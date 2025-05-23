Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Ротор» – «Уфа»: ФНЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 10:00
Ротор - Уфа
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Прогноз на точный счет: 1:1
Сделать ставку

В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Уфа». Игра состоится в Волгограде, начало – в 13:00 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева находится на 8-й строчке, набрав 47 очков. «Ротор» добыл 11 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 32:24.

Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:

  • 17.05.25 «Чайка» – «Ротор» – 1:0;
  • 11.05.25 КАМАЗ – «Ротор» – 0:4;
  • 04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0.

«Уфа»

«Уфа» набрала 32 очка и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Омари Тетрадзе добыли 8 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 30:48.

Предыдущие результаты «Уфы» в Первой лиге:

  • 18.05.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2;
  • 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
  • 04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0.

Личные встречи
9% (1)
36% (4)
55% (6)
5
Забитых мячей
13
0.45
В среднем за матч
1.18
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 16 тур
Уфа
2 : 0
27.10.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Уфа
0 : 0
08.06.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Уфа
3 : 0
23.09.2023
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ротор
1 : 1
30.07.2023
Уфа
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1 : 0
12.12.2020
Уфа
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0 : 0
03.10.2020
Ротор
Россия. ФНЛ, 24 тур
Уфа
3 : 2
17.11.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 1
02.08.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 21 тур
Уфа
1 : 0
12.11.2012
Ротор
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ротор
0 : 1
07.08.2012
Уфа
Показать все

Прогноз на матч «Ротор» – «Уфа»

«Уфа» – неудобный соперник для волгоградцев. Не исключено, что в заключительном туре сезона команды спокойно поделят очки, так как мотивации у них нет. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.50.

7.50
Прогноз на точный счет: 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Первая лига
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Матч завершен
3 : 2
6.90
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2 - Химки-М
Точный счёт 1:0 в пользу «Ротор-2»
Матч завершен
1 : 1
6.25
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
Матч завершен
1 : 0
5.80
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
Точный счёт 1:0 в пользу «Оболони»
Матч завершен
1 : 1
6.00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец - Ворскла
Точный счёт 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 