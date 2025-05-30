31 мая на стадионе во Владивостоке состоится матч 16-го тура Второй лиги А, в котором местное «Динамо» примет «Калугу». Обе команды идут в числе лидеров, борются за попадание в тройку и показывают в последние недели качественный атакующий футбол. «Калуга» располагается на четвeртой строчке, а хозяева отстают всего на два очка. Ожидается равная и напряжeнная встреча, где многое будет решать реализация.

«Динамо Владивосток»

Хозяева продолжают нестабильное, но яркое выступление. В последних пяти матчах они забили 6 мячей (в среднем 1.2 за игру) и пропустили 8 (1.6). Команда не может похвастаться надeжной обороной – она пропускает в каждом из пяти последних туров. Тем не менее, «Динамо» постепенно находит баланс: победа над «Авангардом» и успех на выезде против «Мурома» говорят о восстановлении игрового тонуса. Важно, что дома команда чаще забивает и играет первым номером, что создаeт предпосылки для результативной встречи.

«Калуга»

Гости под руководством опытного тренерского штаба проводят стабильный отрезок. В последних десяти матчах команда неизменно забивает. За пять туров – 9 мячей при 4 пропущенных. «Калуга» контролирует темп, хорошо играет на выезде – уверенные победы над «Муромом» и «Авангардом» это подтвердили. Средняя результативность в последних встречах – 1.8 гола за игру. Несмотря на минимальные кадровые проблемы, атакующая линия продолжает стабильно реализовывать моменты. Пропускать «Калуга» тоже способна, но еe защита уступает только лидерам.

Факты о командах:

«Динамо Владивосток»

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 5 играх подряд

Средняя результативность – 1.2 гола за игру

Среднее количество пропущенных – 1.6

«Калуга»

10 матчей подряд с голами

В 5 играх: 9 забито, 4 пропущено

Средняя результативность – 1.8

Пропускает в среднем 0.8 за матч

Личные встречи 17% (1) 50% (3) 33% (2) 6 Забитых мячей 6 1 В среднем за матч 1 2:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур Калуга 2 : 2 Динамо Вл Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур Калуга 2 : 1 Динамо Вл Россия. Вторая лига. Группа 3, 17 тур Калуга 1 : 0 Динамо Вл Россия. Вторая лига. Группа 3, 6 тур Динамо Вл 1 : 1 Калуга Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Динамо Вл 0 : 0 Калуга Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур Калуга 0 : 2 Динамо Вл

Прогноз на матч «Динамо Владивосток» – «Калуга»

С учeтом статистики обеих команд и акцента на атаку с обеих сторон, велика вероятность результативного матча. Обе команды забивают стабильно, но и допускают ошибки в защите. При этом «Калуга» выглядит более организованной в обороне, а «Динамо» будет активно использовать домашний фактор. Вполне логично ожидать взаимные голы и преимущество гостей за счeт более сбалансированной игры.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Калуги»

Рекомендованные ставки: