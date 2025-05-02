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Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Штутгарт»: Бундеслига, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:00
Санкт-Паули - Штутгарт
03 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Штутгарта»
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3 мая на стадионе «Миллернтор» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Штутгартом». Оба коллектива идут в середине таблицы, но «Штутгарт» сохраняет надежду подняться выше, тогда как «Санкт-Паули» пытается закрепиться в безопасной зоне. Команды демонстрируют атакующий стиль, что предвещает интересную игру с обилием моментов.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» занимает 14 место с 31 очком. В последнем туре команда сыграла вничью с «Вердером» (0:0). Лидером атаки остаeтся Морган Гилавоги с 6 голами в 24 матчах. В последних 5 играх команда забила 6 и пропустила 6 мячей (в среднем 1.20 за игру). «Санкт-Паули» не проигрывает 4 матча подряд, демонстрируя характер и умение бороться до конца. Однако команда часто испытывает проблемы при игре против более высоких соперников, полагаясь на контратаки и стандарты.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 11 место с 41 очком. В последней игре команда уступила «Хайденхайму» (0:1). Лидером атаки остаeтся Эрмедин Демирович с 15 голами в 45 матчах. В последних 5 играх команда забила 12 и пропустила 8 мячей (в среднем 2.40 и 1.60 за игру). «Штутгарт» не может выиграть в 3 матчах подряд, но в атаке команда по-прежнему опасна благодаря индивидуальным действиям форвардов и игре на флангах.

Факты о командах:

«Санкт-Паули»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

«Штутгарт»

  • Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи
20% (1)
0% (0)
80% (4)
2
Забитых мячей
8
0.4
В среднем за матч
1.6
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Германия. Бундеслига, 32 тур
Санкт-Паули
0 : 1
03.05.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
0 : 1
21.12.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 2 раунд
Штутгарт
3 : 0
31.10.2012
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1 : 2
13.03.2011
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 0
24.10.2010
Санкт-Паули

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Штутгарт»

Обе команды умеют забивать, но испытывают сложности в обороне. «Санкт-Паули» будет активно использовать контратаки и стандартные положения, а «Штутгарт» сделает ставку на высокий прессинг и владение мячом. Ожидается открытая игра с шансами для обеих команд. «Штутгарт» выглядит предпочтительнее по качеству атаки, но «Санкт-Паули» на своeм поле способен навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Штутгарт» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Штутгарт» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Штутгарта» – коэффициент 8.50

8.5
Точный счёт 1:2 в пользу «Штутгарта»
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига
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