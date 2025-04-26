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«Ордабасы» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 7.9

26 апреля 2025 14:00
Ордабасы - Туран
27 апр. 2025, воскресенье 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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7.9
Победа «Турана» – коэффициент 7.9
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27 апреля на стадионе Turkistan Arena состоится матч 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Тураном». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в чемпионате и набрать важные очки в этом противостоянии. «Ордабасы» показывает стабильную игру, несмотря на некоторые трудности в атаке, а «Туран» продолжает бороться за высокие позиции с хорошими результатами в последних играх.

«Ордабасы»

После 5 туров «Ордабасы» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила всего 4 гола, что в среднем составляет 0.8 гола за матч. В обороне «Ордабасы» действует стабильно, пропустив 6 голов (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Everton, который забил 2 гола в 6 матчах. «Ордабасы» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем стадионе, что является положительным фактором перед предстоящей встречей.

«Туран»

«Туран» набрал 7 очков после 5 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 8 голов (1.6 гола за матч) и пропустила 7 (1.4 гола за матч). В атаке «Туран» выглядит уверенно, но они также имеют проблемы в защите, что делает их уязвимыми, особенно в выездных играх. Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич с 3 голами в 6 матчах. В последние 4 матча «Туран» забивает, и команда выглядит нацеленной на победу в этом поединке.

Факты о командах

«Ордабасы»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.2.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.
  • Лучший бомбардир команды – Everton с 2 голами в 6 матчах.

«Туран»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч и пропускает 1.4.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич с 3 голами в 6 матчах.

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
5
Забитых мячей
4
0.83
В среднем за матч
0.67
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
27.09.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 2
04.09.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Туран
0 : 0
16.04.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
1 : 1
18.09.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Ордабасы
0 : 1
03.05.2021
Туран
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Прогноз на матч «Ордабасы» – «Туран»

«Ордабасы» продолжает показывать стабильные результаты на своем стадионе, но команда испытывает трудности с атакой, забив в среднем 0.8 гола за матч в последних играх. «Туран» выглядит более результативно в атаке, но их защита остается уязвимой, что делает их уязвимыми в матчах против таких команд, как «Ордабасы». Однако «Туран» будет стремиться к победе и постарается использовать свои атакующие действия, чтобы пробить оборону хозяев.

Прогнозируем, что матч будет достаточно напряженным, с забитыми голами с обеих сторон, но с возможностью победы для «Турана», который находится в лучшей атакующей форме.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Турана» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Турана» больше 1.5 – коэффициент 2.20

7.9
Победа «Турана» – коэффициент 7.9
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига
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