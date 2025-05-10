В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Факел» и «Локомотив». Матч пройдет в Воронеже, начало – в 16:30 (мск).
«Факел»
Команда Игоря Шалимова замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» добыл 2 победы, 10 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 12:39.
Последние результаты «Факела» в РПЛ:
- 04.05.25 «Факел» – «Спартак» М – 0:0;
- 27.04.25 «Рубин» – «Факел» – 2:1;
- 20.04.25 «Факел» – «Ростов» – 0:2.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 46 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 44:38.
Предыдущие результаты «Локомотива» в РПЛ:
- 03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;
- 26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1;
- 19.04.25 «Локомотив» – «Пари НН» – 3:0.
Прогноз на матч «Факел» – «Локомотив»
«Факел» сохраняет только теоретические шансы подняться с 16-го места в зону переходных матчей. «Локомотив» еще не потерял шансы на призовое место. Полагаем, что после отчетного тура воронежцы официально вылетят в Первую лигу. Прогноз – 1:2 с коэффициентом 9.50.