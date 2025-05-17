18 мая на стадионе «Польман» состоится матч заключительного тура Эредивизи, в котором «Хераклес» примет «НЕК». Обе команды уже не борются за еврокубки, но стремятся достойно завершить сезон. «НЕК» продолжает набирать форму и демонстрирует организованный футбол, а «Хераклес» рассчитывает на домашний фактор, несмотря на нестабильность обороны.

«Хераклес»

«Хераклес» проводит неровный сезон, но цепляется за очки в матчах дома – 10 из 11 последних матчей на своeм поле команда не проигрывает. Коллектив стабильно забивает (5 игр подряд с голами), однако слабая оборона остаeтся главной проблемой: 13 пропущенных голов в 5 матчах, в среднем 2.60 за игру.

Лука Куленович продолжает вести команду вперeд, но в одиночку он не справляется, особенно при острой нехватке креатива в полузащите. Последние выезды против сильных соперников – «ПСВ» и «Гронингена» – завершились поражениями с разгромным счeтом.

«НЕК»

Команда из Неймегена завершает сезон в положительном ключе. Подопечные Рогиера Меера не проигрывают в трeх турах подряд и пропустили лишь трижды в пяти последних матчах. В атаке всe стабильно: 1.80 гола в среднем за игру – отличный показатель для команды из середины таблицы.

Коки Огава – лучший снайпер «НЕК» – набрал прекрасную форму и регулярно находит свободные зоны в защите соперника. Особенно стоит отметить выездную победу над «Аяксом» со счeтом 3:0 – результат, который подчeркивает прогресс команды.

Факты о командах

«Хераклес»

Забивает в 5 последних матчах

В 5 матчах: 6 голов забито, 13 пропущено

В среднем: 1.20 забитых и 2.60 пропущенных за матч

Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних игр

«НЕК»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В 5 матчах: 9 голов забито, 3 пропущено

В среднем: 1.80 забитых и 0.60 пропущенных за матч

Победа над «Аяксом» 3:0 в предпоследнем туре

Личные встречи 47% (9) 16% (3) 37% (7) 27 Забитых мячей 22 1.42 В среднем за матч 1.16 3:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 6 тур НЕК 1 : 2 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 20 тур НЕК 3 : 1 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 2 тур Хераклес 2 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 19 тур НЕК 0 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 3 тур Хераклес 0 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 25 тур НЕК 3 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 15 тур Хераклес 2 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 26 тур НЕК 1 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 2 тур Хераклес 3 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 30 тур НЕК 1 : 2 Хераклес Голландия. Эредивизие, 10 тур Хераклес 1 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 26 тур Хераклес 1 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 12 тур НЕК 3 : 2 Хераклес Голландия. Эредивизие, 34 тур Хераклес 1 : 2 НЕК Голландия. Эредивизие, 4 тур НЕК 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 21 тур НЕК 1 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 9 тур Хераклес 3 : 2 НЕК Чемпионат Голландии, 30 тур Хераклес 2 : 0 НЕК Чемпионат Голландии, 8 тур НЕК 0 : 2 Хераклес

Прогноз на матч «Хераклес» – «НЕК»

Сильная домашняя серия «Хераклеса» может оказать влияние, но оборонительная нестабильность и высокая форма гостей делают «НЕК» фаворитом этой встречи. Команда из Неймегена надeжна, организована и на порядок эффективнее в завершающей стадии. Тем не менее, «Хераклес» вполне способен забить гол, особенно учитывая собственную результативность на домашнем поле.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «НЕК».

Рекомендованные ставки: