18 мая на стадионе «Польман» состоится матч заключительного тура Эредивизи, в котором «Хераклес» примет «НЕК». Обе команды уже не борются за еврокубки, но стремятся достойно завершить сезон. «НЕК» продолжает набирать форму и демонстрирует организованный футбол, а «Хераклес» рассчитывает на домашний фактор, несмотря на нестабильность обороны.
«Хераклес»
«Хераклес» проводит неровный сезон, но цепляется за очки в матчах дома – 10 из 11 последних матчей на своeм поле команда не проигрывает. Коллектив стабильно забивает (5 игр подряд с голами), однако слабая оборона остаeтся главной проблемой: 13 пропущенных голов в 5 матчах, в среднем 2.60 за игру.
Лука Куленович продолжает вести команду вперeд, но в одиночку он не справляется, особенно при острой нехватке креатива в полузащите. Последние выезды против сильных соперников – «ПСВ» и «Гронингена» – завершились поражениями с разгромным счeтом.
«НЕК»
Команда из Неймегена завершает сезон в положительном ключе. Подопечные Рогиера Меера не проигрывают в трeх турах подряд и пропустили лишь трижды в пяти последних матчах. В атаке всe стабильно: 1.80 гола в среднем за игру – отличный показатель для команды из середины таблицы.
Коки Огава – лучший снайпер «НЕК» – набрал прекрасную форму и регулярно находит свободные зоны в защите соперника. Особенно стоит отметить выездную победу над «Аяксом» со счeтом 3:0 – результат, который подчeркивает прогресс команды.
Факты о командах
«Хераклес»
- Забивает в 5 последних матчах
- В 5 матчах: 6 голов забито, 13 пропущено
- В среднем: 1.20 забитых и 2.60 пропущенных за матч
- Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних игр
«НЕК»
- Не проигрывает в 3 матчах подряд
- В 5 матчах: 9 голов забито, 3 пропущено
- В среднем: 1.80 забитых и 0.60 пропущенных за матч
- Победа над «Аяксом» 3:0 в предпоследнем туре
Прогноз на матч «Хераклес» – «НЕК»
Сильная домашняя серия «Хераклеса» может оказать влияние, но оборонительная нестабильность и высокая форма гостей делают «НЕК» фаворитом этой встречи. Команда из Неймегена надeжна, организована и на порядок эффективнее в завершающей стадии. Тем не менее, «Хераклес» вполне способен забить гол, особенно учитывая собственную результативность на домашнем поле.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «НЕК».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «НЕК» – коэффициент 11.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «НЕК» больше 1.5 – коэффициент 2.05