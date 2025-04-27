27 апреля 2025 года в 19:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» проведет домашний поединок с воронежским «Факелом».
«Рубин»
Казанцы провели в целом неплохую кампанию и незадолго до финиша чемпионата России занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. По сути, команда просто доигрывает сезон, не имея какой-либо повышенной мотивации. Едва ли «Рубин» сможет подняться вышей седьмой строчки в элитном дивизионе.
Последние три игры:
- Динамо Москва – Рубин 3:1
- Рубин – Локомотив 1:0
- Крылья Советов – Рубин 1:1
«Факел»
Воронежцы проводят ужасную весеннюю часть сезона. Мало того, что «Факел» рухнул на последнюю строчку в таблице российской Премьер-Лиги, так при этом команда из Воронежа до сих пор не забила ни одного (!) гола в официальных матчах в 2025 календарном году. А ведь позади уже семь туров…
Последние три игры:
- Факел – Ростов 0:2
- Акрон – Факел 1:0
- Факел – Ахмат 0:0
Прогноз на матч «Рубин» – «Факел»
Мало кто сомневается в том, что следующий сезон «Факел» проведет в Первой лиге. Совершенно не ясно, за счет чего воронежцы могли бы спастись и сохранить место в РПЛ. Считаем, что даже невзирая на отсутствие мотивации у хозяев поля, «Рубин» добьется победы в поединке с далеко не самым сильным соперником.
Прогноз: победа «Рубина», коэффициент – 2,05