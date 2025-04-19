20 апреля 2025 года в рамках 30-го тура Лиги 1 на стадионе Огюст Делон состоится интересный матч между французскими клубами «Реймс» и «Тулуза». «Реймс» будет стремиться вернуться на победный путь после неудач в последних играх, а «Тулуза», несмотря на низкую результативность, намерена улучшить свои позиции в середине таблицы. Это обещает быть напряжeнное и важное противостояние для обеих команд.

«Реймс»

После 29 туров «Реймс» набрал 29 очков, занимая 15-е место в Лиге 1. В последние недели команда демонстрирует противоречивые результаты, не выиграв в двух последних матчах подряд. Однако на домашнем стадионе «Реймс» всегда силeн. Кейто Накамура с 12 голами в 33 матчах продолжает быть главной атакующей силой команды. В последних пяти играх «Реймс» забил 7 голов и пропустил всего 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и защитой. Однако их оборона не без слабых мест, особенно в выездных играх.

«Тулуза»

«Тулуза» в текущем сезоне занимает 12-е место, имея в активе 34 очка после 29 туров. Команда имеет проблемы с результативностью в последних играх, проиграв в четырeх последних матчах. Тем не менее, они всe равно продолжают забивать в каждом матче, хотя пропускают значительно больше. Лучший бомбардир команды, Закария Абуклал, забил 7 голов в 24 играх, но атакующие действия команды не всегда могут гарантировать результат. В последних 5 играх «Тулуза» забила 7 голов, но также пропустила 12, что подчеркивает их нестабильность в обороне.

Факты о командах

«Реймс»:

15-е место в Лиге 1 с 29 очками.

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает 0.60 гола в последних 5 играх.

Кейто Накамура – лучший бомбардир с 12 голами.

«Тулуза»:

12-е место с 34 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает 2.40 гола за игру в последних 5 матчах.

Закария Абуклал – лучший бомбардир с 7 голами.

Личные встречи 21% (4) 32% (6) 47% (9) 23 Забитых мячей 27 1.21 В среднем за матч 1.42 3:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 3:3 Франция. Лига 1, 30 тур Реймс 1 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 10 тур Тулуза 1 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 20 тур Реймс 2 : 3 Тулуза Франция. Лига 1, 9 тур Тулуза 1 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 25 тур Реймс 3 : 0 Тулуза Франция. Кубок, 1/8 финала Тулуза 3 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 7 тур Тулуза 1 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 18 тур Тулуза 0 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур Тулуза 1 : 1 Реймс Франция. Кубок, 1/16 финала Тулуза 3 : 3 Реймс Франция. Лига 1, 16 тур Реймс 0 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 20 тур Реймс 1 : 3 Тулуза Франция. Лига 1, 5 тур Тулуза 2 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 23 тур Тулуза 1 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 5 тур Реймс 2 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 28 тур Тулуза 3 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 10 тур Реймс 1 : 2 Тулуза Франция. Лига 1, 22 тур Реймс 1 : 1 Тулуза Франция. Лига 1, 4 тур Тулуза 1 : 1 Реймс

Прогноз на матч «Реймс» – «Тулуза»

Несмотря на неудачные результаты последних матчей, «Реймс» остаeтся фаворитом встречи, особенно в домашних играх. Тулуза, хотя и забивает в каждом матче, продолжает иметь проблемы в обороне, что может сыграть против них в данном противостоянии. «Реймс» имеет отличные шансы на победу, особенно с учeтом их защиты и стабильной атаки, возглавляемой Кейто Накамурой.

Ожидается, что «Реймс» возьмeт верх, но матч вполне может оказаться результативным, учитывая тенденцию обеих команд пропускать и забивать голы. Тем не менее, фаворитом встречи является команда хозяев.

Рекомендованные ставки