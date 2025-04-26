27 апреля на стадионе Turkistan Arena состоится матч 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Тураном». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в чемпионате и набрать важные очки в этом противостоянии. «Ордабасы» показывает стабильную игру, несмотря на некоторые трудности в атаке, а «Туран» продолжает бороться за высокие позиции с хорошими результатами в последних играх.
«Ордабасы»
После 5 туров «Ордабасы» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила всего 4 гола, что в среднем составляет 0.8 гола за матч. В обороне «Ордабасы» действует стабильно, пропустив 6 голов (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Everton, который забил 2 гола в 6 матчах. «Ордабасы» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем стадионе, что является положительным фактором перед предстоящей встречей.
«Туран»
«Туран» набрал 7 очков после 5 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 8 голов (1.6 гола за матч) и пропустила 7 (1.4 гола за матч). В атаке «Туран» выглядит уверенно, но они также имеют проблемы в защите, что делает их уязвимыми, особенно в выездных играх. Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич с 3 голами в 6 матчах. В последние 4 матча «Туран» забивает, и команда выглядит нацеленной на победу в этом поединке.
Факты о командах
«Ордабасы»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.2.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.
- Лучший бомбардир команды – Everton с 2 голами в 6 матчах.
«Туран»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч и пропускает 1.4.
- Забивает в 4 последних матчах.
- Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич с 3 голами в 6 матчах.
Прогноз на матч «Ордабасы» – «Туран»
«Ордабасы» продолжает показывать стабильные результаты на своем стадионе, но команда испытывает трудности с атакой, забив в среднем 0.8 гола за матч в последних играх. «Туран» выглядит более результативно в атаке, но их защита остается уязвимой, что делает их уязвимыми в матчах против таких команд, как «Ордабасы». Однако «Туран» будет стремиться к победе и постарается использовать свои атакующие действия, чтобы пробить оборону хозяев.
Прогнозируем, что матч будет достаточно напряженным, с забитыми голами с обеих сторон, но с возможностью победы для «Турана», который находится в лучшей атакующей форме.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Турана» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Турана» больше 1.5 – коэффициент 2.20