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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Владивосток» – «Калуга»: Вторая лига А, 31 мая 2025

30 мая 2025 9:00
Динамо Вл - Калуга
31 мая 2025, суббота 06:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Калуги»
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31 мая на стадионе во Владивостоке состоится матч 16-го тура Второй лиги А, в котором местное «Динамо» примет «Калугу». Обе команды идут в числе лидеров, борются за попадание в тройку и показывают в последние недели качественный атакующий футбол. «Калуга» располагается на четвeртой строчке, а хозяева отстают всего на два очка. Ожидается равная и напряжeнная встреча, где многое будет решать реализация.

«Динамо Владивосток»

Хозяева продолжают нестабильное, но яркое выступление. В последних пяти матчах они забили 6 мячей (в среднем 1.2 за игру) и пропустили 8 (1.6). Команда не может похвастаться надeжной обороной – она пропускает в каждом из пяти последних туров. Тем не менее, «Динамо» постепенно находит баланс: победа над «Авангардом» и успех на выезде против «Мурома» говорят о восстановлении игрового тонуса. Важно, что дома команда чаще забивает и играет первым номером, что создаeт предпосылки для результативной встречи.

«Калуга»

Гости под руководством опытного тренерского штаба проводят стабильный отрезок. В последних десяти матчах команда неизменно забивает. За пять туров – 9 мячей при 4 пропущенных. «Калуга» контролирует темп, хорошо играет на выезде – уверенные победы над «Муромом» и «Авангардом» это подтвердили. Средняя результативность в последних встречах – 1.8 гола за игру. Несмотря на минимальные кадровые проблемы, атакующая линия продолжает стабильно реализовывать моменты. Пропускать «Калуга» тоже способна, но еe защита уступает только лидерам.

Факты о командах:

«Динамо Владивосток»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 играх подряд
  • Средняя результативность – 1.2 гола за игру
  • Среднее количество пропущенных – 1.6

«Калуга»

  • 10 матчей подряд с голами
  • В 5 играх: 9 забито, 4 пропущено
  • Средняя результативность – 1.8
  • Пропускает в среднем 0.8 за матч

Личные встречи
17% (1)
50% (3)
33% (2)
6
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
2 : 2
16.04.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Калуга
2 : 1
09.09.2023
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 17 тур
Калуга
1 : 0
20.10.2022
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 6 тур
Динамо Вл
1 : 1
13.08.2022
Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
19.10.2021
Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Калуга
0 : 2
15.08.2021
Динамо Вл
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Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Калуга»

С учeтом статистики обеих команд и акцента на атаку с обеих сторон, велика вероятность результативного матча. Обе команды забивают стабильно, но и допускают ошибки в защите. При этом «Калуга» выглядит более организованной в обороне, а «Динамо» будет активно использовать домашний фактор. Вполне логично ожидать взаимные голы и преимущество гостей за счeт более сбалансированной игры.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Калуги»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Калуги» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Калуги» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Калуги» в матче – коэффициент 2.35

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Калуги»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
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