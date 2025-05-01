Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Ницца» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.42

01 мая 2025 9:00
Ницца - Реймс
02 мая 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Ниццы» – коэффициент 1.42
Сделать ставку

2 мая на стадионе «Альянц Ривьера» пройдeт матч 32-го тура Лиги 1, в котором «Ницца» примет «Реймс». Для хозяев эта встреча – шанс закрепиться в зоне еврокубков, а гости стремятся набрать важные очки, чтобы избежать сползания к зоне вылета. Обе команды подходят к матчу без поражений в трeх последних турах, что обещает упорную и напряжeнную борьбу.

«Ницца»

«Ницца» занимает 6-е место с 54 очками. Команда в хорошей форме: три последних тура без поражений, включая сенсационную победу над ПСЖ (3:1). В последних 6 матчах клуб неизменно забивает, но есть проблемы в обороне – пропущено в 8 матчах подряд. Средняя результативность – 1.80 гола за игру за последние 5 встреч. Лидером атаки остаeтся Эванн Гессан с 12 голами. Дома «Ницца» играет с переменным успехом, но всегда старается контролировать мяч и давить на соперника.

«Реймс»

«Реймс» располагается на 13-й позиции с 33 очками. Команда выдала хорошую серию: три матча без поражений, причeм все с «сухими» воротами. При этом в атаке наблюдаются трудности – всего 1 гол за последние три встречи. Лидером остаeтся Кейто Накамура с 12 мячами за сезон. Средняя результативность – 1.00 гол за матч в последних пяти играх, а оборона – одна из сильных сторон: лишь 0.40 гола в среднем пропущено за последние 5 встреч.

Факты о командах

«Ницца»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за матч за последние 5 игр

«Реймс»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гол за матч за последние 5 игр

Личные встречи
41% (9)
45% (10)
14% (3)
24
Забитых мячей
15
1.09
В среднем за матч
0.68
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
2 : 4
11.01.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
0 : 0
07.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
2 : 1
10.12.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
0 : 0
18.02.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
0 : 0
15.01.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
2 : 3
21.05.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
08.08.2021
Реймс
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0 : 0
11.04.2021
Реймс
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0 : 0
06.12.2020
Ницца
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
1 : 1
05.02.2020
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2 : 0
03.11.2019
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1 : 1
19.01.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 1
11.08.2018
Реймс
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
2 : 0
22.04.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
Франция. Лига 1, 32 тур
Реймс
0 : 1
12.04.2015
Ницца
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0 : 0
22.11.2014
Реймс
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
1 : 0
26.04.2014
Реймс
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 0
07.12.2013
Ницца
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
2 : 0
22.02.2013
Реймс
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
3 : 1
06.10.2012
Ницца
Франция. Кубок, 1/4 финала
Реймс
2 : 3
01.03.2011
Ницца
Показать все

Прогноз на матч «Ницца» – «Реймс»

Матч обещает быть равным: «Ницца» демонстрирует мощную атаку, но часто ошибается в защите. «Реймс» надeжен в обороне, но слабо реализует моменты. Хозяева будут играть первым номером, а гости постараются построить игру на контратаках. Ожидается матч с ограниченным числом голов, но с преимуществом «Ниццы» за счeт атакующего потенциала. Учитывая форму команд, наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев или ничья, при которой обе команды могут обменяться голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ниццы» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1 – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.42
Победа «Ниццы» – коэффициент 1.42
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1
Другие прогнозы
Матч завершен
3 : 3
1.9
Лига чемпионов, 1/2 финала
Барселона - Интер
Победа «Барселоны» – коэффициент 1.90
Матч завершен
2 : 0
2.0
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита» – коэффициент 2.00
Матч завершен
0 : 2
1.95
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Локомотив - Ростов
Победа «Локомотива» – коэффициент 1.95
Матч завершен
0 : 1
2.05
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал - ПСЖ
Победа «Арсенала» – коэффициент 2.05
Матч завершен
2 : 1
2.0
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Спартак - Динамо
Победа «Спартака» – коэффициент 2.00
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 