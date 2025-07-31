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БАТЭ – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 1 августа 2025 с коэффициентом 1.75

31 июля 2025 8:00
БАТЭ - Витебск
01 авг. 2025, пятница 18:15 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
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1.75
БАТЭ не проиграет + тотал больше 1.5
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В 16-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ примет «Витебск» на «Борисов-Арене». Обе команды переживают нестабильный отрезок: хозяева давно не побеждали в Высшей лиге, а гости попали в полосу неудач после бодрого старта. Этот матч – шанс прервать серию неудач и набрать важные очки в борьбе за позиции в середине таблицы.

БАТЭ

Клуб из Борисова продолжает искать оптимальную форму. Несмотря на уверенную игру в Кубке, в чемпионате команда не может победить уже восемь туров подряд. При этом у БАТЭ остаeтся рабочая атака: 8 забитых голов за последние 5 матчей и стабильность у чужих ворот – команда забивает в 12 из 14 последних встреч. Но оборона проваливается слишком часто – 8 пропущенных за те же 5 матчей и отсутствие «сухих» матчей в 8 турах подряд.

Ануфриев остаeтся самым результативным, но в целом нападение не демонстрирует высокой эффективности. Проблемы в защите остаются основным тормозом для команды.

«Витебск»

Гости набрали на два очка больше, но тоже испытывают проблемы: проиграны последние 3 гостевые игры в чемпионате. После 0:4 от «Славии Мозырь» команда должна срочно восстанавливаться, ведь в трeх турах подряд «Витебск» не знает побед. Однако Ксенофонтов в атаке продолжает быть ключевым игроком, забив 6 голов в 16 матчах.

За последние 5 игр команда пропустила 8 голов и забила лишь 5. Это говорит о затруднениях в обороне и неуверенности в атаке, несмотря на отдельные всплески. Показатели средней результативности (1.00 гола за матч) сопоставимы с оппонентом.

Факты о командах

БАТЭ

  • Не выигрывает в 8 последних матчах в Высшей лиге
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Победа 4:3 над «Нафтаном» в Кубке

«Витебск»

  • Пропускает в 3 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не побеждает в 3 матчах подряд
  • Крупное поражение 0:4 от «Славии Мозырь» в прошлом туре

Личные встречи
67% (18)
22% (6)
11% (3)
54
Забитых мячей
17
2
В среднем за матч
0.63
6:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск
0 : 1
15.03.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
16.09.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
2 : 1
08.05.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
4 : 0
28.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Витебск
0 : 0
04.07.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
3 : 1
24.10.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 2
07.06.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Витебск
1 : 2
10.11.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
3 : 0
30.06.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
1 : 1
25.08.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
0 : 1
23.04.2018
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
3 : 1
15.10.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 0
26.05.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
2 : 1
19.11.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
1 : 0
25.06.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
0 : 2
16.10.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
4 : 0
18.06.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
2 : 2
27.10.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Витебск
0 : 1
30.07.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
4 : 1
07.05.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Витебск
1 : 6
29.08.2010
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
4 : 0
03.07.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
0 : 0
02.05.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
БАТЭ
3 : 1
24.09.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Витебск
0 : 2
10.05.2009
БАТЭ
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Прогноз на матч

Обе команды имеют проблемы в обороне и не демонстрируют стабильности. При этом атаки выглядят работоспособными – особенно у «БАТЭ», который регулярно забивает, пусть и не побеждает. Форма «Витебска» на выезде оставляет много вопросов. Учитывая домашний фактор, мотивацию прервать серию и опыт лидеров, «БАТЭ» способен, как минимум, не проиграть. Ожидается открытый матч с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки

  • БАТЭ не проиграет + тотал больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.75
БАТЭ не проиграет + тотал больше 1.5
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига
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