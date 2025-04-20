21 апреля 2025 года на стадионе Estádio Nabi Abi Chedid состоится матч 5-го тура Бразильской Сери А между «Брагантино» и «Крузейро». Обе команды набрали по 7 очков, занимая 6-е и 5-е места соответственно. Этот матч будет решающим для обеих сторон, так как каждая команда стремится укрепить свою позицию в верхней части таблицы.

«Брагантино»

После 4 туров «Брагантино» занимает 6-е место с 7 очками. В последних 5 играх команда показала стабильные результаты, одержав 3 победы и 2 ничьи. В последних играх «Брагантино» забивает в среднем 1.2 гола за матч, но и пропускает в среднем 1 гол. Лучший бомбардир команды – Винисио, который забил 4 гола в 19 матчах.

Команда показывает хорошую атакующую игру, но иногда допускает ошибки в обороне. Тем не менее, «Брагантино» имеет хорошую форму на домашнем стадионе, где не проигрывает в 6 последних матчах, что даeт им дополнительные шансы в предстоящем поединке.

«Крузейро»

«Крузейро» также набрал 7 очков после 4 туров, занимая 5-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов, но и пропустила 7, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Габриэль Барбоза, который забил 7 голов в 12 матчах.

«Крузейро» испытывает трудности в выездных матчах, не выигрывая в 6 последних гостевых играх. Несмотря на это, команда продолжает забивать, что делает еe опасным соперником для «Брагантино». Однако проблемы в обороне и слабая выездная форма делают их уязвимыми в этом матче.

Факты о командах:

«Брагантино»

Занимает 6-е место с 7 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1 гол.

Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.

Проблемы с обороной, но сильная атакующая линия.

«Крузейро»

Занимает 5-е место с 7 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.4.

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи 20% (1) 40% (2) 40% (2) 3 Забитых мячей 6 0.6 В среднем за матч 1.2 1:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 5 тур Брагантино 1 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 36 тур Брагантино 1 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 17 тур Крузейро 2 : 1 Брагантино Бразилия. Серия А, 22 тур Крузейро 0 : 0 Брагантино Бразилия. Серия А, 3 тур Брагантино 0 : 3 Крузейро

Прогноз на матч «Брагантино» – «Крузейро»

«Брагантино» выглядит фаворитом матча, особенно с учeтом их сильной игры на домашнем стадионе. «Крузейро» не только сталкивается с трудностями в выездных играх, но и имеет проблемы с обороной. Несмотря на это, «Крузейро» имеет достаточно атакующего потенциала, чтобы забить в этом матче.

В целом, «Брагантино» должен победить в этом матче, но ожидаем, что «Крузейро» тоже создаст моменты и забьeт. Прогнозируем результативную игру с победой «Брагантино».

Рекомендации для ставок: