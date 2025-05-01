2 мая на стадионе «Альянц Ривьера» пройдeт матч 32-го тура Лиги 1, в котором «Ницца» примет «Реймс». Для хозяев эта встреча – шанс закрепиться в зоне еврокубков, а гости стремятся набрать важные очки, чтобы избежать сползания к зоне вылета. Обе команды подходят к матчу без поражений в трeх последних турах, что обещает упорную и напряжeнную борьбу.

«Ницца»

«Ницца» занимает 6-е место с 54 очками. Команда в хорошей форме: три последних тура без поражений, включая сенсационную победу над ПСЖ (3:1). В последних 6 матчах клуб неизменно забивает, но есть проблемы в обороне – пропущено в 8 матчах подряд. Средняя результативность – 1.80 гола за игру за последние 5 встреч. Лидером атаки остаeтся Эванн Гессан с 12 голами. Дома «Ницца» играет с переменным успехом, но всегда старается контролировать мяч и давить на соперника.

«Реймс»

«Реймс» располагается на 13-й позиции с 33 очками. Команда выдала хорошую серию: три матча без поражений, причeм все с «сухими» воротами. При этом в атаке наблюдаются трудности – всего 1 гол за последние три встречи. Лидером остаeтся Кейто Накамура с 12 мячами за сезон. Средняя результативность – 1.00 гол за матч в последних пяти играх, а оборона – одна из сильных сторон: лишь 0.40 гола в среднем пропущено за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Ницца»

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 1.80 гола за матч за последние 5 игр

«Реймс»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.00 гол за матч за последние 5 игр

Личные встречи 41% (9) 45% (10) 14% (3) 24 Забитых мячей 15 1.09 В среднем за матч 0.68 4:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 17 тур Реймс 2 : 4 Ницца Франция. Лига 1, 28 тур Реймс 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 15 тур Ницца 2 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур Ницца 0 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 19 тур Реймс 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 38 тур Реймс 2 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 1 тур Ницца 0 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 32 тур Ницца 0 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 13 тур Реймс 0 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 23 тур Реймс 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 12 тур Ницца 2 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 21 тур Реймс 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 1 тур Ницца 0 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 35 тур Ницца 2 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 18 тур Реймс 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 32 тур Реймс 0 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 14 тур Ницца 0 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 35 тур Ницца 1 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 17 тур Реймс 1 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 26 тур Ницца 2 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 8 тур Реймс 3 : 1 Ницца Франция. Кубок, 1/4 финала Реймс 2 : 3 Ницца

Прогноз на матч «Ницца» – «Реймс»

Матч обещает быть равным: «Ницца» демонстрирует мощную атаку, но часто ошибается в защите. «Реймс» надeжен в обороне, но слабо реализует моменты. Хозяева будут играть первым номером, а гости постараются построить игру на контратаках. Ожидается матч с ограниченным числом голов, но с преимуществом «Ниццы» за счeт атакующего потенциала. Учитывая форму команд, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев или ничья, при которой обе команды могут обменяться голами.

Рекомендованные ставки