7 августа в рамках 1-го раунда Пути регионов Кубка России состоится встреча между «Темпом Барнаул» и «Уральцем-ТС». Игра пройдeт в Барнауле, где хозяева в последние недели демонстрируют не просто стабильную форму, а откровенно доминируют в своих матчах. В свою очередь, «Уралец-ТС» переживает затяжной игровой спад и отправляется на выезд с серией матчей без побед и без забитых голов.

«Темп Барнаул»

Команда из Третьего дивизиона уверенно провела последние пять встреч, одержав пять побед подряд с общим счeтом 12:2. «Темп» не только стабильно забивает, но и почти не позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот – в среднем лишь 0.4 пропущенного мяча за игру. Особенно стоит отметить победы над «Новокузнецком» (1:0) и «Читой» (2:0), где защита и вратарь отработали на ноль. В атаке «Темп» действует разнообразно, регулярно используя фланговые подключения и высокий прессинг, что вынуждает соперников ошибаться в своей трети поля.

Форма команды из Второй лиги вызывает серьeзные вопросы: в пяти последних матчах – всего одна победа и сразу три игры без забитых мячей. В атаке у «Уральца» глубокий кризис: средний показатель – всего 0.8 гола за игру. При этом команда относительно надeжна в обороне – также 0.4 пропущенного мяча в среднем, но постоянные нули на табло и отсутствие креативных решений в финальной трети делают этот коллектив уязвимым даже для более низших по уровню соперников. На выезде ситуация ещe хуже: поражения от «Волны Ковернино» (0:2) и «Динамо Барнаул» (0:3) лишь подтверждают проблемы.

Факты о командах

Победы в 5 последних матчах

12 забитых мячей за 5 игр (в среднем 2.40)

Пропущено всего 2 мяча (в среднем 0.40)

3 сухих матча подряд

Забивает в каждом из последних 5 матчей

«Уралец-ТС»

Без побед в 4 из 5 последних матчей

Всего 4 забитых мяча за 5 игр (в среднем 0.80)

Пропущено 2 мяча за 5 матчей (в среднем 0.40)

3 игры из 5 – без забитых голов

Не забивает в 3 последних выездных матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, особенно разницу в атакующем потенциале, «Темп Барнаул» выглядит фаворитом встречи. Несмотря на то что «Уралец-ТС» представляет более высокий дивизион, гости пребывают в затяжной функциональной яме и не показывают конкурентоспособного футбола. «Темп» же не только доминирует в своей лиге, но и играет уверенно на своeм поле, где соперники просто не получают пространства.

Игра, вероятнее всего, пройдeт под контролем хозяев, а низкая результативность «Уральца» делает ставку на победу «Темпа» без пропущенных голов особенно привлекательной.

Рекомендованные ставки