после 5 туров и девятое место в таблице. Главная проблема команды – оборона. В последних пяти матчах «Ленинградец» пропустил 11 голов, что в среднем составляет 2.20 за игру. Такой показатель отражает системные провалы в защитной линии, особенно в гостевых встречах.

В атаке ситуация также оставляет вопросы: всего 3 забитых мяча за последние пять матчей. При этом команда не выигрывает уже четыре тура подряд, а три из них завершились поражениями. С такой статистикой шансы на положительный результат в Иванове выглядят минимальными, особенно против соперника, который умеет наказывать за ошибки.

Факты о командах

«Текстильщик»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 турах подряд

8 очков после 5 туров – 4-е место

«Ленинградец»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

4 очка после 5 туров – 9-е место

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Ленинградец»

С учетом текущей формы «Текстильщик» выглядит явным фаворитом. Команда показывает стабильность и играет более организованно, тогда как «Ленинградец» испытывает большие проблемы в обороне и редко забивает. Вероятнее всего, хозяева продолжат серию без поражений и сумеют набрать три очка. При этом гости могут рассчитывать максимум на один забитый мяч, но вряд ли смогут удержать оборону против более сбалансированного соперника.

