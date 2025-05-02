3 мая на стадионе «Миллернтор» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Штутгартом». Оба коллектива идут в середине таблицы, но «Штутгарт» сохраняет надежду подняться выше, тогда как «Санкт-Паули» пытается закрепиться в безопасной зоне. Команды демонстрируют атакующий стиль, что предвещает интересную игру с обилием моментов.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» занимает 14 место с 31 очком. В последнем туре команда сыграла вничью с «Вердером» (0:0). Лидером атаки остаeтся Морган Гилавоги с 6 голами в 24 матчах. В последних 5 играх команда забила 6 и пропустила 6 мячей (в среднем 1.20 за игру). «Санкт-Паули» не проигрывает 4 матча подряд, демонстрируя характер и умение бороться до конца. Однако команда часто испытывает проблемы при игре против более высоких соперников, полагаясь на контратаки и стандарты.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 11 место с 41 очком. В последней игре команда уступила «Хайденхайму» (0:1). Лидером атаки остаeтся Эрмедин Демирович с 15 голами в 45 матчах. В последних 5 играх команда забила 12 и пропустила 8 мячей (в среднем 2.40 и 1.60 за игру). «Штутгарт» не может выиграть в 3 матчах подряд, но в атаке команда по-прежнему опасна благодаря индивидуальным действиям форвардов и игре на флангах.

Факты о командах:

«Санкт-Паули»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

«Штутгарт»

Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 3 последних матчах.

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи 20% (1) 0% (0) 80% (4) 2 Забитых мячей 8 0.4 В среднем за матч 1.6 1:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Германия. Бундеслига, 32 тур Санкт-Паули 0 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 15 тур Штутгарт 0 : 1 Санкт-Паули Германия. Кубок, 2 раунд Штутгарт 3 : 0 Санкт-Паули Германия. Бундеслига, 26 тур Санкт-Паули 1 : 2 Штутгарт Германия. Бундеслига, 9 тур Штутгарт 2 : 0 Санкт-Паули

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Штутгарт»

Обе команды умеют забивать, но испытывают сложности в обороне. «Санкт-Паули» будет активно использовать контратаки и стандартные положения, а «Штутгарт» сделает ставку на высокий прессинг и владение мячом. Ожидается открытая игра с шансами для обеих команд. «Штутгарт» выглядит предпочтительнее по качеству атаки, но «Санкт-Паули» на своeм поле способен навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки: