26 апреля 2025 года в рамках третьего тура Второй лиги России встретятся «Уралец-ТС» и «Волна». Ожидается напряженный матч, так как обе команды будут стремиться закрепиться в верхней части турнирной таблицы. «Уралец-ТС» будет бороться за свои первые очки после неудачи в прошлом туре, а «Волна» стремится продлить свою беспроигрышную серию.

«Уралец-ТС»

«Уралец-ТС» набрал 3 очка после 2 туров и занимает 8-е место. Команда продемонстрировала атакующие способности, забив 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.8 гола за матч), но на фоне этого была замечена и проблема в защите, так как команда пропустила 8 голов в этих играх (в среднем 1.6 гола за матч). Несмотря на позитивные результаты в атаке, проблемы в обороне мешают стабильности. «Уралец-ТС» забивает в 5 из 7 последних матчей, но пропускает в 7 из 9 последних встреч. Поэтому команда будет искать баланс между атакой и защитой в предстоящем матче.

«Волна»

«Волна» набрала 6 очков после 2 туров и занимает 2-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует отличные результаты как в атаке, так и в защите. «Волна» забивает в среднем 2.2 гола за матч в последних 5 играх и пропускает всего 0.4 гола. В последние 20 матчах подряд «Волна» забивает, что является их сильной стороной. В последних 5 играх они забили 11 голов, пропустив лишь 2. Кроме того, команда не проигрывает в 7 из последних 9 матчей, что подтверждает их стабильность и уверенность в своей игре. Они подходят к матчу с хорошей мотивацией и настройкой на продолжение своей победной серии.

Факты о командах

«Уралец-ТС»

Набрал 3 очка после 2 туров и занимает 8-е место.

В последних 5 играх «Уралец-ТС» забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 1.6 гола.

Забивает в 5 из последних 7 матчей.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

«Волна»

Набрал 6 очков после 2 туров и занимает 2-е место.

В последних 5 играх «Волна» забивает в среднем 2.2 гола за матч и пропускает 0.4 гола.

Забивает в 20 последних матчах подряд.

Не проигрывает в 7 из последних 9 матчей.

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 1:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур Уралец-ТС 0 : 2 Волна Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Волна 0 : 1 Уралец-ТС

Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Волна»

«Волна» выглядит фаворитом встречи, учитывая еe отличные атакующие результаты и стабильную защиту. У «Уралец-ТС» есть проблемы в обороне, что может сыграть против них в поединке с более организованным соперником. Тем не менее, команда из Свердловской области не раз забивала в последних играх, что оставляет надежду на их результативность в предстоящем матче.

С учeтом того, что «Волна» имеет отличные результаты в атаке, можно ожидать, что они забьют в этом матче, но также есть вероятность того, что «Уралец-ТС» ответит на удары и забьeт хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок: