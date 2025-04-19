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«Реймс» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

19 апреля 2025 11:00
Реймс - Тулуза
20 апр. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 30 тур
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1.75
Победа «Реймса» – коэффициент 1.75
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20 апреля 2025 года в рамках 30-го тура Лиги 1 на стадионе Огюст Делон состоится интересный матч между французскими клубами «Реймс» и «Тулуза». «Реймс» будет стремиться вернуться на победный путь после неудач в последних играх, а «Тулуза», несмотря на низкую результативность, намерена улучшить свои позиции в середине таблицы. Это обещает быть напряжeнное и важное противостояние для обеих команд.

«Реймс»

После 29 туров «Реймс» набрал 29 очков, занимая 15-е место в Лиге 1. В последние недели команда демонстрирует противоречивые результаты, не выиграв в двух последних матчах подряд. Однако на домашнем стадионе «Реймс» всегда силeн. Кейто Накамура с 12 голами в 33 матчах продолжает быть главной атакующей силой команды. В последних пяти играх «Реймс» забил 7 голов и пропустил всего 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и защитой. Однако их оборона не без слабых мест, особенно в выездных играх.

«Тулуза»

«Тулуза» в текущем сезоне занимает 12-е место, имея в активе 34 очка после 29 туров. Команда имеет проблемы с результативностью в последних играх, проиграв в четырeх последних матчах. Тем не менее, они всe равно продолжают забивать в каждом матче, хотя пропускают значительно больше. Лучший бомбардир команды, Закария Абуклал, забил 7 голов в 24 играх, но атакующие действия команды не всегда могут гарантировать результат. В последних 5 играх «Тулуза» забила 7 голов, но также пропустила 12, что подчеркивает их нестабильность в обороне.

Факты о командах

«Реймс»:

  • 15-е место в Лиге 1 с 29 очками.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает 0.60 гола в последних 5 играх.
  • Кейто Накамура – лучший бомбардир с 12 голами.

«Тулуза»:

  • 12-е место с 34 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает 2.40 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Закария Абуклал – лучший бомбардир с 7 голами.

Личные встречи
21% (4)
32% (6)
47% (9)
23
Забитых мячей
27
1.21
В среднем за матч
1.42
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 30 тур
Реймс
1 : 0
20.04.2025
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
1 : 0
03.11.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 1
22.10.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
3 : 0
26.02.2023
Тулуза
Франция. Кубок, 1/8 финала
Тулуза
3 : 1
08.02.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1 : 0
11.09.2022
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0 : 1
14.12.2019
Реймс
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1 : 1
10.02.2019
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тулуза
3 : 3
22.01.2019
Реймс
Франция. Лига 1, 16 тур
Реймс
0 : 1
05.12.2018
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 3
09.01.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 2
12.09.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 0
31.01.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
2 : 0
13.09.2014
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
3 : 2
08.03.2014
Реймс
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
1 : 2
18.10.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1 : 1
26.01.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
1 : 1
01.09.2012
Реймс
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Прогноз на матч «Реймс» – «Тулуза»

Несмотря на неудачные результаты последних матчей, «Реймс» остаeтся фаворитом встречи, особенно в домашних играх. Тулуза, хотя и забивает в каждом матче, продолжает иметь проблемы в обороне, что может сыграть против них в данном противостоянии. «Реймс» имеет отличные шансы на победу, особенно с учeтом их защиты и стабильной атаки, возглавляемой Кейто Накамурой.

Ожидается, что «Реймс» возьмeт верх, но матч вполне может оказаться результативным, учитывая тенденцию обеих команд пропускать и забивать голы. Тем не менее, фаворитом встречи является команда хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реймса» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Реймса» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Реймса» – коэффициент 1.75
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Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1
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