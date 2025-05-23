Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Шахтер»: Премьер-лига Украины, 24 мая 2025

23 мая 2025 14:00
Рух - Шахтер
24 мая 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Шахтера»
Сделать ставку

24 мая на «Арене Львов» состоится матч 30-го тура Премьер-лиги Украины между командами «Рух» и «Шахтер». Хозяева поля стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, а «Шахтер» продолжает борьбу за высокие места, демонстрируя одну из лучших атакующих линий в чемпионате.

«Рух»

«Рух» занимает 7 место в таблице с 37 очками после 29 туров. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, демонстрируя среднюю результативность с обеих сторон. Лучший бомбардир – Ярослав Карабин, забивший 6 мячей в 31 игре. Несмотря на неплохую атакующую динамику, «Рух» потерпел поражение в последнем матче у «Левого берега» (0:1), что немного снизило боевой настрой. За последние 5 матчей «Рух» забивает в среднем по 1 голу за игру и пропускает столько же.

«Шахтер»

«Шахтер» располагается на 3 месте с 61 очком, демонстрируя стабильный высокий уровень. Команда имеет лучший показатель разницы мячей в лиге (+43) и лучший результат по забитым голам – 68. В последних пяти матчах «Шахтер» забил 10 голов и пропустил 4, что говорит о высоком атакующем потенциале при достаточно надeжной обороне. Лидер атаки – Георгий Судаков с 15 голами за 37 матчей. «Шахтер» не проигрывает в 4 последних матчах и стабильно забивает в 11 из 13 последних встреч с «Рухом».

Факты о командах

«Рух»

  • Среднее количество голов: забивает и пропускает по 1 за игру (последние 5 матчей).
  • Проиграл последний матч 0:1.
  • Ярослав Карабин – лучший бомбардир команды с 6 голами.

«Шахтер»

  • Лучший бомбардир – Георгий Судаков с 15 голами.
  • В среднем забивает 2 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Руха».

Личные встречи
0% (0)
38% (3)
63% (5)
4
Забитых мячей
13
0.5
В среднем за матч
1.63
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
1 : 1
01.12.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Шахтер
3 : 1
07.04.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Рух
1 : 1
23.09.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Шахтер
2 : 0
19.03.2023
Рух
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
0 : 1
02.09.2022
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
2 : 0
20.11.2021
Рух
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
2 : 0
21.02.2021
Рух
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 1
23.09.2020
Шахтер
Показать все

Прогноз на матч «Рух» – «Шахтер»

«Шахтер» выглядит очевидным фаворитом благодаря мощной атаке и уверенной форме. «Рух» будет сопротивляться дома, пытаясь использовать свои шансы, но в обороне испытывает проблемы, что может стать решающим фактором. Ожидается игра с голами и победа гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Шахтера».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Шахтера» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Шахтера»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 0
7.50
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 2:1 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 