23 мая 2025 10:00
Ротор - Уфа
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Уфа». Игра состоится в Волгограде, начало – в 13:00 (мск).
«Ротор»
Команда Дениса Бояринцева находится на 8-й строчке, набрав 47 очков. «Ротор» добыл 11 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 32:24.
Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:
- 17.05.25 «Чайка» – «Ротор» – 1:0;
- 11.05.25 КАМАЗ – «Ротор» – 0:4;
- 04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0.
«Уфа»
«Уфа» набрала 32 очка и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Омари Тетрадзе добыли 8 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 30:48.
Предыдущие результаты «Уфы» в Первой лиге:
- 18.05.25 «Уфа» – «Арсенал» – 1:2;
- 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
- 04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0.
Личные встречи
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Россия. Первая лига, 16 тур
Уфа
2 : 0
27.10.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Уфа
0 : 0
08.06.2024
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Уфа
3 : 0
23.09.2023
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ротор
1 : 1
30.07.2023
Уфа
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1 : 0
12.12.2020
Уфа
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0 : 0
03.10.2020
Ротор
Прогноз на матч «Ротор» – «Уфа»
«Уфа» – неудобный соперник для волгоградцев. Не исключено, что в заключительном туре сезона команды спокойно поделят очки, так как мотивации у них нет. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб