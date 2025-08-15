15 августа 2025 21:00
Калуга - Родина-2
В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Второй лиги встречаются «Калуга» и «Родина-2». Игра Дивизиона A группы «Серебро» состоится в Калуге, начало – в 14:00 (мск).
«Калуга»
Команда Евгения Лосева набрала 7 очков и располагается на 3-й позиции. «Калуга» добыла 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 5:4.
Последние результаты «Калуги» во Второй лиге:
- 09.08.25 «Торпедо» Миасс – «Калуга» – 1:1;
- 02.08.25 «Калуга» – «Авангард» Курск – 2:1;
- 26.07.25 «Муром» – «Калуга» – 0:1.
«Родина-2»
«Родина-2» набрала 10 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Александра Лактионова добыли 3 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 8:3.
Предыдущие результаты «Родины-2» во Второй лиге:
- 09.08.25 «Родина-2» – «Иртыш» – 2:1;
- 02.08.25 «Торпедо» Миасс – «Родина-2» – 1:1;
- 26.07.25 «Родина-2» – «Кубань» – 3:1.
Очные встречи во Второй лиге
- 15.05.23 «Калуга» – «Родина-2» – 1:2;
- 15.04.23 «Родина-2» – «Калуга» – 1:1.
Прогноз на матч «Калуга» – «Родина-2»
Полагаем, что вторая команда «Родины» продолжит свое беспроигрышное шествие по сезону. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.25.
