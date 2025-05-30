31 мая на стадионе во Владивостоке состоится матч 16-го тура Второй лиги А, в котором местное «Динамо» примет «Калугу». Обе команды идут в числе лидеров, борются за попадание в тройку и показывают в последние недели качественный атакующий футбол. «Калуга» располагается на четвeртой строчке, а хозяева отстают всего на два очка. Ожидается равная и напряжeнная встреча, где многое будет решать реализация.
«Динамо Владивосток»
Хозяева продолжают нестабильное, но яркое выступление. В последних пяти матчах они забили 6 мячей (в среднем 1.2 за игру) и пропустили 8 (1.6). Команда не может похвастаться надeжной обороной – она пропускает в каждом из пяти последних туров. Тем не менее, «Динамо» постепенно находит баланс: победа над «Авангардом» и успех на выезде против «Мурома» говорят о восстановлении игрового тонуса. Важно, что дома команда чаще забивает и играет первым номером, что создаeт предпосылки для результативной встречи.
«Калуга»
Гости под руководством опытного тренерского штаба проводят стабильный отрезок. В последних десяти матчах команда неизменно забивает. За пять туров – 9 мячей при 4 пропущенных. «Калуга» контролирует темп, хорошо играет на выезде – уверенные победы над «Муромом» и «Авангардом» это подтвердили. Средняя результативность в последних встречах – 1.8 гола за игру. Несмотря на минимальные кадровые проблемы, атакующая линия продолжает стабильно реализовывать моменты. Пропускать «Калуга» тоже способна, но еe защита уступает только лидерам.
Факты о командах:
«Динамо Владивосток»
- Забивает в 4 последних матчах
- Пропускает в 5 играх подряд
- Средняя результативность – 1.2 гола за игру
- Среднее количество пропущенных – 1.6
«Калуга»
- 10 матчей подряд с голами
- В 5 играх: 9 забито, 4 пропущено
- Средняя результативность – 1.8
- Пропускает в среднем 0.8 за матч
Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Калуга»
С учeтом статистики обеих команд и акцента на атаку с обеих сторон, велика вероятность результативного матча. Обе команды забивают стабильно, но и допускают ошибки в защите. При этом «Калуга» выглядит более организованной в обороне, а «Динамо» будет активно использовать домашний фактор. Вполне логично ожидать взаимные голы и преимущество гостей за счeт более сбалансированной игры.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Калуги»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Калуги» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Калуги» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Победа «Калуги» в матче – коэффициент 2.35