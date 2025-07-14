Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хэмран» – «Жальгирис»: прогноз на матч 15 июля с 63% вероятностью захода ставки

14 июля 2025 14:00
Хэмран - Жальгирис
15 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
3.50
Победа «Жальгириса»
Сделать ставку

В первом матче «Жальгирис» уверенно обыграл «Хэмран» со счeтом 2:0 и теперь подходит к ответной встрече в статусе фаворита. Малтийцам предстоит искать шансы отыграться, но статистика и форма команд говорят не в их пользу.

«Хэмран»

Клуб из Мальты выиграл 3 из 5 последних матчей, но забивает всего 0.6 гола за игру. Даже дома «Хэмран» часто действует осторожно, сосредотачиваясь на удержании счeта. В первом матче не создал реальной угрозы воротам соперника.

«Жальгирис»

Литовцы уверенно действуют в атаке – 9 голов за 5 игр, и в каждой из последних трeх встреч команда отличалась. При этом «Жальгирис» не отличается надeжной обороной, но против соперника такого уровня это не критично.

Прогноз на матч

«Жальгирис» уже доказал превосходство и не даст шанса сопернику отыграться. Маловероятно, что «Хэмран» найдeт ресурсы для яркой игры.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

  • «Жальгирис» выиграл первый матч 2:0;
  • «Хэмран» забивает меньше гола за игру;
  • гости в хорошей атакующей форме.

Рекомендация: победа «Жальгириса» – коэффициент 3.5.

3.50
Победа «Жальгириса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов
Другие прогнозы
15.07.2025
18:00
6.50
Лига чемпионов, 1 раунд
Кайрат - Олимпия
Точный счёт 1:0 в пользу «Кайрата»
15.07.2025
18:00
1.80
Лига чемпионов, 1 раунд
Кайрат - Олимпия
Тотал меньше 2.5
15.07.2025
18:30
7.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн - Викингур
Точный счёт 2:1 в пользу «Линкольна»
15.07.2025
18:30
1.82
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн - Викингур
Индивидуальный тотал «Линкольна» больше 1.5
15.07.2025
20:00
6.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Хэмран - Жальгирис
Точный счёт 1:2 в пользу «Жальгириса»
15.07.2025
20:00
2.00
Лига чемпионов, 1 раунд
РФШ - Левадия
Ставка на обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 