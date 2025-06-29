29 июня в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» пройдет матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором встретятся один из главных фаворитов турнира ПСЖ и амбициозный «Интер Майами». Обе команды обладают мощным атакующим потенциалом, но различаются по стилю и стабильности игры в защите.

«ПСЖ»

Французский гранд проводит выдающийся отрезок. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и выглядит максимально сбалансированной. За последние 5 матчей парижане забили 14 голов, а пропустили лишь раз. Уровень игры в атаке впечатляет – ПСЖ забивает в 20 из 22 последних матчей, действуя вариативно и уверенно, независимо от соперника. Качество обороны – ещe один ключевой аргумент: парижане пропускают в среднем 0.2 гола за игру.

«Интер Майами»

Американская команда демонстрирует хороший атакующий стиль. Команда не проигрывает в 6 последних встречах и забила 13 мячей в 5 последних матчах. Однако оборонительные проблемы остаются – 6 пропущенных голов за этот же отрезок. «Интер Майами» пропускает почти в каждом матче (12 из 14 последних игр), что делает ставку на «обе забьют» потенциально интересной. В то же время, против такой обороны как у ПСЖ, атаке «Майами» будет крайне тяжело.

Факты о командах:

«ПСЖ»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Средняя результативность: 2.8 гола за матч, пропущено – 0.2

Победы с сухим счeтом над «Атлетико», «Интером» и «Реймсом»

«Интер Майами»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Средняя результативность: 2.6 забитых, 1.2 пропущенных за матч

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Интер Майами»

Форма ПСЖ выглядит более убедительной как в атаке, так и в обороне. У «Интера» есть потенциал для гола, но структура игры и качество прессинга уступают французам. ПСЖ стабилен, имеет большой опыт выступлений на решающих стадиях турниров и превосходит соперника по большинству ключевых метрик. Вероятен сценарий, при котором «Майами» сможет забить, но проиграет – слишком велика разница в уровне классов и надeжности обороны.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: