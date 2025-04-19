«Истанбул» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч Суперлига 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

20 апреля на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» пройдет встреча между «Истанбулом» и «Газиантепом» в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги. «Истанбул» стремится вернуться в топ-3, а «Газиантеп» продолжает борьбу за место в верхней части турнирной таблицы. Ожидается интересный матч, где обе команды постараются продемонстрировать свою силу.
«Истанбул»
«Истанбул» занимает 3-е место в турнирной таблице с 56 очками. Команда показывает стабильные результаты, особенно на домашнем стадионе, где у них хорошая форма – 7 побед и 3 ничьих в последних 10 домашних матчах. В последних играх «Истанбул» демонстрирует неплохую атакующую игру, забивая в среднем 1.4 гола за матч. Однако защита не всегда уверена, пропуская в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
После поражения от «Бешикташа» (0:2) «Истанбул» будет стремиться вернуться на победную дорожку. Лидер атак – Густаво, который уже забил 5 голов в последних 16 матчах.
«Газиантеп»
«Газиантеп» занимает 4-е место с 50 очками, находясь в хорошей форме. В последних 5 играх они не проигрывали, одержав 3 победы и 2 ничьих. В атаке «Газиантеп» забивает в среднем 1.2 гола за матч, а их защита пропускает в среднем 0.8 гола за игру. Стоит отметить их отличную оборону, которая не позволила пропустить больше одного гола в последних матчах. Однако в атаке команда не всегда может быть стабильной, забивая в среднем 1 гол за игру.
После ничьей с «Юньнань Юйкунь» (1:1), «Газиантеп» постарается улучшить свою результативность и продолжить свою беспроигрышную серию.
Факты о командах:
«Истанбул»:
- Не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей.
- Забивает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх.
«Газиантеп»:
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.8 гола за матч в последних 5 играх.
Прогноз на матч «Истанбул» – «Газиантеп»
«Истанбул» в домашних матчах традиционно выглядит сильнее, но «Газиантеп» показывает уверенную игру в обороне и может создать проблемы для хозяев. Несмотря на домашнее преимущество, «Истанбул» имеет слабости в защите, что делает матч более непредсказуемым. Ожидается, что обе команды смогут забить.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Истанбул» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Истанбул» больше 1.5 – коэффициент 1.90