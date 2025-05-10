В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Факел» и «Локомотив». Матч пройдет в Воронеже, начало – в 16:30 (мск).

«Факел»

Команда Игоря Шалимова замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» добыл 2 победы, 10 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 12:39.

Последние результаты «Факела» в РПЛ:

04.05.25 «Факел» – «Спартак» М – 0:0;

27.04.25 «Рубин» – «Факел» – 2:1;

20.04.25 «Факел» – «Ростов» – 0:2.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 44:38.

Предыдущие результаты «Локомотива» в РПЛ:

03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;

26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1;

19.04.25 «Локомотив» – «Пари НН» – 3:0.

Личные встречи 20% (3) 20% (3) 60% (9) 10 Забитых мячей 19 0.67 В среднем за матч 1.27 2:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 28 тур Факел 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 15 тур Локомотив 2 : 1 Факел Россия. Премьер-лига, 29 тур Локомотив 2 : 0 Факел Россия. Премьер-лига, 2 тур Факел 1 : 4 Локомотив Россия. Премьер-лига, 28 тур Локомотив 1 : 0 Факел Россия. Премьер-лига, 9 тур Факел 2 : 0 Локомотив Товарищеские матчи, Локомотив 4 : 2 Факел Чемпионат России, 18 тур Факел 2 : 0 Локомотив Чемпионат России, 4 тур Локомотив 1 : 0 Факел Чемпионат России, 18 тур Факел 0 : 0 Локомотив Чемпионат России, 4 тур Локомотив 1 : 0 Факел Чемпионат России, 22 тур Локомотив 2 : 0 Факел Чемпионат России, 5 тур Факел 1 : 0 Локомотив Чемпионат России. Первый этап, 13 тур Локомотив 0 : 0 Факел Чемпионат России. Первый этап, 6 тур Факел 1 : 1 Локомотив

Прогноз на матч «Факел» – «Локомотив»

«Факел» сохраняет только теоретические шансы подняться с 16-го места в зону переходных матчей. «Локомотив» еще не потерял шансы на призовое место. Полагаем, что после отчетного тура воронежцы официально вылетят в Первую лигу. Прогноз – 1:2 с коэффициентом 9.50.