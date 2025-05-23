24 мая на «Арене Львов» состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Рух» и «Шахтер». Хозяева поля стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, а «Шахтер» продолжает борьбу за высокие места, демонстрируя одну из лучших атакующих линий в чемпионате.

«Рух»

«Рух» занимает 7 место в таблице с 37 очками после 29 туров. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, демонстрируя среднюю результативность с обеих сторон. Лучший бомбардир – Ярослав Карабин, забивший 6 мячей в 31 игре. Несмотря на неплохую атакующую динамику, «Рух» потерпел поражение в последнем матче у «Левого берега» (0:1), что немного снизило боевой настрой. За последние 5 матчей «Рух» забивает в среднем по 1 голу за игру и пропускает столько же.

«Шахтер»

«Шахтер» располагается на 3 месте с 61 очком, демонстрируя стабильный высокий уровень. Команда имеет лучший показатель разницы мячей в лиге (+43) и лучший результат по забитым голам – 68. В последних пяти матчах «Шахтер» забил 10 голов и пропустил 4, что говорит о высоком атакующем потенциале при достаточно надeжной обороне. Лидер атаки – Георгий Судаков с 15 голами за 37 матчей. «Шахтер» не проигрывает в 4 последних матчах и стабильно забивает в 11 из 13 последних встреч с «Рухом».

Факты о командах

«Рух»

Среднее количество голов: забивает и пропускает по 1 за игру (последние 5 матчей).

Проиграл последний матч 0:1.

Ярослав Карабин – лучший бомбардир команды с 6 голами.

«Шахтер»

Лучший бомбардир – Георгий Судаков с 15 голами.

В среднем забивает 2 гола за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Руха».

Личные встречи 0% (0) 38% (3) 63% (5) 4 Забитых мячей 13 0.5 В среднем за матч 1.63 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 15 тур Шахтер 1 : 1 Рух Украина. Премьер-лига, 23 тур Шахтер 3 : 1 Рух Украина. Премьер-лига, 8 тур Рух 1 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 18 тур Шахтер 2 : 0 Рух Украина. Премьер-лига, 3 тур Рух 0 : 1 Шахтер Украина. Премьер-лига, 15 тур Шахтер 2 : 0 Рух Украина. Премьер-лига, 15 тур Шахтер 2 : 0 Рух Украина. Премьер-лига, 2 тур Рух 1 : 1 Шахтер

Прогноз на матч «Рух» – «Шахтер»

«Шахтер» выглядит очевидным фаворитом благодаря мощной атаке и уверенной форме. «Рух» будет сопротивляться дома, пытаясь использовать свои шансы, но в обороне испытывает проблемы, что может стать решающим фактором. Ожидается игра с голами и победа гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Шахтера».

Рекомендованные ставки: