31 мая на стадионе «Новые Химки» состоится матч десятого тура Второй лиги Б между «Химки-М» и «Металлургом» из Липецка. Обе команды находятся в разной игровой форме и решают разные задачи: «Химки-М» борются за выживание, а «Металлург Липецк» стремится закрепиться в лидирующей группе. С учeтом текущей динамики команд, игра обещает быть интересной и напряжeнной.

«Химки-М»

Резервный состав подмосковной команды занимает 14-е место с 7 очками после 9 туров. Основные проблемы коллектива – нестабильная игра в обороне и высокая уязвимость в матчах с сильными соперниками. За последние 5 матчей команда пропустила 9 голов, в среднем по 1.80 за игру. В атаке ситуация не столь катастрофична: 6 забитых голов в тех же пяти турах позволяют надеяться на хотя бы один мяч в предстоящем матче.

Лидером команды можно считать Олега Трофимова – у него 2 гола в 9 матчах. При этом «Химки-М» не могут похвастаться стабильной домашней формой: из 4 последних матчей дома – лишь одна победа и три поражения. Команда проигрывает очки на фоне нехватки сыгранности и опыта.

«Металлург Липецк»

Гости подходят к игре с отличным настроем: три победы подряд, 15 очков и 6-е место в таблице. За последние 5 матчей «Металлург» забил 8 мячей и пропустил только 2, что говорит о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Особенно стоит отметить надeжность в защите: в трeх последних турах липчане не пропустили ни одного мяча.

Антон Рощин – главный бомбардир «Металлурга», забивший 5 голов за 15 матчей, остаeтся ключевой фигурой в атакующих действиях команды. Важно отметить и то, что команда демонстрирует зрелый футбол: умеет удерживать счeт, контролирует темп игры и грамотно использует стандартные положения.

Факты о командах

«Химки-М»

14 место в таблице, 7 очков

В последних 5 матчах: 6 забитых, 9 пропущенных

В среднем 1.20 гола в атаке, 1.80 – в защите

Победа в 2 из 5 последних матчей

«Металлург Липецк»

6 место в таблице, 15 очков

Победа в 3 последних матчах

В последних 5 матчах: 8 забитых, 2 пропущенных

В среднем 1.60 гола за игру, 0.40 – пропущено

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (4) 4 Забитых мячей 15 1 В среднем за матч 3.75 Крупнейшая победа 9:2 Самый результативный матч: 2:9 Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур Химки-М 1 : 3 Металлург Л Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур Металлург Л 1 : 0 Химки-М Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур Металлург Л 2 : 1 Химки-М Россия. ПФЛ. Зона Центр, 4 тур Химки-М 2 : 9 Металлург Л

Прогноз на матч «Химки-М» – «Металлург Липецк»

Команды подходят к матчу в разных кондициях. «Химки-М» нестабильны, часто теряют концентрацию, особенно во втором тайме. «Металлург» же демонстрирует зрелую и организованную игру. Преимущество в классе и текущей форме делает гостей фаворитом встречи. Тем не менее «Химки-М» способны огрызнуться, особенно на домашнем поле, где могут воспользоваться моментами в контратаках.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Металлурга Липецк»

Рекомендованные ставки: