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Прогноз на точный счет матча «Боруссия М» – «Хоффенхайм»: Бундеслига, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:00
Боруссия М - Хоффенхайм
03 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Боруссии М»
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3 мая на стадионе «Боруссия-Парк» состоится матч 32 тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Хоффенхаймом». Оба коллектива подходят к игре в сложной форме: хозяева проиграли три матча подряд, а гости проиграли три последних выездных встречи. При этом обе команды регулярно забивают и пропускают, что обещает результативный футбол с акцентом на атаку.

«Боруссия М»

«Боруссия М» занимает 9 место с 44 очками. Команда проиграла «Хольштайн Килю» (3:4) в прошлом туре. Лидером атаки остаeтся Тим Кляйндинст с 15 голами в 31 матче. В последних 5 играх команда забила 8 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.60 и 2.00 за матч). «Боруссия М» стабильно забивает (9 матчей подряд с голами), но не может наладить игру в защите, пропуская в четырeх матчах подряд. Дома команда старается играть агрессивно и первым номером.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 15 место с 30 очками. Последний тур завершился поражением от «Боруссии Д» (2:3). Лидером атаки остаeтся Андрей Крамарич с 11 голами в 38 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила 10 мячей (в среднем 1.60 и 2.00 за игру). «Хоффенхайм» также стабильно забивает (5 матчей подряд), но защита остаeтся проблемной зоной – команда пропускает минимум дважды в трeх последних играх.

Факты о командах:

«Боруссия М»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 9 последних матчах.

«Хоффенхайм»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах.

Личные встречи
34% (12)
34% (12)
31% (11)
71
Забитых мячей
59
2.03
В среднем за матч
1.69
5:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  4:4
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
4 : 4
03.05.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
1 : 2
21.12.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4 : 3
20.04.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
02.12.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 4
28.01.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
3 : 1
06.08.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
5 : 1
14.05.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1 : 1
18.12.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
3 : 2
21.04.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
1 : 2
19.12.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
1 : 1
22.02.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 3
28.09.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
2 : 2
04.05.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
0 : 0
15.12.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
3 : 3
17.03.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
1 : 3
28.10.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
5 : 3
15.04.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 1
26.11.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия М
3 : 1
24.04.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
3 : 3
28.11.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
1 : 4
04.04.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
3 : 1
02.11.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
2 : 2
22.02.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
2 : 1
15.09.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
0 : 0
19.01.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
2 : 1
25.08.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 2
24.03.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
1 : 0
22.10.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
2 : 0
05.03.2011
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хоффенхайм
2 : 0
21.12.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 2
17.10.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
2 : 2
19.02.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
2 : 4
19.09.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
1 : 1
07.02.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 0
23.08.2008
Боруссия М
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Прогноз на матч «Боруссия М» – «Хоффенхайм»

Матч обещает стать открытым и результативным: обе команды имеют серьeзные проблемы в обороне, но при этом регулярно забивают. «Боруссия М» постарается навязать давление с первых минут, используя преимущество своего поля, тогда как «Хоффенхайм» попытается сыграть на контратаках. При такой статистике велика вероятность обмена голами и результативной игры. Класс игроков атаки «Боруссии М» и нестабильность обороны «Хоффенхайма» дают небольшое преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Боруссии М».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Боруссия М» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Боруссия М» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Боруссии М» – коэффициент 8.00

8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Боруссии М»
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Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига
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