В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Уфа». Игра состоится в Волгограде, начало – в 13:00 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева находится на 8-й строчке, набрав 47 очков. «Ротор» добыл 11 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 32:24.

Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:

17.05.25 «Чайка» – «Ротор» – 1:0;

11.05.25 КАМАЗ – «Ротор» – 0:4;

04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0.

«Уфа»

«Уфа» набрала 32 очка и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Омари Тетрадзе добыли 8 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 30:48.

Предыдущие результаты «Уфы» в Первой лиге:

18.05.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2;

11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;

04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0.

Личные встречи 9% (1) 36% (4) 55% (6) 5 Забитых мячей 13 0.45 В среднем за матч 1.18 1:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 16 тур Уфа 2 : 0 Ротор Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур Уфа 0 : 0 Ротор Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур Ротор 0 : 1 Уфа Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур Уфа 3 : 0 Ротор Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур Ротор 1 : 1 Уфа Россия. Премьер-лига, 18 тур Ротор 1 : 0 Уфа Россия. Премьер-лига, 10 тур Уфа 0 : 0 Ротор Россия. ФНЛ, 24 тур Уфа 3 : 2 Ротор Россия. ФНЛ, 6 тур Ротор 1 : 1 Уфа Россия. ФНЛ, 21 тур Уфа 1 : 0 Ротор Россия. ФНЛ, 5 тур Ротор 0 : 1 Уфа

Прогноз на матч «Ротор» – «Уфа»

«Уфа» – неудобный соперник для волгоградцев. Не исключено, что в заключительном туре сезона команды спокойно поделят очки, так как мотивации у них нет. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.50.