В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Второй лиги встречаются «Калуга» и «Родина-2». Игра Дивизиона A группы «Серебро» состоится в Калуге, начало – в 14:00 (мск).

Команда Евгения Лосева набрала 7 очков и располагается на 3-й позиции. «Калуга» добыла 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 5:4.

Последние результаты «Калуги» во Второй лиге:

«Родина-2»

«Родина-2» набрала 10 очков и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Александра Лактионова добыли 3 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 8:3.

Предыдущие результаты «Родины-2» во Второй лиге:

Очные встречи во Второй лиге

15.05.23 «Калуга» – «Родина-2» – 1:2;

15.04.23 «Родина-2» – «Калуга» – 1:1.

Прогноз на матч «Калуга» – «Родина-2»

Полагаем, что вторая команда «Родины» продолжит свое беспроигрышное шествие по сезону. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.25.