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«Окжетпес» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 19 июля 2025 с коэффициентом 9.00

18 июля 2025 16:00
Окжетпес - Улытау
19 июл. 2025, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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9.00
Победа «Окжетпеса» со счетом 2:1
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В субботу, 19 июля, в 17-м туре Премьер-лиги Казахстана встречаются «Окжетпес» и «Улытау». Игра состоится в Кокшетау, начало – в 18:00 (мск).

«Окжетпес»

Команда Кайрата Нурдаулетова находится на 6-й позиции в чемпионате Казахстана, набрав 24 очка. «Окжетпес» добыл 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражения, разница мячей – 24:24.

Последние результаты «Окжетпеса» в Премьер-лиге:

  • 13.07.25 «Тобол» – «Окжетпес» – 2:1;
  • 06.07.25 «Окжетпес» – «Кайсар» – 4:2;
  • 28.06.25 «Атырау» – «Окжетпес» – 0:0.

«Улытау»

«Улытау» набрал 13 очков и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Ивана Азовского добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 10:23.

Предыдущие результаты «Улытау» в Премьер-лиге:

  • 12.07.25 «Улытау» – «Елимай» – 1:1;
  • 05.07.25 «Женис» – «Улытау» – 2:0;
  • 28.06.25 «Улытау» – «Жетысу Талдыкорган» – 1:2.

Очные встречи

  • 19.04.25 «Улытау» – «Окжетпес» – 0:1 Премьер-лига;
  • 15.08.24 «Улытау» – «Окжетпес» – 2:0 Первая лига;
  • 31.05.24 «Окжетпес» – «Улытау» – 1:1 Первая лига.

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Улытау»

«Окжетпес» смотрится гораздо сбалансированней «Улытау». Шансы на победу у хозяев гораздо выше. Однако гости, которые находятся в 2 очках от зоны вылета, наверняка окажут отчаянное сопротивление. Тем не менее, наш прогноз – победа хозяев со счетом 2:1 за коэффициент 9.00.

9.00
Победа «Окжетпеса» со счетом 2:1
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига
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