2 мая на стадионе «Альянц Ривьера» пройдeт матч 32-го тура Лиги 1, в котором «Ницца» примет «Реймс». Для хозяев эта встреча – шанс закрепиться в зоне еврокубков, а гости стремятся набрать важные очки, чтобы избежать сползания к зоне вылета. Обе команды подходят к матчу без поражений в трeх последних турах, что обещает упорную и напряжeнную борьбу.
«Ницца»
«Ницца» занимает 6-е место с 54 очками. Команда в хорошей форме: три последних тура без поражений, включая сенсационную победу над ПСЖ (3:1). В последних 6 матчах клуб неизменно забивает, но есть проблемы в обороне – пропущено в 8 матчах подряд. Средняя результативность – 1.80 гола за игру за последние 5 встреч. Лидером атаки остаeтся Эванн Гессан с 12 голами. Дома «Ницца» играет с переменным успехом, но всегда старается контролировать мяч и давить на соперника.
«Реймс»
«Реймс» располагается на 13-й позиции с 33 очками. Команда выдала хорошую серию: три матча без поражений, причeм все с «сухими» воротами. При этом в атаке наблюдаются трудности – всего 1 гол за последние три встречи. Лидером остаeтся Кейто Накамура с 12 мячами за сезон. Средняя результативность – 1.00 гол за матч в последних пяти играх, а оборона – одна из сильных сторон: лишь 0.40 гола в среднем пропущено за последние 5 встреч.
Факты о командах
«Ницца»
- Забивает в 6 последних матчах
- Пропускает в 8 последних матчах
- В среднем 1.80 гола за матч за последние 5 игр
«Реймс»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Не пропускает в 3 последних матчах
- В среднем 1.00 гол за матч за последние 5 игр
Прогноз на матч «Ницца» – «Реймс»
Матч обещает быть равным: «Ницца» демонстрирует мощную атаку, но часто ошибается в защите. «Реймс» надeжен в обороне, но слабо реализует моменты. Хозяева будут играть первым номером, а гости постараются построить игру на контратаках. Ожидается матч с ограниченным числом голов, но с преимуществом «Ниццы» за счeт атакующего потенциала. Учитывая форму команд, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев или ничья, при которой обе команды могут обменяться голами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ниццы» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1 – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95