26 апреля 2025 года на стадионе «Химик» состоится матч 3-го тура Второй лиги России, в котором местный клуб примет «Акрон-2». Обе команды имеют разные стартовые позиции в турнире, и этот матч станет важным шагом для каждой из них. «Химик» постарается закрепиться в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Акрон-2» продолжит борьбу за первые очки после неудач в последних играх.

«Химик»

«Химик» набрал 4 очка после двух туров, занимая 5-е место в таблице. Команда показывает стабильные результаты: 1 победа и 1 ничья в последних матчах. В атаке они забили 5 голов в последних 5 играх, что составляет в среднем 1 гол за матч. Защита также относительно неплоха, пропуская 5 голов в этих играх (в среднем 1 гол за матч). Несмотря на неплохие результаты, у команды есть проблемы в обороне, особенно в матчах против более сильных соперников. В предстоящем матче «Химик» будет стремиться одержать победу и продолжить свою беспроигрышную серию.

«Акрон-2»

«Акрон-2» имеет 0 очков после двух туров и занимает 15-е место. Команда не может одержать победу в последних 5 матчах, проиграв все эти встречи. В атаке они забили 5 голов в последних играх (в среднем 1 гол за матч), но при этом пропустили целых 13 голов (2.6 гола за матч). Это указывает на серьeзные проблемы в обороне, которые трудно игнорировать. В предыдущем матче «Акрон-2» уступил «Динамо Барнаул» 1:2, продолжив свою серию неудач. В выездных играх команда также имеет свои слабости, и предстоящая встреча с «Химиком» не обещает быть лeгким испытанием для гостей.

Факты о командах

«Химик»

Набрал 4 очка после 2 туров и занимает 5-е место.

В последних 5 играх «Химик» забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1 гол.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Акрон-2»

Набрал 0 очков после 2 туров и занимает 15-е место.

В последних 5 играх «Акрон-2» забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 2.6 гола.

Проигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 5 из 5 последних матчей.

Прогноз на матч «Химик» – «Акрон-2»

«Химик» выглядит фаворитом этого матча, особенно с учeтом слабой формы «Акрон-2» в защите. «Химик» забивает стабильно, и с учeтом слабостей в обороне гостей, вполне вероятно, что команда из дома возьмeт верх. Несмотря на все трудности, «Акрон-2» имеет атакующие моменты, и вполне возможно, что они смогут забить хотя бы один гол. Однако их оборона не готова к интенсивной атаке соперников, что вряд ли позволит им добиться успешного результата.

Исходя из текущей формы команд, наиболее вероятным результатом будет победа «Химика» с возможностью, что обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок: