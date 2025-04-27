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«Рубин» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

27 апреля 2025 16:00
Рубин - Факел
27 апр. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
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2.05
Прогноз: победа «Рубина», коэффициент – 2.05
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27 апреля 2025 года в 19:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» проведет домашний поединок с воронежским «Факелом».

«Рубин»

Казанцы провели в целом неплохую кампанию и незадолго до финиша чемпионата России занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. По сути, команда просто доигрывает сезон, не имея какой-либо повышенной мотивации. Едва ли «Рубин» сможет подняться вышей седьмой строчки в элитном дивизионе.

Последние три игры:

  • Динамо Москва – Рубин 3:1
  • Рубин – Локомотив 1:0
  • Крылья Советов – Рубин 1:1

«Факел»

Воронежцы проводят ужасную весеннюю часть сезона. Мало того, что «Факел» рухнул на последнюю строчку в таблице российской Премьер-Лиги, так при этом команда из Воронежа до сих пор не забила ни одного (!) гола в официальных матчах в 2025 календарном году. А ведь позади уже семь туров…

Последние три игры:

  • Факел – Ростов 0:2
  • Акрон – Факел 1:0
  • Факел – Ахмат 0:0

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
6
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
2 : 1
27.04.2025
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Рубин
0 : 1
01.10.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Факел
0 : 0
27.09.2024
Рубин
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 2
27.08.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1 : 0
26.11.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Факел
0 : 1
25.09.2023
Рубин
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Прогноз на матч «Рубин» – «Факел»

Мало кто сомневается в том, что следующий сезон «Факел» проведет в Первой лиге. Совершенно не ясно, за счет чего воронежцы могли бы спастись и сохранить место в РПЛ. Считаем, что даже невзирая на отсутствие мотивации у хозяев поля, «Рубин» добьется победы в поединке с далеко не самым сильным соперником.

Прогноз: победа «Рубина», коэффициент – 2,05

2.05
Прогноз: победа «Рубина», коэффициент – 2.05
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига
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Рубин - Факел
Прогноз: победа «Рубина», коэффициент – 2.05
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