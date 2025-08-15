Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» - «Гавр»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.51

15 августа 2025 20:00
Монако - Гавр
16 авг. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.51
Победа «Монако» с форой -1
Сделать ставку

16 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч первого тура нового сезона во французской Лиге 1. «Монако» проверит на прочность «Гавр».

«Монако»

«Монако» подходит к старту сезона с большими амбициями. Приобретения таких игроков, как Эрик Дайер и Ансу Фати, а также возвращение в большой футбол Поля Погба говорит о том, что «монегаски» настроены закрепиться в топ-3 Лиги 1. О чемпионстве, речь по понятным причинам не идет, поскольку это место надежно зарезервировано ПСЖ Луиса Энрике.

Последние три игры:

  • Монако – Интер 1:2
  • Аякс – Монако 2:2
  • Монако – Торино 3:1

«Гавр»

«Гавр», в свою очередь, начинает сезон с задачей закрепиться в элите французского футбола. Прошлый чемпионат стал для команды настоящим испытанием: лишь драматичный гол на последних секундах матча со «Страсбуром» спас «небесных» от вылета.

Последние три игры:

  • Депортиво – Гавр 2:0
  • Париж – Гавр 1:1
  • Брест – Гавр 1:0

Очные встречи:

  • Гавр – Монако 1:1
  • Монако – Гавр 3:1
  • Монако – Гавр 1:1

Прогноз на матч «Монако» – «Гавр»

Команда Адольфа Хюттера превосходит соперника в классе, а домашний фактор и качественные новички должны обеспечить комфортное преимущество. «Гавр» вряд ли сможет создать серьезные угрозы, но может попытаться зацепиться за ничью за счет строгой обороны. Впрочем, полагаем, что чаяния аутсайдера не увенчаются успехом.

Прогноз: победа «Монако» с форой -1, кеф – 1.51. Прогноз на точный счет: 2:0/3:0.

1.51
Победа «Монако» с форой -1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 