27 апреля 2025 года в 19:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» проведет домашний поединок с воронежским «Факелом».

«Рубин»

Казанцы провели в целом неплохую кампанию и незадолго до финиша чемпионата России занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. По сути, команда просто доигрывает сезон, не имея какой-либо повышенной мотивации. Едва ли «Рубин» сможет подняться вышей седьмой строчки в элитном дивизионе.

Последние три игры:

Динамо Москва – Рубин 3:1

Рубин – Локомотив 1:0

Крылья Советов – Рубин 1:1

«Факел»

Воронежцы проводят ужасную весеннюю часть сезона. Мало того, что «Факел» рухнул на последнюю строчку в таблице российской Премьер-Лиги, так при этом команда из Воронежа до сих пор не забила ни одного (!) гола в официальных матчах в 2025 календарном году. А ведь позади уже семь туров…

Последние три игры:

Факел – Ростов 0:2

Акрон – Факел 1:0

Факел – Ахмат 0:0

Личные встречи 67% (4) 17% (1) 17% (1) 6 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 0.33 2:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:1 Россия. Премьер-лига, 26 тур Рубин 2 : 1 Факел Россия. Кубок, 5 тур Рубин 0 : 1 Факел Россия. Премьер-лига, 10 тур Факел 0 : 0 Рубин Россия. Кубок, 3 тур Факел 0 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 16 тур Рубин 1 : 0 Факел Россия. Премьер-лига, 9 тур Факел 0 : 1 Рубин

Прогноз на матч «Рубин» – «Факел»

Мало кто сомневается в том, что следующий сезон «Факел» проведет в Первой лиге. Совершенно не ясно, за счет чего воронежцы могли бы спастись и сохранить место в РПЛ. Считаем, что даже невзирая на отсутствие мотивации у хозяев поля, «Рубин» добьется победы в поединке с далеко не самым сильным соперником.

Прогноз: победа «Рубина», коэффициент – 2,05