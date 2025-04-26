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«Зенит-2» – «Енисей-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2025 10:00
Зенит-2 - Енисей-М
27 апр. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
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1.85
Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.85
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27 апреля 2025 года в рамках 5-го тура Вторая лига Б состоится матч, в котором «Зенит-2» примет на своeм поле «Енисей-2». На фоне контраста в текущих формах команд, «Зенит-2» выглядит явным фаворитом встречи, однако важно учесть особенности их игры, чтобы составить правильный прогноз.

«Зенит-2»

После 4 туров «Зенит-2» занимает 1-е место с 12 очками. Команда выглядит довольно уверенно: в последних 5 матчах они забили 12 голов, что дает в среднем 2.40 гола за матч. В атаке «Зенит-2» демонстрирует отличные результаты, однако оборона несколько уязвима, пропустив 4 гола за последние 5 игр. В свою очередь, команда не проигрывает в 4 последних матчах и продемонстрировала хорошую атакующую мощь в прошлом сезоне. Преимущество в атаке и хорошая форма позволяют рассчитывать на победу в этом поединке.

«Енисей-2»

«Енисей-2» находится на 13-м месте с 1 очком после 4 туров. Команда не может победить в 5 последних играх и набирает только 1 очко за последние 3 матча. В атаке «Енисей-2» забивает в среднем 0.40 гола за матч, что является довольно слабым показателем, а в обороне команда пропускает в среднем 1.80 гола за матч. Это оставляет их в уязвимом положении перед более сильным соперником. Тем не менее, команда уже успела показать, что может цепляться за очки, но с таким слабым атакующим потенциалом, бороться за победу против лидера чемпионата будет сложно.

Факты о командах

«Зенит-2»

  • 1-е место после 4 туров с 12 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Побеждает в 4 последних матчах подряд.
  • Забивает в 6 последних матчах.

«Енисей-2»

  • 13-е место после 4 туров с 1 очком.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 1.80 гола.
  • Не побеждает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
13
Забитых мячей
10
2.6
В среднем за матч
2
7:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Енисей-М
2 : 2
01.09.2024
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Зенит-2
2 : 1
19.05.2024
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Зенит-2
7 : 0
22.07.2023
Енисей-М
Россия. Вторая лига. Группа 2, 12 тур
Енисей-М
3 : 0
22.09.2022
Зенит-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
Зенит-2
2 : 4
24.07.2022
Енисей-М

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Енисей-2»

Учитывая текущую форму команд, «Зенит-2» выглядит явным фаворитом встречи. Они демонстрируют отличные результаты в атаке и находятся в хорошей форме, что позволило им занять первое место в таблице. В свою очередь, «Енисей-2» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Их слабая результативность и пропущенные голы делают их уязвимыми в предстоящем матче. Это создает благоприятные условия для «Зенит-2» одержать уверенную победу.

Рекомендации:

  • Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Зенит-2» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

1.85
Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.85
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
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