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«Истанбул» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч Суперлига 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

19 апреля 2025 13:00
Истанбул Башакшехир - Газиантеп
20 апр. 2025, воскресенье 13:30 | Турция. Суперлига, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.8
Победа «Истанбул» – коэффициент 1.80
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20 апреля на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» пройдет встреча между «Истанбулом» и «Газиантепом» в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги. «Истанбул» стремится вернуться в топ-3, а «Газиантеп» продолжает борьбу за место в верхней части турнирной таблицы. Ожидается интересный матч, где обе команды постараются продемонстрировать свою силу.

«Истанбул»

«Истанбул» занимает 3-е место в турнирной таблице с 56 очками. Команда показывает стабильные результаты, особенно на домашнем стадионе, где у них хорошая форма – 7 побед и 3 ничьих в последних 10 домашних матчах. В последних играх «Истанбул» демонстрирует неплохую атакующую игру, забивая в среднем 1.4 гола за матч. Однако защита не всегда уверена, пропуская в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.

После поражения от «Бешикташа» (0:2) «Истанбул» будет стремиться вернуться на победную дорожку. Лидер атак – Густаво, который уже забил 5 голов в последних 16 матчах.

«Газиантеп»

«Газиантеп» занимает 4-е место с 50 очками, находясь в хорошей форме. В последних 5 играх они не проигрывали, одержав 3 победы и 2 ничьих. В атаке «Газиантеп» забивает в среднем 1.2 гола за матч, а их защита пропускает в среднем 0.8 гола за игру. Стоит отметить их отличную оборону, которая не позволила пропустить больше одного гола в последних матчах. Однако в атаке команда не всегда может быть стабильной, забивая в среднем 1 гол за игру.

После ничьей с «Юньнань Юйкунь» (1:1), «Газиантеп» постарается улучшить свою результативность и продолжить свою беспроигрышную серию.

Факты о командах:

«Истанбул»:

  • Не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей.
  • Забивает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх.

«Газиантеп»:

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за матч в последних 5 играх.

Личные встречи
58% (7)
8% (1)
33% (4)
18
Забитых мячей
12
1.5
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
20.04.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
3 : 0
23.11.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 27 тур
Газиантеп
0 : 2
24.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
07.10.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 36 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
14.05.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
1 : 1
05.01.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
12.02.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 0
22.09.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантеп
2 : 0
08.04.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
13.12.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
02.03.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Газиантеп
1 : 2
06.10.2019
Истанбул Башакшехир
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Прогноз на матч «Истанбул» – «Газиантеп»

«Истанбул» в домашних матчах традиционно выглядит сильнее, но «Газиантеп» показывает уверенную игру в обороне и может создать проблемы для хозяев. Несмотря на домашнее преимущество, «Истанбул» имеет слабости в защите, что делает матч более непредсказуемым. Ожидается, что обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Истанбул» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Истанбул» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.8
Победа «Истанбул» – коэффициент 1.80
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига
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