18 мая на «Tobol Arena» состоится ключевая встреча 9 тура между «Тоболом» и «Ордабасы» – командами, претендующими на лидерские позиции. Обе показывают отличную форму: хозяева набрали ход после сложного старта, а гости идут с уверенной серией побед. В этом матче важную роль сыграет баланс между атакой и обороной, ведь встречаются лучшие линии нападения тура.

«Тобол»

«Тобол» оправился после неудачи в Кайрате и теперь побеждает в трeх матчах подряд. Команда демонстрирует впечатляющую результативность: 10 голов за 5 последних игр – по 2 мяча в среднем. Нападение во главе с Николаем Сигневичем, забившим 5 мячей в 7 матчах, уверенно справляется со своими задачами.

Также нельзя не отметить уверенность в реализации голевых моментов. Команда стабильно забивает на протяжении 8 матчей подряд, включая сложные игры против «Астаны» и «Кызыл-Жара». Однако есть и слабые места: «Тобол» пропускает в последних трех матчах, что говорит о проблемах в обороне под давлением.

«Ордабасы»

Гости входят в матч с лучшей серией сезона – шесть побед подряд, включая недавнюю кубковую победу над «Кайратом». «Ордабасы» демонстрирует яркую, при этом сбалансированную игру. В пяти последних турах команда забила 10 голов и пропустила всего 1, что говорит о надежной игре в обороне и высокой эффективности в атаке.

Главной звездой выступает Эвертон, забивший 4 мяча в 9 играх, но стоит отметить и работу всей группы атаки: высокая динамика, агрессия на чужой половине поля и хорошая командная сыгранность делают гостей крайне опасными. Особенно впечатляют последние игры: сухие победы над «Жетысу», «Тураном» и «Кайсаром» с общим счетом 7:0.

Факты о командах

«Тобол»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

Средняя результативность – 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем пропускает 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

«Ордабасы»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

В среднем забивает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает лишь 0.20 гола за матч (последние 5 игр)

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 37% (11) 30% (9) 33% (10) 30 Забитых мячей 34 1 В среднем за матч 1.13 4:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Тобол 1 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Ордабасы 1 : 0 Тобол Суперкубок Казахстана, Финал Ордабасы 1 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Тобол 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Ордабасы 4 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Тобол 4 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Ордабасы 3 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Тобол 3 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Ордабасы 1 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Ордабасы 0 : 3 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Тобол 0 : 4 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 30 тур Тобол 1 : 2 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Ордабасы 0 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Тобол 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 28 тур Тобол 1 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Тобол 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Ордабасы 0 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 27 тур Тобол 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Ордабасы 1 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Тобол 1 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Тобол 1 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур Ордабасы 2 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Ордабасы 2 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Тобол 1 : 3 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Тобол 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур Ордабасы 3 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Ордабасы 1 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Тобол 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур Ордабасы 2 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур Тобол 1 : 0 Ордабасы

Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»

Обе команды сейчас находятся в отличной форме, но подход к игре у них различный: «Тобол» делает ставку на атакующий стиль, а «Ордабасы» предпочитает контролировать темп и играть строго от обороны. Несмотря на атакующий потенциал хозяев, именно гости выглядят более стабильными во всех линиях и лучше адаптированы к выездным матчам.

Скорее всего, матч пройдет в равной борьбе, но за счет лучшего баланса в обороне и текущего состояния «Ордабасы» имеет больше шансов вырвать победу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки: