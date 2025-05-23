24 мая на «Арене Львов» состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Рух» и «Шахтер». Хозяева поля стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, а «Шахтер» продолжает борьбу за высокие места, демонстрируя одну из лучших атакующих линий в чемпионате.
«Рух»
«Рух» занимает 7 место в таблице с 37 очками после 29 туров. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, демонстрируя среднюю результативность с обеих сторон. Лучший бомбардир – Ярослав Карабин, забивший 6 мячей в 31 игре. Несмотря на неплохую атакующую динамику, «Рух» потерпел поражение в последнем матче у «Левого берега» (0:1), что немного снизило боевой настрой. За последние 5 матчей «Рух» забивает в среднем по 1 голу за игру и пропускает столько же.
«Шахтер»
«Шахтер» располагается на 3 месте с 61 очком, демонстрируя стабильный высокий уровень. Команда имеет лучший показатель разницы мячей в лиге (+43) и лучший результат по забитым голам – 68. В последних пяти матчах «Шахтер» забил 10 голов и пропустил 4, что говорит о высоком атакующем потенциале при достаточно надeжной обороне. Лидер атаки – Георгий Судаков с 15 голами за 37 матчей. «Шахтер» не проигрывает в 4 последних матчах и стабильно забивает в 11 из 13 последних встреч с «Рухом».
Факты о командах
«Рух»
- Среднее количество голов: забивает и пропускает по 1 за игру (последние 5 матчей).
- Проиграл последний матч 0:1.
- Ярослав Карабин – лучший бомбардир команды с 6 голами.
«Шахтер»
- Лучший бомбардир – Георгий Судаков с 15 голами.
- В среднем забивает 2 гола за матч (последние 5 игр).
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Руха».
Прогноз на матч «Рух» – «Шахтер»
«Шахтер» выглядит очевидным фаворитом благодаря мощной атаке и уверенной форме. «Рух» будет сопротивляться дома, пытаясь использовать свои шансы, но в обороне испытывает проблемы, что может стать решающим фактором. Ожидается игра с голами и победа гостей.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Шахтера».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Шахтера» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90