3 мая на стадионе «Боруссия-Парк» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Хоффенхаймом». Оба коллектива подходят к игре в сложной форме: хозяева проиграли три матча подряд, а гости проиграли три последних выездных встречи. При этом обе команды регулярно забивают и пропускают, что обещает результативный футбол с акцентом на атаку.
«Боруссия М»
«Боруссия М» занимает 9 место с 44 очками. Команда проиграла «Хольштайн Килю» (3:4) в прошлом туре. Лидером атаки остаeтся Тим Кляйндинст с 15 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 8 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.60 и 2.00 за матч). «Боруссия М» стабильно забивает (9 матчей подряд с голами), но не может наладить игру в защите, пропуская в четырeх матчах подряд. Дома команда старается играть агрессивно и первым номером.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает 15 место с 30 очками. Последний тур завершился поражением от «Боруссии Д» (2:3). Лидером атаки остаeтся Андрей Крамарич с 11 голами в 38 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.60 и 2.00 за игру). «Хоффенхайм» также стабильно забивает (5 матчей подряд), но защита остаeтся проблемной зоной – команда пропускает минимум дважды в трeх последних играх.
Факты о командах:
«Боруссия М»
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 4 последних матчах.
- Забивает в 9 последних матчах.
«Хоффенхайм»
- Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
- Забивает в 5 последних матчах.
Прогноз на матч «Боруссия М» – «Хоффенхайм»
Матч обещает стать открытым и результативным: обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, но при этом регулярно забивают. «Боруссия М» постарается навязать давление с первых минут, используя преимущество своего поля, тогда как «Хоффенхайм» попытается сыграть на контратаках. При такой статистике велика вероятность обмена голами и результативной игры. Класс игроков атаки «Боруссии М» и нестабильность обороны «Хоффенхайма» дают небольшое преимущество хозяевам.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии М».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Боруссия М» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
- Индивидуальный тотал «Боруссия М» больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
- Точный счeт 2:1 в пользу «Боруссии М» – коэффициент 8.00