Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Ордабасы»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:31
Тобол - Ордабасы
18 мая 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Ордабасы»
Сделать ставку

18 мая на «Tobol Arena» состоится ключевая встреча 9 тура между «Тоболом» и «Ордабасы» – командами, претендующими на лидерские позиции. Обе показывают отличную форму: хозяева набрали ход после сложного старта, а гости идут с уверенной серией побед. В этом матче важную роль сыграет баланс между атакой и обороной, ведь встречаются лучшие линии нападения тура.

«Тобол»

«Тобол» оправился после неудачи в Кайрате и теперь побеждает в трeх матчах подряд. Команда демонстрирует впечатляющую результативность: 10 голов за 5 последних игр – по 2 мяча в среднем. Нападение во главе с Николаем Сигневичем, забившим 5 мячей в 7 матчах, уверенно справляется со своими задачами.

Также нельзя не отметить уверенность в реализации голевых моментов. Команда стабильно забивает на протяжении 8 матчей подряд, включая сложные игры против «Астаны» и «Кызыл-Жара». Однако есть и слабые места: «Тобол» пропускает в последних трех матчах, что говорит о проблемах в обороне под давлением.

«Ордабасы»

Гости входят в матч с лучшей серией сезона – шесть побед подряд, включая недавнюю кубковую победу над «Кайратом». «Ордабасы» демонстрирует яркую, при этом сбалансированную игру. В пяти последних турах команда забила 10 голов и пропустила всего 1, что говорит о надежной игре в обороне и высокой эффективности в атаке.

Главной звездой выступает Эвертон, забивший 4 мяча в 9 играх, но стоит отметить и работу всей группы атаки: высокая динамика, агрессия на чужой половине поля и хорошая командная сыгранность делают гостей крайне опасными. Особенно впечатляют последние игры: сухие победы над «Жетысу», «Тураном» и «Кайсаром» с общим счетом 7:0.

Факты о командах

«Тобол»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем пропускает 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

«Ордабасы»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем забивает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает лишь 0.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
37% (11)
30% (9)
33% (10)
30
Забитых мячей
34
1
В среднем за матч
1.13
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
0 : 0
27.08.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
4 : 1
16.04.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
4 : 0
27.08.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
3 : 1
09.04.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
3 : 1
02.10.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
1 : 1
15.05.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
0 : 3
30.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 4
16.09.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
1 : 2
20.10.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
0 : 0
14.07.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
1 : 1
01.05.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
1 : 0
30.09.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
1 : 1
05.08.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
0 : 1
19.05.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 0
16.09.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 2
23.04.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 0
04.04.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
02.06.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
2 : 2
09.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 0
05.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Тобол
1 : 3
25.04.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
2 : 1
28.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
3 : 0
05.04.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 0
23.06.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 0
20.04.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 0
04.10.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
27.05.2012
Ордабасы
Показать все

Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»

Обе команды сейчас находятся в отличной форме, но подход к игре у них различный: «Тобол» делает ставку на атакующий стиль, а «Ордабасы» предпочитает контролировать темп и играть строго от обороны. Несмотря на атакующий потенциал хозяев, именно гости выглядят более стабильными во всех линиях и лучше адаптированы к выездным матчам.

Скорее всего, матч пройдет в равной борьбе, но за счет лучшего баланса в обороне и текущего состояния «Ордабасы» имеет больше шансов вырвать победу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 2.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Ордабасы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Тобол
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил - Эштрела
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
Матч завершен
0 : 3
6.40
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС - Морейренcе
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе - Санта-Клара
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
Матч завершен
4 : 1
6.50
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука - Боавишта
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Матч завершен
3 : 0
5.90
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту - Насьональ
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 