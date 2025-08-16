Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 8.00

16 августа 2025 15:00
Атлетик - Севилья
17 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 1 тур
В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Севилья». Игра состоится в Бильбао, начало – в 20:30 (мск).

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде завершила прошлый сезон на 4-й позиции, набрав 70 очков. Межсезонье у басков не задалось – 5 поражений в 6 контрольных матчах и разгром от «Арсенала» (0:3) в матче за Emirates Cup.

Последние результаты «Атлетика»:

  • 04.08.25 «Ливерпуль» – «Атлетик» – 3:2;
  • 04.08.25 «Ливерпуль» – «Атлетик» – 4:1;
  • 30.07.28 «Расинг» – «Атлетик» – 2:1.

«Севилья»

«Севилья» набрала 41 очко в сезоне 2024/25 и заняла 17-е место. В межсезонье команда провела 7 контрольных матчей, в которых проиграла лишь 1 раз.

Предыдущие результаты «Севильи»:

  • 10.08.25 «Тулуза» – «Севилья» – 1:1;
  • 04.08.25 «Севилья» – «Аль-Кадисия» – 2:2;
  • 02.08.25 «Марсель» – «Севилья» – 1:1.

Очные встречи в Примере

  • 16.03.25 «Севилья» – «Атлетик» – 0:1;
  • 29.09.24 «Атлетик» – «Севилья» – 1:1;
  • 19.05.24 «Атлетик» – «Севилья» – 2:0;
  • 04.01.24 «Севилья» – «Атлетик» – 0:2.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Севилья»

Результаты «Атлетика» в межсезонье настораживают – легкой победы от хозяев точно не ждем. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 8.00.

Автор: Миронов Николай
Испания. Примера
