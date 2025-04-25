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«Жетысу» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.7

25 апреля 2025 15:00
Жетысу - Елимай
26 апр. 2025, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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1.7
Победа «Елимай» – коэффициент 1.7
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26 апреля 2025 года на стадионе Орталык Жетысу состоится матч Казахстанской Премьер-лиги между «Жетысу» и «Елимай». «Жетысу» стремится вернуться на победный путь после серии неудач, в то время как «Елимай» на подъеме, и будет стремиться закрепиться в верхней части таблицы.

«Жетысу»

После 5 туров «Жетысу» набирает всего 3 очка и занимает 11 место в чемпионате. Команда испытывает серьезные трудности в атаке, не забив ни одного гола в последних 5 играх. Несмотря на это, в каждом из этих матчей команда пропускала не более 1 гола, что говорит о вполне стабильной обороне. Тем не менее, в атаке «Жетысу» не смогли проявить себя, что оказывает негативное влияние на результаты.

Лучший бомбардир команды, Дмитрий Шмидт, забил всего 1 гол в 6 матчах, что указывает на проблемы с результативностью. В последнем матче «Жетысу» уступило «Ордабасы» с минимальным счетом 1:0, что продолжило их серию без побед. Учитывая неудачи в атаке, «Жетысу» будет стремиться улучшить свои результаты в предстоящем матче.

«Елимай»

«Елимай» стартовал сезон с более успешными результатами, набрав 10 очков в 5 играх и занимая 5 место в турнирной таблице. Команда продемонстрировала хороший баланс между атакой и защитой. В последних 5 матчах «Елимай» забил 10 голов, при этом пропустив всего 1 гол, что подтверждает их отличную оборонительную игру. Они не проигрывают в 4 последних матчах и выглядят уверенно.

Главный бомбардир «Елимай», Меме Фессу, забил 4 гола в 6 матчах, и его форма является ключевым фактором в атаке. В последнем матче «Елимай» одержал победу над «Женисом» (1:0), что продолжило их положительную серию и укрепило их позиции в верхней части турнирной таблицы.

Факты о командах

«Жетысу»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.00 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч.
  • В последних 5 матчах не одержал побед.
  • Не может выиграть в 9 последних играх Премьер-лиги.

«Елимай»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за матч.
  • Не проигрывает в 4 последних играх.
  • В последних 5 играх не пропускал больше 1 гола.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Жетысу
2 : 0
03.10.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Елимай
1 : 1
30.06.2024
Жетысу

Прогноз на матч «Жетысу» – «Елимай»

«Жетысу» находится в кризисной форме, не забив ни одного гола в последних 5 матчах. Ожидается, что команда будет бороться за возвращение в форму, но проблемы в атаке остаются неразрешимыми. С учетом текущей формы и проблем в нападении, им будет тяжело противостоять «Елимайу», который показывает стабильную игру и обладает сильной обороной.

«Елимай» в свою очередь, продолжает победную серию и выглядит более сбалансированно, как в атаке, так и в защите. Команда набрала форму и будет стремиться укрепить свои позиции в верхней части таблицы, что делает их явным фаворитом этого матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Елимай» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Елимай» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.7
Победа «Елимай» – коэффициент 1.7
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига
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