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Прогноз на точный счет матча ЦСКА – «Пари НН»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:00
ЦСКА - Пари НН
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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6.65
Прогноз: победа ЦСКА со счётом 2:0
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В субботу, 24 мая, в 16:30 на ВЭБ Арене состоится матч заключительного тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН».

ЦСКА

Московский клуб занимает 3-е место с 56 очками и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Команда в отличной форме: в последних трех матчах обыграны два прямых конкурента – «Краснодар» и «Зенит». В случае победы армейцы гарантируют себе итоговое место в тройке.

Последние матчи ЦСКА:

  • 14.05.25: ЦСКА – «Зенит» – 2:0 (пен.);
  • 10.05.25: ЦСКА – «Краснодар» – 1:0;
  • 09.05.25: «Локомотив» – ЦСКА – 2:2.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода располагается на 13-м месте с 27 очками. Теоретически возможен вылет в случае неудачи, если конкуренты наберут очки. В последних турах «Пари НН» играет нестабильно, но показал результативный футбол с «Крыльями» и не проиграл «Факелу».

Последние матчи «Пари НН»:

  • 17.05.25: «Пари НН» – «Факел» – 1:1;
  • 12.05.25: «Пари НН» – «Крылья Советов» – 5:2;
  • 04.05.25: «Зенит» – «Пари НН» – 2:1.

Личные встречи
58% (7)
25% (3)
17% (2)
24
Забитых мячей
13
2
В среднем за матч
1.08
6:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 2
13.10.2024
Пари НН
Россия. Кубок, 5 тур
Пари НН
0 : 2
01.10.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
14.08.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Пари НН
0 : 3
27.07.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Пари НН
2 : 6
20.05.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
3 : 2
05.11.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 1
05.11.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 2
31.07.2022
ЦСКА
Кубок PARI Премьер, 2 тур
ЦСКА
0 : 2
04.07.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 20 тур
ЦСКА
1 : 0
05.03.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН
0 : 2
27.09.2021
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
19.07.2021
Пари НН
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Прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН»

ЦСКА мотивирован борьбой за место в Лиге чемпионов и играет дома. «Пари НН» способен огрызнуться в атаке, но оборона допускает ошибки. Армейцы, скорее всего, будут контролировать ход встречи.

Прогноз: победа ЦСКА со счeтом 2:0, коэффициент 6.65.

6.65
Прогноз: победа ЦСКА со счётом 2:0
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига
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