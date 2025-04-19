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«Зенит» – «Химки»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.66

19 апреля 2025 8:00
Зенит - Химки
20 апр. 2025, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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1.66
победа «Зенита» с форой -2, коэфф. – 1.66
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20 апреля 2025 года в 16:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Зенит» будет принимать на своем поле гостей подмосковный клуб «Химки».

«Зенит»

Питерцы выходят на серьезные обороты на финише кампании. После убедительного перфоманса в матче РПЛ против «Краснодара» («сине-бело-голубые» разнесли конкурента со счетом 4:1) последовала дежурная победа над «Ростовом» в Кубке страны (2:0). Теперь подопечным Сергея Семака предстоит развить успех в домашней встрече с проблемными «Химками».

Последние три игры:

  • Зенит – Ростов 2:0
  • Зенит – Краснодар 4:1
  • Локомотив – Зенит 1:1

«Химки»

В стане подмосковного клуба крайне неспокойно. Футболисты «Химок» жалуются на отсутствие заработной платы и полных ходом гуляют слухи о том, что команда собирается бойкотировать (!) игру в Питере. В руководстве «Химок» не исключают, что на «Газпром Арене» и вовсе придется задействовать дублирующий состав.

Последние три игры:

  • Химки – Крылья Советов 1:3
  • Динамо Махачкала – Химки 4:1
  • Химки – Пари НН 2:0

Личные встречи
81% (13)
19% (3)
0% (0)
37
Забитых мячей
13
2.31
В среднем за матч
0.81
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 0
20.04.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
1 : 1
18.08.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 2
12.03.2023
Химки
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Химки
1 : 1
15.07.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
1 : 0
07.05.2022
Химки
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Химки
1 : 3
24.07.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 0
05.04.2021
Химки
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0 : 2
01.11.2020
Зенит
Россия. Кубок, Финал
Зенит
1 : 0
25.07.2020
Химки
Россия. Кубок, 1/16 финала
Химки
2 : 3
17.07.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
0 : 4
30.08.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4 : 2
25.04.2009
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
1 : 0
01.11.2008
Химки
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
1 : 4
13.07.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
4 : 1
21.10.2007
Химки
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
2 : 2
16.06.2007
Зенит
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Прогноз на матч «Зенит» – «Химки»

Честно говоря, сложно представить, за счет чего гости могут сотворить сенсацию. Считаем, что «Зенит» не просто оправдает статус фаворита, а сделает это с большим запасом. Думается, что «Химкам» не удастся избежать разгрома на «Газпром Арене».

Прогноз: победа «Зенита» с форой -2, коэффициент – 1,66.

1.66
победа «Зенита» с форой -2, коэфф. – 1.66
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига
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Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
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5 : 1
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