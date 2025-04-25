26 апреля 2025 года в рамках 5-го тура Второй лиги А России на стадионе в Сибири состоится матч, в котором местная команда примет «Муром». Сибирь продемонстрировала отличные результаты в сезоне, занимая второе место в таблице, в то время как «Муром» имеет ряд проблем и находится в нижней части турнирной таблицы. В этом прогнозе мы оценим текущую форму команд и предложим рекомендации по ставкам.

«Сибирь»

«Сибирь» набрала 19 очков после 9 туров и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда продемонстрировала хорошую форму, забив 6 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.2 гола за матч). Несмотря на уверенные результаты, в защите были некоторые проблемы, так как команда пропустила 5 голов (в среднем 1 гол за матч). Однако на домашнем стадионе «Сибирь» продолжает оставаться сильной, не проигрывая в 7 из последних 9 матчей. В последнем туре они проиграли «Калуге» 0:2, что является неожиданным результатом, но на своей арене они должны быть фаворитами.

«Муром»

«Муром» находится на 10-м месте с 3 очками после 9 туров, что свидетельствует о довольно слабых результатах в текущем сезоне. В последних 5 играх команда забила всего 1 гол (в среднем 0.2 гола за матч) и пропустила 6 голов (в среднем 1.2 гола за матч). Проблемы в атаке и защите делают их крайне уязвимыми против сильных соперников, таких как «Сибирь». В последнем туре «Муром» проиграл «Иртышу» с минимальным счeтом 0:2, что подтверждает их трудности в текущем сезоне. В выездных играх «Муром» также не показывает хороших результатов.

Факты о командах

«Сибирь»

Набрала 19 очков после 9 туров и занимает 2-е место.

В последних 5 играх «Сибирь» забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1 гол.

Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей дома.

В последних 5 играх «Сибирь» забивает в среднем 1.2 гола за игру.

«Муром»

Набрал 3 очка после 9 туров и занимает 10-е место.

В последних 5 играх «Муром» забивает в среднем 0.2 гола за матч и пропускает 1.2 гола.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 8 Забитых мячей 2 2.67 В среднем за матч 0.67 5:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур Муром 1 : 5 Сибирь Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур Муром 1 : 1 Сибирь Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур Сибирь 2 : 0 Муром

Прогноз на матч «Сибирь» – «Муром»

С учeтом текущей формы команд, «Сибирь» выглядит явным фаворитом встречи. В то время как «Муром» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, «Сибирь» продемонстрировала отличные результаты и готова использовать своe преимущество на домашнем стадионе. Хотя «Муром» может создать несколько опасных моментов, они будут в значительном меньшинстве по сравнению с сильным и организованным атакующим потенциалом хозяев.

«Сибирь» продолжает доминировать в матчах на своeм стадионе, и вряд ли «Муром» сможет преподнести сюрприз. Ожидается, что «Сибирь» забьeт несколько голов и добьeтся победы.

Рекомендации для ставок: