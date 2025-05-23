В субботу, 24 мая, в 16:30 на ВЭБ Арене состоится матч заключительного тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН».
ЦСКА
Московский клуб занимает 3-е место с 56 очками и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Команда в отличной форме: в последних трех матчах обыграны два прямых конкурента – «Краснодар» и «Зенит». В случае победы армейцы гарантируют себе итоговое место в тройке.
Последние матчи ЦСКА:
- 14.05.25: ЦСКА – «Зенит» – 2:0 (пен.);
- 10.05.25: ЦСКА – «Краснодар» – 1:0;
- 09.05.25: «Локомотив» – ЦСКА – 2:2.
«Пари НН»
Команда из Нижнего Новгорода располагается на 13-м месте с 27 очками. Теоретически возможен вылет в случае неудачи, если конкуренты наберут очки. В последних турах «Пари НН» играет нестабильно, но показал результативный футбол с «Крыльями» и не проиграл «Факелу».
Последние матчи «Пари НН»:
- 17.05.25: «Пари НН» – «Факел» – 1:1;
- 12.05.25: «Пари НН» – «Крылья Советов» – 5:2;
- 04.05.25: «Зенит» – «Пари НН» – 2:1.
Прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН»
ЦСКА мотивирован борьбой за место в Лиге чемпионов и играет дома. «Пари НН» способен огрызнуться в атаке, но оборона допускает ошибки. Армейцы, скорее всего, будут контролировать ход встречи.
Прогноз: победа ЦСКА со счeтом 2:0, коэффициент 6.65.