27 апреля 2025 года в рамках 5-го тура Вторая лига Б состоится матч, в котором «Зенит-2» примет на своeм поле «Енисей-2». На фоне контраста в текущих формах команд, «Зенит-2» выглядит явным фаворитом встречи, однако важно учесть особенности их игры, чтобы составить правильный прогноз.
«Зенит-2»
После 4 туров «Зенит-2» занимает 1-е место с 12 очками. Команда выглядит довольно уверенно: в последних 5 матчах они забили 12 голов, что дает в среднем 2.40 гола за матч. В атаке «Зенит-2» демонстрирует отличные результаты, однако оборона несколько уязвима, пропустив 4 гола за последние 5 игр. В свою очередь, команда не проигрывает в 4 последних матчах и продемонстрировала хорошую атакующую мощь в прошлом сезоне. Преимущество в атаке и хорошая форма позволяют рассчитывать на победу в этом поединке.
«Енисей-2»
«Енисей-2» находится на 13-м месте с 1 очком после 4 туров. Команда не может победить в 5 последних играх и набирает только 1 очко за последние 3 матча. В атаке «Енисей-2» забивает в среднем 0.40 гола за матч, что является довольно слабым показателем, а в обороне команда пропускает в среднем 1.80 гола за матч. Это оставляет их в уязвимом положении перед более сильным соперником. Тем не менее, команда уже успела показать, что может цепляться за очки, но с таким слабым атакующим потенциалом, бороться за победу против лидера чемпионата будет сложно.
Факты о командах
«Зенит-2»
- 1-е место после 4 туров с 12 очками.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
- Побеждает в 4 последних матчах подряд.
- Забивает в 6 последних матчах.
«Енисей-2»
- 13-е место после 4 туров с 1 очком.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 1.80 гола.
- Не побеждает в 5 последних матчах.
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
Прогноз на матч «Зенит-2» – «Енисей-2»
Учитывая текущую форму команд, «Зенит-2» выглядит явным фаворитом встречи. Они демонстрируют отличные результаты в атаке и находятся в хорошей форме, что позволило им занять первое место в таблице. В свою очередь, «Енисей-2» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Их слабая результативность и пропущенные голы делают их уязвимыми в предстоящем матче. Это создает благоприятные условия для «Зенит-2» одержать уверенную победу.
Рекомендации:
- Победа «Зенит-2» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Зенит-2» больше 1.5 – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70