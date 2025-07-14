В первом матче «Жальгирис» уверенно обыграл «Хэмран» со счeтом 2:0 и теперь подходит к ответной встрече в статусе фаворита. Малтийцам предстоит искать шансы отыграться, но статистика и форма команд говорят не в их пользу.

«Хэмран»

Клуб из Мальты выиграл 3 из 5 последних матчей, но забивает всего 0.6 гола за игру. Даже дома «Хэмран» часто действует осторожно, сосредотачиваясь на удержании счeта. В первом матче не создал реальной угрозы воротам соперника.

«Жальгирис»

Литовцы уверенно действуют в атаке – 9 голов за 5 игр, и в каждой из последних трeх встреч команда отличалась. При этом «Жальгирис» не отличается надeжной обороной, но против соперника такого уровня это не критично.

Прогноз на матч

«Жальгирис» уже доказал превосходство и не даст шанса сопернику отыграться. Маловероятно, что «Хэмран» найдeт ресурсы для яркой игры.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

«Жальгирис» выиграл первый матч 2:0;

«Хэмран» забивает меньше гола за игру;

гости в хорошей атакующей форме.

Рекомендация: победа «Жальгириса» – коэффициент 3.5.