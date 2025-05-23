В субботу, 24 мая, в 16:30 на ВЭБ Арене состоится матч заключительного тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН».

ЦСКА

Московский клуб занимает 3-е место с 56 очками и ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Команда в отличной форме: в последних трех матчах обыграны два прямых конкурента – «Краснодар» и «Зенит». В случае победы армейцы гарантируют себе итоговое место в тройке.

Последние матчи ЦСКА:

14.05.25: ЦСКА – «Зенит» – 2:0 (пен.);

10.05.25: ЦСКА – «Краснодар» – 1:0;

09.05.25: «Локомотив» – ЦСКА – 2:2.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода располагается на 13-м месте с 27 очками. Теоретически возможен вылет в случае неудачи, если конкуренты наберут очки. В последних турах «Пари НН» играет нестабильно, но показал результативный футбол с «Крыльями» и не проиграл «Факелу».

Последние матчи «Пари НН»:

17.05.25: «Пари НН» – «Факел» – 1:1;

12.05.25: «Пари НН» – «Крылья Советов» – 5:2;

04.05.25: «Зенит» – «Пари НН» – 2:1.

Личные встречи 58% (7) 25% (3) 17% (2) 24 Забитых мячей 13 2 В среднем за матч 1.08 6:2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 2:2 Товарищеские матчи, ЦСКА 2 : 2 Пари НН Россия. Кубок, 5 тур Пари НН 0 : 2 ЦСКА Россия. Кубок, 2 тур ЦСКА 1 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 2 тур Пари НН 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 29 тур Пари НН 2 : 6 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА 3 : 2 Пари НН Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 0 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 3 тур Пари НН 2 : 2 ЦСКА Кубок PARI Премьер, 2 тур ЦСКА 0 : 2 Пари НН Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА 1 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 9 тур Пари НН 0 : 2 ЦСКА Товарищеские матчи, ЦСКА 2 : 1 Пари НН

Прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН»

ЦСКА мотивирован борьбой за место в Лиге чемпионов и играет дома. «Пари НН» способен огрызнуться в атаке, но оборона допускает ошибки. Армейцы, скорее всего, будут контролировать ход встречи.

Прогноз: победа ЦСКА со счeтом 2:0, коэффициент 6.65.