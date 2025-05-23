В субботу, 24 мая, в 13:00 по мск «Алания» во Владикавказе сыграет с «Нефтехимиком». Игра состоится в 34 туре Первой лиги.

«Алания»

Владикавказцы занимают 17-е место с 27 очками. Клуб уже вылетел в дивизион ниже. Победа в матче с «Чайкой» (3:0) осталась единственным успехом за последние недели. В остальных встречах – крупные поражения и ничья с «КАМАЗом».

Последние матчи:

19.05.25: «КАМАЗ» – «Алания» – 1:1;

11.05.25: «Алания» – «СКА-Хабаровск» – 0:4;

03.05.25: «Чайка» – «Алания» – 0:3.

«Нефтехимик»

Коллектив идет на 13-м месте с 35 очками. Команда формально сохранила прописку в лиге. Последние результаты нестабильные: поражения от «Черноморца» и «Уфы», ничья с «Сочи».

Последние матчи:

19.05.25: «Нефтехимик» – «Черноморец» – 0:2;

10.05.25: «Нефтехимик» – «Сочи» – 1:1;

04.05.25: «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;

Личные встречи 22% (2) 44% (4) 33% (3) 7 Забитых мячей 12 0.78 В среднем за матч 1.33 1:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 11 тур Нефтехимик 0 : 0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур Нефтехимик 3 : 0 Алания Россия. Первая лига, 2 тур Алания 1 : 0 Нефтехимик Россия. Первая лига, 21 тур Нефтехимик 0 : 0 Алания Россия. Первая лига, 5 тур Алания 1 : 0 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 36 тур Нефтехимик 5 : 2 Алания Россия. ФНЛ, 18 тур Алания 2 : 3 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 30 тур Алания 1 : 1 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 10 тур Нефтехимик 0 : 0 Алания

Прогноз на матч «Алания» – «Нефтехимик»

Обе команды не решают турнирных задач. «Алания» играет на прощание с лигой, «Нефтехимик» – без давления. Сложно ждать высокой интенсивности, но возможен открытый стиль игры. Гости выглядят более организованными, особенно по части обороны. «Алания» же часто пропускает, особенно в домашних матчах, но и сама способна забить.

Прогноз: ничья 1:1 с коэффициентом 5.00