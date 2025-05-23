В субботу, 24 мая, в 13:00 по мск «Алания» во Владикавказе сыграет с «Нефтехимиком». Игра состоится в 34 туре Первой лиги.
«Алания»
Владикавказцы занимают 17-е место с 27 очками. Клуб уже вылетел в дивизион ниже. Победа в матче с «Чайкой» (3:0) осталась единственным успехом за последние недели. В остальных встречах – крупные поражения и ничья с «КАМАЗом».
Последние матчи:
- 19.05.25: «КАМАЗ» – «Алания» – 1:1;
- 11.05.25: «Алания» – «СКА-Хабаровск» – 0:4;
- 03.05.25: «Чайка» – «Алания» – 0:3.
«Нефтехимик»
Коллектив идет на 13-м месте с 35 очками. Команда формально сохранила прописку в лиге. Последние результаты нестабильные: поражения от «Черноморца» и «Уфы», ничья с «Сочи».
Последние матчи:
- 19.05.25: «Нефтехимик» – «Черноморец» – 0:2;
- 10.05.25: «Нефтехимик» – «Сочи» – 1:1;
- 04.05.25: «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
Прогноз на матч «Алания» – «Нефтехимик»
Обе команды не решают турнирных задач. «Алания» играет на прощание с лигой, «Нефтехимик» – без давления. Сложно ждать высокой интенсивности, но возможен открытый стиль игры. Гости выглядят более организованными, особенно по части обороны. «Алания» же часто пропускает, особенно в домашних матчах, но и сама способна забить.
Прогноз: ничья 1:1 с коэффициентом 5.00