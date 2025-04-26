27 апреля 2025 года в рамках 5-го тура Вторая лига Б состоится матч, в котором «Зенит-2» примет на своeм поле «Енисей-2». На фоне контраста в текущих формах команд, «Зенит-2» выглядит явным фаворитом встречи, однако важно учесть особенности их игры, чтобы составить правильный прогноз.

«Зенит-2»

После 4 туров «Зенит-2» занимает 1-е место с 12 очками. Команда выглядит довольно уверенно: в последних 5 матчах они забили 12 голов, что дает в среднем 2.40 гола за матч. В атаке «Зенит-2» демонстрирует отличные результаты, однако оборона несколько уязвима, пропустив 4 гола за последние 5 игр. В свою очередь, команда не проигрывает в 4 последних матчах и продемонстрировала хорошую атакующую мощь в прошлом сезоне. Преимущество в атаке и хорошая форма позволяют рассчитывать на победу в этом поединке.

«Енисей-2»

«Енисей-2» находится на 13-м месте с 1 очком после 4 туров. Команда не может победить в 5 последних играх и набирает только 1 очко за последние 3 матча. В атаке «Енисей-2» забивает в среднем 0.40 гола за матч, что является довольно слабым показателем, а в обороне команда пропускает в среднем 1.80 гола за матч. Это оставляет их в уязвимом положении перед более сильным соперником. Тем не менее, команда уже успела показать, что может цепляться за очки, но с таким слабым атакующим потенциалом, бороться за победу против лидера чемпионата будет сложно.

Факты о командах

«Зенит-2»

1-е место после 4 туров с 12 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.

Побеждает в 4 последних матчах подряд.

Забивает в 6 последних матчах.

«Енисей-2»

13-е место после 4 туров с 1 очком.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 1.80 гола.

Не побеждает в 5 последних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 13 Забитых мячей 10 2.6 В среднем за матч 2 7:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур Енисей-М 2 : 2 Зенит-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Зенит-2 2 : 1 Енисей-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур Зенит-2 7 : 0 Енисей-М Россия. Вторая лига. Группа 2, 12 тур Енисей-М 3 : 0 Зенит-2 Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур Зенит-2 2 : 4 Енисей-М

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Енисей-2»

Учитывая текущую форму команд, «Зенит-2» выглядит явным фаворитом встречи. Они демонстрируют отличные результаты в атаке и находятся в хорошей форме, что позволило им занять первое место в таблице. В свою очередь, «Енисей-2» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне. Их слабая результативность и пропущенные голы делают их уязвимыми в предстоящем матче. Это создает благоприятные условия для «Зенит-2» одержать уверенную победу.

Рекомендации: