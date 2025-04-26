27 апреля на стадионе Turkistan Arena состоится матч 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Тураном». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в чемпионате и набрать важные очки в этом противостоянии. «Ордабасы» показывает стабильную игру, несмотря на некоторые трудности в атаке, а «Туран» продолжает бороться за высокие позиции с хорошими результатами в последних играх.

«Ордабасы»

После 5 туров «Ордабасы» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила всего 4 гола, что в среднем составляет 0.8 гола за матч. В обороне «Ордабасы» действует стабильно, пропустив 6 голов (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Everton, который забил 2 гола в 6 матчах. «Ордабасы» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем стадионе, что является положительным фактором перед предстоящей встречей.

«Туран»

«Туран» набрал 7 очков после 5 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 8 голов (1.6 гола за матч) и пропустила 7 (1.4 гола за матч). В атаке «Туран» выглядит уверенно, но они также имеют проблемы в защите, что делает их уязвимыми, особенно в выездных играх. Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич с 3 голами в 6 матчах. В последние 4 матча «Туран» забивает, и команда выглядит нацеленной на победу в этом поединке.

Факты о командах

«Ордабасы»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за матч и пропускает 1.2.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.

Лучший бомбардир команды – Everton с 2 голами в 6 матчах.

«Туран»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч и пропускает 1.4.

Забивает в 4 последних матчах.

Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич с 3 голами в 6 матчах.

Личные встречи 33% (2) 33% (2) 33% (2) 5 Забитых мячей 4 0.83 В среднем за матч 0.67 2:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Ордабасы 2 : 0 Туран Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Туран 0 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Ордабасы 1 : 2 Туран Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Туран 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Туран 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Ордабасы 0 : 1 Туран

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Туран»

«Ордабасы» продолжает показывать стабильные результаты на своем стадионе, но команда испытывает трудности с атакой, забив в среднем 0.8 гола за матч в последних играх. «Туран» выглядит более результативно в атаке, но их защита остается уязвимой, что делает их уязвимыми в матчах против таких команд, как «Ордабасы». Однако «Туран» будет стремиться к победе и постарается использовать свои атакующие действия, чтобы пробить оборону хозяев.

Прогнозируем, что матч будет достаточно напряженным, с забитыми голами с обеих сторон, но с возможностью победы для «Турана», который находится в лучшей атакующей форме.

Рекомендации для ставок: