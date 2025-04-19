20 апреля 2025 года в рамках 30-го тура Лиги 1 на стадионе Огюст Делон состоится интересный матч между французскими клубами «Реймс» и «Тулуза». «Реймс» будет стремиться вернуться на победный путь после неудач в последних играх, а «Тулуза», несмотря на низкую результативность, намерена улучшить свои позиции в середине таблицы. Это обещает быть напряжeнное и важное противостояние для обеих команд.
«Реймс»
После 29 туров «Реймс» набрал 29 очков, занимая 15-е место в Лиге 1. В последние недели команда демонстрирует противоречивые результаты, не выиграв в двух последних матчах подряд. Однако на домашнем стадионе «Реймс» всегда силeн. Кейто Накамура с 12 голами в 33 матчах продолжает быть главной атакующей силой команды. В последних пяти играх «Реймс» забил 7 голов и пропустил всего 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и защитой. Однако их оборона не без слабых мест, особенно в выездных играх.
«Тулуза»
«Тулуза» в текущем сезоне занимает 12-е место, имея в активе 34 очка после 29 туров. Команда имеет проблемы с результативностью в последних играх, проиграв в четырeх последних матчах. Тем не менее, они всe равно продолжают забивать в каждом матче, хотя пропускают значительно больше. Лучший бомбардир команды, Закария Абуклал, забил 7 голов в 24 играх, но атакующие действия команды не всегда могут гарантировать результат. В последних 5 играх «Тулуза» забила 7 голов, но также пропустила 12, что подчеркивает их нестабильность в обороне.
Факты о командах
«Реймс»:
- 15-е место в Лиге 1 с 29 очками.
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.40 гола за игру.
- Пропускает 0.60 гола в последних 5 играх.
- Кейто Накамура – лучший бомбардир с 12 голами.
«Тулуза»:
- 12-е место с 34 очками.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.
- Пропускает 2.40 гола за игру в последних 5 матчах.
- Закария Абуклал – лучший бомбардир с 7 голами.
Прогноз на матч «Реймс» – «Тулуза»
Несмотря на неудачные результаты последних матчей, «Реймс» остаeтся фаворитом встречи, особенно в домашних играх. Тулуза, хотя и забивает в каждом матче, продолжает иметь проблемы в обороне, что может сыграть против них в данном противостоянии. «Реймс» имеет отличные шансы на победу, особенно с учeтом их защиты и стабильной атаки, возглавляемой Кейто Накамурой.
Ожидается, что «Реймс» возьмeт верх, но матч вполне может оказаться результативным, учитывая тенденцию обеих команд пропускать и забивать голы. Тем не менее, фаворитом встречи является команда хозяев.
Рекомендованные ставки
- Победа «Реймса» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Реймса» больше 1.5 – коэффициент 1.90