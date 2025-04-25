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«Уралец-ТС» – «Волна»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

25 апреля 2025 13:00
Уралец-ТС - Волна
26 апр. 2025, суббота 12:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
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1.9
Победа «Волна» – коэффициент 1.90
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26 апреля 2025 года в рамках третьего тура Второй лиги России встретятся «Уралец-ТС» и «Волна». Ожидается напряженный матч, так как обе команды будут стремиться закрепиться в верхней части турнирной таблицы. «Уралец-ТС» будет бороться за свои первые очки после неудачи в прошлом туре, а «Волна» стремится продлить свою беспроигрышную серию.

«Уралец-ТС»

«Уралец-ТС» набрал 3 очка после 2 туров и занимает 8-е место. Команда продемонстрировала атакующие способности, забив 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.8 гола за матч), но на фоне этого была замечена и проблема в защите, так как команда пропустила 8 голов в этих играх (в среднем 1.6 гола за матч). Несмотря на позитивные результаты в атаке, проблемы в обороне мешают стабильности. «Уралец-ТС» забивает в 5 из 7 последних матчей, но пропускает в 7 из 9 последних встреч. Поэтому команда будет искать баланс между атакой и защитой в предстоящем матче.

«Волна»

«Волна» набрала 6 очков после 2 туров и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует отличные результаты как в атаке, так и в защите. «Волна» забивает в среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх и пропускает всего 0.4 гола. В последние 20 матчах подряд «Волна» забивает, что является их сильной стороной. В последних 5 играх они забили 11 голов, пропустив лишь 2. Кроме того, команда не проигрывает в 7 из последних 9 матчей, что подтверждает их стабильность и уверенность в своей игре. Они подходят к матчу с хорошей мотивацией и настройкой на продолжение своей победной серии.

Факты о командах

«Уралец-ТС»

  • Набрал 3 очка после 2 туров и занимает 8-е место.
  • В последних 5 играх «Уралец-ТС» забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 1.6 гола.
  • Забивает в 5 из последних 7 матчей.
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Волна»

  • Набрал 6 очков после 2 туров и занимает 2-е место.
  • В последних 5 играх «Волна» забивает в среднем 2.2 гола за матч и пропускает 0.4 гола.
  • Забивает в 20 последних матчах подряд.
  • Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Уралец-ТС
0 : 2
14.09.2024
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Волна
0 : 1
08.06.2024
Уралец-ТС

Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Волна»

«Волна» выглядит фаворитом встречи, учитывая еe отличные атакующие результаты и стабильную защиту. У «Уралец-ТС» есть проблемы в обороне, что может сыграть против них в поединке с более организованным соперником. Тем не менее, команда из Свердловской области не раз забивала в последних играх, что оставляет надежду на их результативность в предстоящем матче.

С учeтом того, что «Волна» имеет отличные результаты в атаке, можно ожидать, что они забьют в этом матче, но также есть вероятность того, что «Уралец-ТС» ответит на удары и забьeт хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Волна» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Волна» больше 1.5 гола – коэффициент 1.85

1.9
Победа «Волна» – коэффициент 1.90
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
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