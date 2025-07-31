В 16-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ примет «Витебск» на «Борисов-Арене». Обе команды переживают нестабильный отрезок: хозяева давно не побеждали в Высшей лиге, а гости попали в полосу неудач после бодрого старта. Этот матч – шанс прервать серию неудач и набрать важные очки в борьбе за позиции в середине таблицы.

БАТЭ

Клуб из Борисова продолжает искать оптимальную форму. Несмотря на уверенную игру в Кубке, в чемпионате команда не может победить уже восемь туров подряд. При этом у БАТЭ остаeтся рабочая атака: 8 забитых голов за последние 5 матчей и стабильность у чужих ворот – команда забивает в 12 из 14 последних встреч. Но оборона проваливается слишком часто – 8 пропущенных за те же 5 матчей и отсутствие «сухих» матчей в 8 турах подряд.

Ануфриев остаeтся самым результативным, но в целом нападение не демонстрирует высокой эффективности. Проблемы в защите остаются основным тормозом для команды.

«Витебск»

Гости набрали на два очка больше, но тоже испытывают проблемы: проиграны последние 3 гостевые игры в чемпионате. После 0:4 от «Славии Мозырь» команда должна срочно восстанавливаться, ведь в трeх турах подряд «Витебск» не знает побед. Однако Ксенофонтов в атаке продолжает быть ключевым игроком, забив 6 голов в 16 матчах.

За последние 5 игр команда пропустила 8 голов и забила лишь 5. Это говорит о затруднениях в обороне и неуверенности в атаке, несмотря на отдельные всплески. Показатели средней результативности (1.00 гола за матч) сопоставимы с оппонентом.

Факты о командах

БАТЭ

Не выигрывает в 8 последних матчах в Высшей лиге

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Победа 4:3 над «Нафтаном» в Кубке

«Витебск»

Пропускает в 3 последних гостевых матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не побеждает в 3 матчах подряд

Крупное поражение 0:4 от «Славии Мозырь» в прошлом туре

Прогноз на матч

Обе команды имеют проблемы в обороне и не демонстрируют стабильности. При этом атаки выглядят работоспособными – особенно у «БАТЭ», который регулярно забивает, пусть и не побеждает. Форма «Витебска» на выезде оставляет много вопросов. Учитывая домашний фактор, мотивацию прервать серию и опыт лидеров, «БАТЭ» способен, как минимум, не проиграть. Ожидается открытый матч с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки