15 июня на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдет матч 12-го тура чемпионата Казахстана Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Елимаем». Обе команды расположились в середине турнирной таблицы и ведут борьбу за более высокие позиции, что обещает напряжeнное и тактическое противостояние.

«Ордабасы»

После 10 туров «Ордабасы» занимает 7-е место с 15 очками. Команда демонстрирует неплохую результативность, забив 10 голов в последних 5 играх, что соответствует среднему показателю 2 гола за матч. При этом оборона «Ордабасы» пропускает немного – всего 4 гола за те же 5 игр (0,8 в среднем). Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о стабильности и устойчивости. В прошлом туре «Ордабасы» сыграл вничью 2:2 с «Женисом». На домашнем стадионе команда обычно показывает хороший футбол, стараясь использовать атакующий потенциал, что особенно важно в матчах с соперниками из середины таблицы.

«Елимай»

«Елимай» занимает 6-е место с 17 очками после 11 туров. В последних 5 матчах команда проявляет меньшую результативность – всего 2 забитых мяча, что в среднем 0,4 гола за игру. При этом оборона команды пропускает 4 мяча за эти игры (0,8 в среднем), что схоже с показателем «Ордабасы». В предыдущем туре «Елимай» уступил дома «Астане» со счетом 0:2. Лучший бомбардир команды – Меме Фессу с 5 голами в 12 матчах, который может стать опасен для защиты соперника, особенно при контратаках. Команда часто старается играть осторожно, делая акцент на оборону, но результативность в атаке оставляет вопросы.

Факты о командах:

«Ордабасы»

7-е место, 15 очков после 10 туров

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за игру

«Елимай»

6-е место, 17 очков после 11 туров

В последних 5 играх забивает в среднем 0,4 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0,8 гола за игру

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 3 Забитых мячей 2 1.5 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Ордабасы 2 : 1 Елимай Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Елимай 1 : 1 Ордабасы

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Елимай»

Учитывая текущие показатели команд, «Ордабасы» выглядит более атакующей и стабильной командой, способной создавать и реализовывать моменты. В то же время «Елимай» испытывает сложности с результативностью и, скорее всего, будет вынужден играть от обороны, стараясь не пропустить много голов. Тем не менее, оборона обеих команд допускает примерно одинаковое количество пропущенных мячей, что обещает открытый матч с возможностью голов с обеих сторон.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Ордабасы»

Рекомендованные ставки: