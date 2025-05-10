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Прогноз на точный счет матча «Факел» – «Локомотив»: РПЛ, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:00
Факел - Локомотив
11 мая 2025, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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9.5
Прогноз – 1:2 в пользуй Локомотива
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В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Факел» и «Локомотив». Матч пройдет в Воронеже, начало – в 16:30 (мск).

«Факел»

Команда Игоря Шалимова замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» добыл 2 победы, 10 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 12:39.

Последние результаты «Факела» в РПЛ:

  • 04.05.25 «Факел» – «Спартак» М – 0:0;
  • 27.04.25 «Рубин» – «Факел» – 2:1;
  • 20.04.25 «Факел» – «Ростов» – 0:2.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 44:38.

Предыдущие результаты «Локомотива» в РПЛ:

  • 03.05.25 «Локомотив» – «Оренбург» – 1:1;
  • 26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1;
  • 19.04.25 «Локомотив» – «Пари НН» – 3:0.

Личные встречи
20% (3)
20% (3)
60% (9)
10
Забитых мячей
19
0.67
В среднем за матч
1.27
2:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Факел
0 : 1
11.05.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2 : 1
09.11.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
2 : 0
18.05.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Факел
1 : 4
30.07.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
1 : 0
20.05.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Факел
2 : 0
11.09.2022
Локомотив
Товарищеские матчи,
Локомотив
4 : 2
03.07.2022
Факел
Чемпионат России, 18 тур
Факел
2 : 0
22.07.2001
Локомотив
Чемпионат России, 4 тур
Локомотив
1 : 0
07.04.2001
Факел
Чемпионат России, 18 тур
Факел
0 : 0
22.07.2000
Локомотив
Чемпионат России, 4 тур
Локомотив
1 : 0
15.04.2000
Факел
Чемпионат России, 22 тур
Локомотив
2 : 0
09.08.1997
Факел
Чемпионат России, 5 тур
Факел
1 : 0
12.04.1997
Локомотив
Чемпионат России. Первый этап, 13 тур
Локомотив
0 : 0
10.07.1992
Факел
Чемпионат России. Первый этап, 6 тур
Факел
1 : 1
25.04.1992
Локомотив
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Прогноз на матч «Факел» – «Локомотив»

«Факел» сохраняет только теоретические шансы подняться с 16-го места в зону переходных матчей. «Локомотив» еще не потерял шансы на призовое место. Полагаем, что после отчетного тура воронежцы официально вылетят в Первую лигу. Прогноз – 1:2 с коэффициентом 9.50.

9.5
Прогноз – 1:2 в пользуй Локомотива
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига
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