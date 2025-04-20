Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Брагантино» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 2.2

20 апреля 2025 9:00
Брагантино - Крузейро
21 апр. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.2
Победа «Брагантино» – коэффициент 2.2
Сделать ставку

21 апреля 2025 года на стадионе Estádio Nabi Abi Chedid состоится матч 5-го тура Бразильской Сери А между «Брагантино» и «Крузейро». Обе команды набрали по 7 очков, занимая 6-е и 5-е места соответственно. Этот матч будет решающим для обеих сторон, так как каждая команда стремится укрепить свою позицию в верхней части таблицы.

«Брагантино»

После 4 туров «Брагантино» занимает 6-е место с 7 очками. В последних 5 играх команда показала стабильные результаты, одержав 3 победы и 2 ничьи. В последних играх «Брагантино» забивает в среднем 1.2 гола за матч, но и пропускает в среднем 1 гол. Лучший бомбардир команды – Винисио, который забил 4 гола в 19 матчах.

Команда показывает хорошую атакующую игру, но иногда допускает ошибки в обороне. Тем не менее, «Брагантино» имеет хорошую форму на домашнем стадионе, где не проигрывает в 6 последних матчах, что даeт им дополнительные шансы в предстоящем поединке.

«Крузейро»

«Крузейро» также набрал 7 очков после 4 туров, занимая 5-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов, но и пропустила 7, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Габриэль Барбоза, который забил 7 голов в 12 матчах.

«Крузейро» испытывает трудности в выездных матчах, не выигрывая в 6 последних гостевых играх. Несмотря на это, команда продолжает забивать, что делает еe опасным соперником для «Брагантино». Однако проблемы в обороне и слабая выездная форма делают их уязвимыми в этом матче.

Факты о командах:

«Брагантино»

  • Занимает 6-е место с 7 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.
  • Проблемы с обороной, но сильная атакующая линия.

«Крузейро»

  • Занимает 5-е место с 7 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.4.
  • Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
20% (1)
40% (2)
40% (2)
3
Забитых мячей
6
0.6
В среднем за матч
1.2
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 1
02.12.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
13.07.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
0 : 0
04.09.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
0 : 3
30.04.2023
Крузейро

Прогноз на матч «Брагантино» – «Крузейро»

«Брагантино» выглядит фаворитом матча, особенно с учeтом их сильной игры на домашнем стадионе. «Крузейро» не только сталкивается с трудностями в выездных играх, но и имеет проблемы с обороной. Несмотря на это, «Крузейро» имеет достаточно атакующего потенциала, чтобы забить в этом матче.

В целом, «Брагантино» должен победить в этом матче, но ожидаем, что «Крузейро» тоже создаст моменты и забьeт. Прогнозируем результативную игру с победой «Брагантино».

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Брагантино» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Брагантино» больше 1.5 – коэффициент 2.00

2.2
Победа «Брагантино» – коэффициент 2.2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 