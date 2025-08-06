Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Темп» – «Уралец-ТС»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 4.1

06 августа 2025 8:00
Темп - Уралец-ТС
07 авг. 2025, четверг 15:00 | Россия. Кубок, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
4.10
Победа «Темпа»
Сделать ставку

7 августа в рамках 1-го раунда Пути регионов Кубка России состоится встреча между «Темпом Барнаул» и «Уральцем-ТС». Игра пройдeт в Барнауле, где хозяева в последние недели демонстрируют не просто стабильную форму, а откровенно доминируют в своих матчах. В свою очередь, «Уралец-ТС» переживает затяжной игровой спад и отправляется на выезд с серией матчей без побед и без забитых голов.

«Темп Барнаул»

Команда из Третьего дивизиона уверенно провела последние пять встреч, одержав пять побед подряд с общим счeтом 12:2. «Темп» не только стабильно забивает, но и почти не позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот – в среднем лишь 0.4 пропущенного мяча за игру. Особенно стоит отметить победы над «Новокузнецком» (1:0) и «Читой» (2:0), где защита и вратарь отработали на ноль. В атаке «Темп» действует разнообразно, регулярно используя фланговые подключения и высокий прессинг, что вынуждает соперников ошибаться в своей трети поля.

«Уралец-ТС»

Форма команды из Второй лиги вызывает серьeзные вопросы: в пяти последних матчах – всего одна победа и сразу три игры без забитых мячей. В атаке у «Уральца» глубокий кризис: средний показатель – всего 0.8 гола за игру. При этом команда относительно надeжна в обороне – также 0.4 пропущенного мяча в среднем, но постоянные нули на табло и отсутствие креативных решений в финальной трети делают этот коллектив уязвимым даже для более низших по уровню соперников. На выезде ситуация ещe хуже: поражения от «Волны Ковернино» (0:2) и «Динамо Барнаул» (0:3) лишь подтверждают проблемы.

Факты о командах

«Темп Барнаул»

  • Победы в 5 последних матчах
  • 12 забитых мячей за 5 игр (в среднем 2.40)
  • Пропущено всего 2 мяча (в среднем 0.40)
  • 3 сухих матча подряд
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей

«Уралец-ТС»

  • Без побед в 4 из 5 последних матчей
  • Всего 4 забитых мяча за 5 игр (в среднем 0.80)
  • Пропущено 2 мяча за 5 матчей (в среднем 0.40)
  • 3 игры из 5 – без забитых голов
  • Не забивает в 3 последних выездных матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, 1 раунд
Темп
2 : 2
07.08.2025
Уралец-ТС

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, особенно разницу в атакующем потенциале, «Темп Барнаул» выглядит фаворитом встречи. Несмотря на то что «Уралец-ТС» представляет более высокий дивизион, гости пребывают в затяжной функциональной яме и не показывают конкурентоспособного футбола. «Темп» же не только доминирует в своей лиге, но и играет уверенно на своeм поле, где соперники просто не получают пространства.

Игра, вероятнее всего, пройдeт под контролем хозяев, а низкая результативность «Уральца» делает ставку на победу «Темпа» без пропущенных голов особенно привлекательной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Темпа» – коэффициент 4.1
  • «Уралец-ТС» не забьeт – коэффициент 2.10

4.10
Победа «Темпа»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 