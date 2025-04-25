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«Сибирь» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 14:00
Сибирь - Муром
26 апр. 2025, суббота 11:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
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1.85
Победа «Сибири» – коэффициент 1.85
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26 апреля 2025 года в рамках 5-го тура Второй лиги А России на стадионе в Сибири состоится матч, в котором местная команда примет «Муром». Сибирь продемонстрировала отличные результаты в сезоне, занимая второе место в таблице, в то время как «Муром» имеет ряд проблем и находится в нижней части турнирной таблицы. В этом прогнозе мы оценим текущую форму команд и предложим рекомендации по ставкам.

«Сибирь»

«Сибирь» набрала 19 очков после 9 туров и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда продемонстрировала хорошую форму, забив 6 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.2 гола за матч). Несмотря на уверенные результаты, в защите были некоторые проблемы, так как команда пропустила 5 голов (в среднем 1 гол за матч). Однако на домашнем стадионе «Сибирь» продолжает оставаться сильной, не проигрывая в 7 из последних 9 матчей. В последнем туре они проиграли «Калуге» 0:2, что является неожиданным результатом, но на своей арене они должны быть фаворитами.

«Муром»

«Муром» находится на 10-м месте с 3 очками после 9 туров, что свидетельствует о довольно слабых результатах в текущем сезоне. В последних 5 играх команда забила всего 1 гол (в среднем 0.2 гола за матч) и пропустила 6 голов (в среднем 1.2 гола за матч). Проблемы в атаке и защите делают их крайне уязвимыми против сильных соперников, таких как «Сибирь». В последнем туре «Муром» проиграл «Иртышу» с минимальным счeтом 0:2, что подтверждает их трудности в текущем сезоне. В выездных играх «Муром» также не показывает хороших результатов.

Факты о командах

«Сибирь»

  • Набрала 19 очков после 9 туров и занимает 2-е место.
  • В последних 5 играх «Сибирь» забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей дома.
  • В последних 5 играх «Сибирь» забивает в среднем 1.2 гола за игру.

«Муром»

  • Набрал 3 очка после 9 туров и занимает 10-е место.
  • В последних 5 играх «Муром» забивает в среднем 0.2 гола за матч и пропускает 1.2 гола.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
8
Забитых мячей
2
2.67
В среднем за матч
0.67
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Муром
1 : 5
08.03.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Муром
1 : 1
11.05.2024
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Сибирь
2 : 0
30.03.2024
Муром

Прогноз на матч «Сибирь» – «Муром»

С учeтом текущей формы команд, «Сибирь» выглядит явным фаворитом встречи. В то время как «Муром» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, «Сибирь» продемонстрировала отличные результаты и готова использовать своe преимущество на домашнем стадионе. Хотя «Муром» может создать несколько опасных моментов, они будут в значительном меньшинстве по сравнению с сильным и организованным атакующим потенциалом хозяев.

«Сибирь» продолжает доминировать в матчах на своeм стадионе, и вряд ли «Муром» сможет преподнести сюрприз. Ожидается, что «Сибирь» забьeт несколько голов и добьeтся победы.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Сибири» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Сибири» больше 1.5 гола – коэффициент 1.90
  • Обе команды не забьют – Да – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Сибири» – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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