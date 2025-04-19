20 апреля 2025 года в 16:30 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Зенит» будет принимать на своем поле гостей подмосковный клуб «Химки».

«Зенит»

Питерцы выходят на серьезные обороты на финише кампании. После убедительного перфоманса в матче РПЛ против «Краснодара» («сине-бело-голубые» разнесли конкурента со счетом 4:1) последовала дежурная победа над «Ростовом» в Кубке страны (2:0). Теперь подопечным Сергея Семака предстоит развить успех в домашней встрече с проблемными «Химками».

Последние три игры:

Зенит – Ростов 2:0

Зенит – Краснодар 4:1

Локомотив – Зенит 1:1

«Химки»

В стане подмосковного клуба крайне неспокойно. Футболисты «Химок» жалуются на отсутствие заработной платы и полных ходом гуляют слухи о том, что команда собирается бойкотировать (!) игру в Питере. В руководстве «Химок» не исключают, что на «Газпром Арене» и вовсе придется задействовать дублирующий состав.

Последние три игры:

Химки – Крылья Советов 1:3

Динамо Махачкала – Химки 4:1

Химки – Пари НН 2:0

Личные встречи 81% (13) 19% (3) 0% (0) 37 Забитых мячей 13 2.31 В среднем за матч 0.81 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 25 тур Зенит 1 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 5 тур Химки 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 19 тур Зенит 3 : 2 Химки Россия. Премьер-лига, 1 тур Химки 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 1 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 1 тур Химки 1 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 24 тур Зенит 2 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 13 тур Химки 0 : 2 Зенит Россия. Кубок, Финал Зенит 1 : 0 Химки Россия. Кубок, 1/16 финала Химки 2 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 20 тур Химки 0 : 4 Зенит Россия. Премьер-лига, 6 тур Зенит 4 : 2 Химки Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 1 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 13 тур Химки 1 : 4 Зенит Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 4 : 1 Химки Россия. Премьер-лига, 13 тур Химки 2 : 2 Зенит

Прогноз на матч «Зенит» – «Химки»

Честно говоря, сложно представить, за счет чего гости могут сотворить сенсацию. Считаем, что «Зенит» не просто оправдает статус фаворита, а сделает это с большим запасом. Думается, что «Химкам» не удастся избежать разгрома на «Газпром Арене».

Прогноз: победа «Зенита» с форой -2, коэффициент – 1,66.