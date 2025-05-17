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Прогноз на точный счёт матча «Хераклес» – «НЕК»: Эредивизи, 18 мая 2025

17 мая 2025 15:00
Хераклес - НЕК
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
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11.00
Точный счёт 1:2 в пользу «НЕК»
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18 мая на стадионе «Польман» состоится матч заключительного тура Эредивизи, в котором «Хераклес» примет «НЕК». Обе команды уже не борются за еврокубки, но стремятся достойно завершить сезон. «НЕК» продолжает набирать форму и демонстрирует организованный футбол, а «Хераклес» рассчитывает на домашний фактор, несмотря на нестабильность обороны.

«Хераклес»

«Хераклес» проводит неровный сезон, но цепляется за очки в матчах дома – 10 из 11 последних матчей на своeм поле команда не проигрывает. Коллектив стабильно забивает (5 игр подряд с голами), однако слабая оборона остаeтся главной проблемой: 13 пропущенных голов в 5 матчах, в среднем 2.60 за игру.

Лука Куленович продолжает вести команду вперeд, но в одиночку он не справляется, особенно при острой нехватке креатива в полузащите. Последние выезды против сильных соперников – «ПСВ» и «Гронингена» – завершились поражениями с разгромным счeтом.

«НЕК»

Команда из Неймегена завершает сезон в положительном ключе. Подопечные Рогиера Меера не проигрывают в трeх турах подряд и пропустили лишь трижды в пяти последних матчах. В атаке всe стабильно: 1.80 гола в среднем за игру – отличный показатель для команды из середины таблицы.

Коки Огава – лучший снайпер «НЕК» – набрал прекрасную форму и регулярно находит свободные зоны в защите соперника. Особенно стоит отметить выездную победу над «Аяксом» со счeтом 3:0 – результат, который подчeркивает прогресс команды.

Факты о командах

«Хераклес»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В 5 матчах: 6 голов забито, 13 пропущено
  • В среднем: 1.20 забитых и 2.60 пропущенных за матч
  • Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних игр

«НЕК»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В 5 матчах: 9 голов забито, 3 пропущено
  • В среднем: 1.80 забитых и 0.60 пропущенных за матч
  • Победа над «Аяксом» 3:0 в предпоследнем туре

Личные встречи
47% (9)
16% (3)
37% (7)
27
Забитых мячей
22
1.42
В среднем за матч
1.16
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 2
21.09.2024
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
НЕК
3 : 1
03.02.2024
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
2 : 1
18.08.2023
НЕК
Голландия. Эредивизие, 19 тур
НЕК
0 : 0
15.01.2022
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
0 : 1
29.08.2021
НЕК
Голландия. Эредивизие, 25 тур
НЕК
3 : 1
05.03.2017
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 0
02.12.2016
НЕК
Голландия. Эредивизие, 26 тур
НЕК
1 : 0
06.03.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
3 : 0
16.08.2015
НЕК
Голландия. Эредивизие, 30 тур
НЕК
1 : 2
29.03.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Хераклес
1 : 1
20.10.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Хераклес
1 : 0
09.03.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 12 тур
НЕК
3 : 2
10.11.2012
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
06.05.2012
НЕК
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
2 : 1
27.08.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 21 тур
НЕК
1 : 1
28.01.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
3 : 2
17.10.2010
НЕК
Чемпионат Голландии, 30 тур
Хераклес
2 : 0
04.04.2010
НЕК
Чемпионат Голландии, 8 тур
НЕК
0 : 2
27.09.2009
Хераклес
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Прогноз на матч «Хераклес» – «НЕК»

Сильная домашняя серия «Хераклеса» может оказать влияние, но оборонительная нестабильность и высокая форма гостей делают «НЕК» фаворитом этой встречи. Команда из Неймегена надeжна, организована и на порядок эффективнее в завершающей стадии. Тем не менее, «Хераклес» вполне способен забить гол, особенно учитывая собственную результативность на домашнем поле.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «НЕК».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «НЕК» – коэффициент 11.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «НЕК» больше 1.5 – коэффициент 2.05

11.00
Точный счёт 1:2 в пользу «НЕК»
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Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие
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