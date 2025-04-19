20 апреля 2025 года в 16:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Зенит» будет принимать на своем поле гостей подмосковный клуб «Химки».
«Зенит»
Питерцы выходят на серьезные обороты на финише кампании. После убедительного перфоманса в матче РПЛ против «Краснодара» («сине-бело-голубые» разнесли конкурента со счетом 4:1) последовала дежурная победа над «Ростовом» в Кубке страны (2:0). Теперь подопечным Сергея Семака предстоит развить успех в домашней встрече с проблемными «Химками».
Последние три игры:
- Зенит – Ростов 2:0
- Зенит – Краснодар 4:1
- Локомотив – Зенит 1:1
«Химки»
В стане подмосковного клуба крайне неспокойно. Футболисты «Химок» жалуются на отсутствие заработной платы и полных ходом гуляют слухи о том, что команда собирается бойкотировать (!) игру в Питере. В руководстве «Химок» не исключают, что на «Газпром Арене» и вовсе придется задействовать дублирующий состав.
Последние три игры:
- Химки – Крылья Советов 1:3
- Динамо Махачкала – Химки 4:1
- Химки – Пари НН 2:0
Прогноз на матч «Зенит» – «Химки»
Честно говоря, сложно представить, за счет чего гости могут сотворить сенсацию. Считаем, что «Зенит» не просто оправдает статус фаворита, а сделает это с большим запасом. Думается, что «Химкам» не удастся избежать разгрома на «Газпром Арене».
Прогноз: победа «Зенита» с форой -2, коэффициент – 1,66.