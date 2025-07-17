«Астана» уверенно лидирует в чемпионате и дома принимает одного из аутсайдеров. Команда выиграла 11 матчей, забивает в 18 из 20 последних игр и стабильно поражает ворота «Турана» – в 11 последних очных встречах. Соперник, напротив, переживает затяжной спад: 9 поражений подряд, 13 пропущенных за 5 туров.

«Астана»

После осечки с «Ордабасы» команда будет особенно мотивирована. В 5 последних матчах «Астана» забила 11 голов (в среднем 2.2 за игру) и уверенно действует в атаке. Назми Грипши остаeтся главным оружием, на счету которого 8 мячей.

«Туран»

Команда пропускает в каждом из последних 9 матчей, в среднем – по 2.6 гола. Атака выглядит блекло: всего 2 гола в 5 играх, и лучший бомбардир – с одним мячом. Проблемы по всем линиям обостряются особенно на выезде.

Прогноз на матч

Разница в классе и форме очевидна. «Астана» будет доминировать и, скорее всего, добьeтся уверенной победы.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

«Астана» забивает 2+ гола в 4 из 5 последних игр;

«Туран» проиграл 9 матчей подряд и стабильно пропускает;

в 11 последних матчах против «Турана» «Астана» не уступала.

Рекомендация: победа «Астаны» с форой (-1) – коэффициент 1.80