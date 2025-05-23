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Прогноз на точный счет матча «Алания» – «Нефтехимик»: ФНЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:00
Алания - Нефтехимик
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
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5.00
Прогноз: ничья 1:1
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В субботу, 24 мая, в 13:00 по мск «Алания» во Владикавказе сыграет с «Нефтехимиком». Игра состоится в 34 туре Первой лиги.

«Алания»

Владикавказцы занимают 17-е место с 27 очками. Клуб уже вылетел в дивизион ниже. Победа в матче с «Чайкой» (3:0) осталась единственным успехом за последние недели. В остальных встречах – крупные поражения и ничья с «КАМАЗом».

Последние матчи:

  • 19.05.25: «КАМАЗ» – «Алания» – 1:1;
  • 11.05.25: «Алания» – «СКА-Хабаровск» – 0:4;
  • 03.05.25: «Чайка» – «Алания» – 0:3.

«Нефтехимик»

Коллектив идет на 13-м месте с 35 очками. Команда формально сохранила прописку в лиге. Последние результаты нестабильные: поражения от «Черноморца» и «Уфы», ничья с «Сочи».

Последние матчи:

  • 19.05.25: «Нефтехимик» – «Черноморец» – 0:2;
  • 10.05.25: «Нефтехимик» – «Сочи» – 1:1;
  • 04.05.25: «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;

Личные встречи
22% (2)
44% (4)
33% (3)
7
Забитых мячей
12
0.78
В среднем за матч
1.33
1:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 11 тур
Нефтехимик
0 : 0
21.09.2024
Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
3 : 0
03.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 2 тур
Алания
1 : 0
24.07.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
0 : 0
05.03.2023
Алания
Россия. Первая лига, 5 тур
Алания
1 : 0
14.08.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
5 : 2
06.05.2022
Алания
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
2 : 3
17.10.2021
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1 : 1
14.03.2021
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.09.2020
Алания
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Прогноз на матч «Алания» – «Нефтехимик»

Обе команды не решают турнирных задач. «Алания» играет на прощание с лигой, «Нефтехимик» – без давления. Сложно ждать высокой интенсивности, но возможен открытый стиль игры. Гости выглядят более организованными, особенно по части обороны. «Алания» же часто пропускает, особенно в домашних матчах, но и сама способна забить.

Прогноз: ничья 1:1 с коэффициентом 5.00

5.00
Прогноз: ничья 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Первая лига
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