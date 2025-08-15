16 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч первого тура нового сезона во французской Лиге 1. «Монако» проверит на прочность «Гавр».

«Монако»

«Монако» подходит к старту сезона с большими амбициями. Приобретения таких игроков, как Эрик Дайер и Ансу Фати, а также возвращение в большой футбол Поля Погба говорит о том, что «монегаски» настроены закрепиться в топ-3 Лиги 1. О чемпионстве, речь по понятным причинам не идет, поскольку это место надежно зарезервировано ПСЖ Луиса Энрике.

Последние три игры:

Монако – Интер 1:2

Аякс – Монако 2:2

Монако – Торино 3:1

«Гавр»

«Гавр», в свою очередь, начинает сезон с задачей закрепиться в элите французского футбола. Прошлый чемпионат стал для команды настоящим испытанием: лишь драматичный гол на последних секундах матча со «Страсбуром» спас «небесных» от вылета.

Последние три игры:

Депортиво – Гавр 2:0

Париж – Гавр 1:1

Брест – Гавр 1:0

Очные встречи:

Гавр – Монако 1:1

Монако – Гавр 3:1

Монако – Гавр 1:1

Прогноз на матч «Монако» – «Гавр»

Команда Адольфа Хюттера превосходит соперника в классе, а домашний фактор и качественные новички должны обеспечить комфортное преимущество. «Гавр» вряд ли сможет создать серьезные угрозы, но может попытаться зацепиться за ничью за счет строгой обороны. Впрочем, полагаем, что чаяния аутсайдера не увенчаются успехом.

Прогноз: победа «Монако» с форой -1, кеф – 1.51. Прогноз на точный счет: 2:0/3:0.