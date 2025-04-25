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«Нафтан» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

25 апреля 2025 15:00
Нафтан - Сморгонь
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
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2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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26 апреля на стадионе Атлант состоится матч 6-го тура Беларусь. Высшая лига, в котором Нафтан примет Сморгонь. Команды будут бороться за важные очки, так как обе находятся в нижней части таблицы и стремятся покинуть зону вылета. Этот матч представляет собой хорошую возможность для Нафтана набрать очки, играя дома, но Сморгонь, несмотря на неудачную форму, также постарается дать бой своему сопернику.

«Нафтан»

После 5 туров Нафтан набирает 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда имеет серьезные проблемы в атаке, забивая в среднем 0.8 гола за игру, при этом оборона также не является надежной – в последних 5 матчах команда пропускает в среднем 2.2 гола за игру. Нафтан проигрывает в 3 последних матчах, однако в 3 из 5 последних встреч забивал хотя бы 1 гол.

Лучший бомбардир Нафтана – Артем Драбатович, который забил 1 гол в 8 матчах. Слабая результативность команды и проблемы в обороне делают их уязвимыми, но в домашних матчах они играют несколько лучше, чем на выезде.

«Сморгонь»

Сморгонь набирает 1 очко в 5 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда столкнулась с трудностями в атаке, забивая в среднем 0.6 гола за игру, и сталкивается с проблемами в обороне, пропуская в среднем 1.6 гола за игру. За последние 5 матчей Сморгонь забила только 3 гола и пропустила 8. На выезде команда также испытывает трудности, не выигрывая в 5 последних матчах.

Лучший бомбардир команды – Амбросий Чачуа с 3 голами в 6 матчах. Сморгонь в последние месяцы имеет мало шансов на победу, однако, команда будет бороться за очки в этой встрече, особенно учитывая их худшее положение в турнирной таблице.

Факты о командах

«Нафтан»

  • 13-е место с 4 очками после 5 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру и пропускает 2.2 гола за игру.
  • Лучший бомбардир: Артем Драбатович (1 гол).
  • Не побеждал в 3 последних матчах.

«Сморгонь»

  • 15-е место с 1 очком после 5 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру и пропускает 1.6 гола за игру.
  • Лучший бомбардир: Амбросий Чачуа (3 гола).
  • Не выигрывал в 5 последних матчах.

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
9
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
0.83
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
24.08.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
3 : 0
24.09.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
1 : 0
07.05.2023
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
Сморгонь
2 : 2
23.09.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Нафтан
3 : 0
10.05.2009
Сморгонь
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Прогноз на матч «Нафтан» – «Сморгонь»

Нафтан выглядит фаворитом этого матча, учитывая их форму на домашнем стадионе и несколько лучшую атакующую игру. Сморгонь страдает от слабой результативности и неустойчивой обороны, что делает их крайне уязвимыми. Однако Сморгонь может забить хотя бы один гол, так как Нафтан пропускает в среднем более 2 голов за матч.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Нафтана» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Нафтана» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига
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