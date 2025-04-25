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«Актобе» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.32

25 апреля 2025 15:00
Актобе - Улытау
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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1.32
Победа «Актобе» – коэффициент 1.32
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26 апреля 2025 года в рамках 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги состоится матч между «Актобе» и «Улытау» на стадионе Орталык Актобе. «Актобе» занимает высокое место в турнирной таблице и будет стремиться продлить свою серию побед, в то время как «Улытау» борется за выживание в лиге и надеется на положительный результат.

«Актобе»

После 5 туров «Актобе» имеет 10 очков и занимает 4 место в чемпионате. Команда забивает в среднем 2 гола за матч, что является хорошим результатом для атаки. «Актобе» имеет сильную линию нападения, в которой выделяется Дархан Бердибек, забивший 2 гола в 5 матчах. В последних играх команда демонстрирует стабильность, забивая и пропуская в среднем по 1 голу за матч. В предыдущем туре «Актобе» проиграл «Тоболу» (2:0), что стало для команды первым поражением в сезоне.

Команда будет стремиться вернуть уверенность и продолжить победную серию на домашнем стадионе, где она побеждает в 5 последних матчах подряд.

«Улытау»

«Улытау» стартовал неудачно, набрав всего 2 очка после 5 туров и находясь на 14 месте в турнире. В последних играх команда испытывает серьезные проблемы в атаке, забив всего 1 гол за 5 матчей. В то же время оборона «Улытау» довольно уязвима, так как команда пропускает в среднем 1.60 гола за игру. В предыдущем туре «Улытау» проиграл «Окжетпесу» (1:0), что усиливает их мотивацию перед матчем с «Актобе».

Несмотря на трудности, команда сможет рассчитывать на определенные улучшения, так как не проигрывает в 3 последних выездных играх. Однако текущая форма и состав команды не позволяют надеяться на легкую победу в этом матче.

Факты о командах

«Актобе»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за матч.
  • В 5 последних матчах одержал 3 победы.
  • Пропускает в среднем 1 гол за матч.

«Улытау»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.20 гола за игру.
  • В последних 5 играх не одержал побед.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Прогноз на матч «Актобе» – «Улытау»

«Актобе» будет фаворитом этой встречи, учитывая их текущую форму и положение в турнирной таблице. Команда играет уверенно на домашнем стадионе, где она выиграла 5 последних матчей подряд. В свою очередь, «Улытау» испытывает проблемы с атакой и не может одержать победу в последних играх, что делает их в этом матче аутсайдером.

Учитывая текущую форму команд, более вероятным исходом встречи является победа «Актобе». Однако стоит ожидать, что «Улытау» постарается сыграть на контратаках, что может привести к небольшому количеству голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Актобе» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.32
Победа «Актобе» – коэффициент 1.32
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига
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