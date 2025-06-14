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Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Елимай»: Премьер-лига, 15 июня 2025

14 июня 2025 10:00
Ордабасы - Елимай
15 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Ордабасы»
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15 июня на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдет матч 12-го тура чемпионата Казахстана Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Елимаем». Обе команды расположились в середине турнирной таблицы и ведут борьбу за более высокие позиции, что обещает напряжeнное и тактическое противостояние.

«Ордабасы»

После 10 туров «Ордабасы» занимает 7-е место с 15 очками. Команда демонстрирует неплохую результативность, забив 10 голов в последних 5 играх, что соответствует среднему показателю 2 гола за матч. При этом оборона «Ордабасы» пропускает немного – всего 4 гола за те же 5 игр (0,8 в среднем). Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о стабильности и устойчивости. В прошлом туре «Ордабасы» сыграл вничью 2:2 с «Женисом». На домашнем стадионе команда обычно показывает хороший футбол, стараясь использовать атакующий потенциал, что особенно важно в матчах с соперниками из середины таблицы.

«Елимай»

«Елимай» занимает 6-е место с 17 очками после 11 туров. В последних 5 матчах команда проявляет меньшую результативность – всего 2 забитых мяча, что в среднем 0,4 гола за игру. При этом оборона команды пропускает 4 мяча за эти игры (0,8 в среднем), что схоже с показателем «Ордабасы». В предыдущем туре «Елимай» уступил дома «Астане» со счетом 0:2. Лучший бомбардир команды – Меме Фессу с 5 голами в 12 матчах, который может стать опасен для защиты соперника, особенно при контратаках. Команда часто старается играть осторожно, делая акцент на оборону, но результативность в атаке оставляет вопросы.

Факты о командах:

«Ордабасы»

  • 7-е место, 15 очков после 10 туров
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за игру

«Елимай»

  • 6-е место, 17 очков после 11 туров
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0,4 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0,8 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
2 : 1
10.11.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Елимай»

Учитывая текущие показатели команд, «Ордабасы» выглядит более атакующей и стабильной командой, способной создавать и реализовывать моменты. В то же время «Елимай» испытывает сложности с результативностью и, скорее всего, будет вынужден играть от обороны, стараясь не пропустить много голов. Тем не менее, оборона обеих команд допускает примерно одинаковое количество пропущенных мячей, что обещает открытый матч с возможностью голов с обеих сторон.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Ордабасы»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ордабасы» с форой (-1) – коэффициент 2.40
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Ордабасы»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига
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