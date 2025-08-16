16 августа 2025 15:00
Атлетик - Севилья
17 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 1 тур
В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Севилья». Игра состоится в Бильбао, начало – в 20:30 (мск).
«Атлетик»
Команда Эрнесто Вальверде завершила прошлый сезон на 4-й позиции, набрав 70 очков. Межсезонье у басков не задалось – 5 поражений в 6 контрольных матчах и разгром от «Арсенала» (0:3) в матче за Emirates Cup.
Последние результаты «Атлетика»:
- 04.08.25 «Ливерпуль» – «Атлетик» – 3:2;
- 04.08.25 «Ливерпуль» – «Атлетик» – 4:1;
- 30.07.28 «Расинг» – «Атлетик» – 2:1.
«Севилья»
«Севилья» набрала 41 очко в сезоне 2024/25 и заняла 17-е место. В межсезонье команда провела 7 контрольных матчей, в которых проиграла лишь 1 раз.
Предыдущие результаты «Севильи»:
- 10.08.25 «Тулуза» – «Севилья» – 1:1;
- 04.08.25 «Севилья» – «Аль-Кадисия» – 2:2;
- 02.08.25 «Марсель» – «Севилья» – 1:1.
Очные встречи в Примере
- 16.03.25 «Севилья» – «Атлетик» – 0:1;
- 29.09.24 «Атлетик» – «Севилья» – 1:1;
- 19.05.24 «Атлетик» – «Севилья» – 2:0;
- 04.01.24 «Севилья» – «Атлетик» – 0:2.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Севилья»
Результаты «Атлетика» в межсезонье настораживают – легкой победы от хозяев точно не ждем. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 8.00.
