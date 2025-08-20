Введите ваш ник на сайте
«Шкендия» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.65

20 августа 2025 8:00
Шкендия - Лудогорец
21 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Лудогорца»
Сделать ставку

В плей-офф Лиги Европы «Шкендия» принимает «Лудогорец» на стадионе «Филипп II». Македонцы продолжают еврокубковый путь после вылета из Лиги чемпионов, тогда как болгарский гранд ищет стабильность на фоне неровной формы в последних турах. Обе команды провели насыщенный график матчей, и по текущим цифрам каждая имеет уязвимости. «Шкендия» атакует ярко, но пропускает слишком много. «Лудогорец» стабилен в защите, но редко радует результативностью. Это создаeт интересную диспозицию перед важным матчем за выход в групповую стадию.

«Шкендия»

Клуб из Тетово показывает открытую и энергичную игру. В последних пяти матчах команда забила 11 голов, что указывает на уверенность в атаке. Особенно примечательна победа над «Шкупи» со счeтом 5:1. Однако оборона «Шкендии» даeт серьeзные сбои. Против «Карабаха» македонцы пропустили шесть мячей в двух матчах. Также поражение от «Македонии ГП» (1:3) в чемпионате подтвердило уязвимость защитной линии. В трeх последних матчах команда стабильно забивает, но и пропускает без исключений. В среднем – 2,2 гола за игру в атаке и 1,8 – в обороне. Такой дисбаланс делает «Шкендию» зрелищной, но нестабильной.

«Лудогорец»

Болгарский клуб подходит к матчу с более сдержанным стилем. В последних пяти матчах «Лудогорец» забил только 5 мячей, но и пропустил всего 4. Команда в целом показывает организованную игру в защите. Нулевая ничья с «Локомотивом София» и два «сухих» матча с «Ференцварошем» говорят о плотной работе оборонительной линии. Победа над «Славией София» (3:0) выделяется как исключение. «Лудогорец» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что свидетельствует о надeжности и системности. Однако в нападении команда действует слишком аккуратно – всего 1 забитый мяч в среднем за игру. Это может стать проблемой в гостевой встрече.

Факты о командах

«Шкендия»

  • Забила 11 голов в последних 5 матчах
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Средняя результативность: 2,2 забитых, 1,8 пропущенных за игру

«Лудогорец»

  • Не проигрывает в 10 из 12 матчей
  • Средняя результативность: 1,0 забитых, 0,8 пропущенных за игру
  • Провeл два подряд «сухих» матча в еврокубках

Прогноз на матч

Перед матчем «Шкендия» выглядит агрессивнее в атаке, но значительно уступает в дисциплине обороны. «Лудогорец» действует прагматично и надeжно, умея контролировать темп игры. Македонцы в домашних матчах чаще рискуют, что может привести как к забитым мячам, так и к ошибкам в защите. Болгарская команда, наоборот, предпочтeт терпеливую игру с минимальными рисками. Это противостояние противоположных стилей, где «Лудогорец» выглядит чуть предпочтительнее за счeт баланса и более высокого класса. Сценарий с низкой результативностью и успехом гостей выглядит логичным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лудогорца» – коэффициент 2.25
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

1.65
Победа «Лудогорца»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы
