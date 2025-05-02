3 мая на стадионе «Боруссия-Парк» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Хоффенхаймом». Оба коллектива подходят к игре в сложной форме: хозяева проиграли три матча подряд, а гости проиграли три последних выездных встречи. При этом обе команды регулярно забивают и пропускают, что обещает результативный футбол с акцентом на атаку.

«Боруссия М»

«Боруссия М» занимает 9 место с 44 очками. Команда проиграла «Хольштайн Килю» (3:4) в прошлом туре. Лидером атаки остаeтся Тим Кляйндинст с 15 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 8 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.60 и 2.00 за матч). «Боруссия М» стабильно забивает (9 матчей подряд с голами), но не может наладить игру в защите, пропуская в четырeх матчах подряд. Дома команда старается играть агрессивно и первым номером.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 15 место с 30 очками. Последний тур завершился поражением от «Боруссии Д» (2:3). Лидером атаки остаeтся Андрей Крамарич с 11 голами в 38 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.60 и 2.00 за игру). «Хоффенхайм» также стабильно забивает (5 матчей подряд), но защита остаeтся проблемной зоной – команда пропускает минимум дважды в трeх последних играх.

Факты о командах:

«Боруссия М»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 9 последних матчах.

«Хоффенхайм»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).

Проигрывает в 3 последних выездных матчах.

Забивает в 5 последних матчах.

Личные встречи 34% (12) 34% (12) 31% (11) 71 Забитых мячей 59 2.03 В среднем за матч 1.69 5:1 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 4:4 Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия М 4 : 4 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 15 тур Хоффенхайм 1 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 30 тур Хоффенхайм 4 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 13 тур Боруссия М 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 18 тур Хоффенхайм 1 : 4 Боруссия М Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия М 3 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия М 5 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 17 тур Хоффенхайм 1 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 30 тур Хоффенхайм 3 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 13 тур Боруссия М 1 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия М 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 6 тур Хоффенхайм 0 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия М 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 15 тур Хоффенхайм 0 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия М 3 : 3 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 10 тур Хоффенхайм 1 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 29 тур Хоффенхайм 5 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 12 тур Боруссия М 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 31 тур Боруссия М 3 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 14 тур Хоффенхайм 3 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 27 тур Хоффенхайм 1 : 4 Боруссия М Германия. Бундеслига, 10 тур Боруссия М 3 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 22 тур Боруссия М 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 5 тур Хоффенхайм 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 18 тур Хоффенхайм 0 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия М 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 27 тур Боруссия М 1 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 10 тур Хоффенхайм 1 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия М 2 : 0 Хоффенхайм Германия. Кубок, 1/8 финала Хоффенхайм 2 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 8 тур Хоффенхайм 3 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 23 тур Хоффенхайм 2 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 6 тур Боруссия М 2 : 4 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 19 тур Боруссия М 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 2 тур Хоффенхайм 1 : 0 Боруссия М

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Хоффенхайм»

Матч обещает стать открытым и результативным: обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, но при этом регулярно забивают. «Боруссия М» постарается навязать давление с первых минут, используя преимущество своего поля, тогда как «Хоффенхайм» попытается сыграть на контратаках. При такой статистике велика вероятность обмена голами и результативной игры. Класс игроков атаки «Боруссии М» и нестабильность обороны «Хоффенхайма» дают небольшое преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии М».

Рекомендованные ставки: