Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.25

15 августа 2025 21:00
Калуга - Родина-2
16 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.25
Прогноз – ничья
Сделать ставку

В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Второй лиги встречаются «Калуга» и «Родина-2». Игра Дивизиона A группы «Серебро» состоится в Калуге, начало – в 14:00 (мск).

«Калуга»

Команда Евгения Лосева набрала 7 очков и располагается на 3-й позиции. «Калуга» добыла 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 5:4.

Последние результаты «Калуги» во Второй лиге:

«Родина-2»

«Родина-2» набрала 10 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Александра Лактионова добыли 3 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 8:3.

Предыдущие результаты «Родины-2» во Второй лиге:

Очные встречи во Второй лиге

  • 15.05.23 «Калуга» – «Родина-2» – 1:2;
  • 15.04.23 «Родина-2» – «Калуга» – 1:1.

Прогноз на матч «Калуга» – «Родина-2»

Полагаем, что вторая команда «Родины» продолжит свое беспроигрышное шествие по сезону. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.25.

3.25
Прогноз – ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 