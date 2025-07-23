24 июля на «MCH Арене» в Хернинге состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Мидтьюлландом» и шотландским «Хибернианом». Обе команды проводят яркие матчи с высоким тоталом, но перед этой встречей в существенно разной форме. Хозяева не проигрывают 9 матчей подряд и регулярно забивают, в то время как гости испытывают трудности как в обороне, так и в выездных еврокубковых играх.

«Мидтьюлланд»

Датчане набрали отличную форму: за последние 5 матчей команда оформила 15 голов и лишь раз не победила. Атакующая линия впечатляет: стабильная реализация, разнообразие в построении игры и высокая интенсивность на чужой половине. «Мидтьюлланд» забивает в 13 матчах подряд и в среднем по 3 мяча за игру.

При этом оборона команды далека от идеала – 7 пропущенных в тех же пяти матчах. Команда позволяет соперникам забивать почти в каждом матче, что особенно важно учитывать в контексте еврокубковых встреч, где цена ошибки возрастает.

«Хиберниан»

Шотландцы продолжают мучительно искать баланс между атакой и защитой. За 5 последних встреч «Хиберниан» забил 7 голов, но и пропустил целых 12. Команда уязвима в обороне, особенно против команд с высоким темпом и вертикальной атакой – чего у «Мидтьюлланда» в избытке. Кроме того, в еврокубках «Хиберниан» не выигрывает на выезде 5 матчей подряд.

Форма в товарищеских матчах также оставляет вопросы: поражения от «Болтона», «Борнмута» и «Аякса» подчeркивают, что команда испытывает серьeзные проблемы при игре против быстрых и организованных соперников.

Факты о командах

«Мидтьюлланд»

Не проигрывает в 9 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 13 матчах подряд

Победа в 4 из 5 последних матчей

«Хиберниан»

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Лиги Европы

3 поражения в последних 4 матчах

Прогноз на матч

«Мидтьюлланд» превосходит соперника по всем показателям: атакующая мощь, стабильность, форма и домашняя статистика говорят в пользу датчан. «Хиберниан» может огрызнуться в атаке, но сдержать натиск хозяев вряд ли получится. Ожидается результативная победа хозяев с возможными голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: