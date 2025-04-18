«Адана Демирспор» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля в 32-м туре турецкой Суперлиги на стадионе Yeni Adana Stadyumu «Адана Демирспор» примет «Трабзонспор». Команды находятся на разных полюсах таблицы и показывают противоположные результаты. Хозяева пребывают в глубоком кризисе, а гости стабильно забивают и продолжают набирать очки, несмотря на определeнные проблемы в обороне. Исход матча может оказаться предсказуемым, учитывая разницу в текущей форме.

«Адана Демирспор» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице с минус двумя очками, и ситуация продолжает усугубляться. Команда проиграла четыре последних матча подряд, пропустив в них 16 мячей. При этом атакующие действия выглядят слабо – лишь 3 забитых гола за 5 туров.Главный бомбардир – Юсуф Бараси – оформил 7 голов в 25 матчах, но даже его усилий недостаточно, чтобы команда претендовала на очки. Средние показатели обороны – 3.20 пропущенных за игру, что делает «Адану» одним из самых уязвимых коллективов чемпионата.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 9-е место и имеет 39 очков. Команда регулярно забивает – по крайней мере один гол в каждом из пяти последних матчей. В этом отрезке было забито 10 мячей, и даже при игре против таких соперников, как «Фенербахче» и «Истанбул», команда сохраняла атакующий настрой.Лидером нападения остаeтся Симон Банза с 20 мячами в 29 матчах. Несмотря на то что в защите случаются ошибки (7 пропущенных за 5 игр), общая форма команды внушает уверенность.

Факты о командах

«Адана Демирспор»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 3.20 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в среднем 0.60 гола за матч

Пропускает в 4 последних матчах

Забито за 5 матчей: 3, пропущено: 16

«Трабзонспор»

Забивает в 6 последних матчах

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите

Забито за 5 матчей: 10, пропущено: 7

Победа в последнем туре над «Ризеспором» (2:0)

Личные встречи 25% (2) 0% (0) 75% (6) 6 Забитых мячей 18 0.75 В среднем за матч 2.25 3:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:0 Турция. Суперлига, 32 тур Адана Демирспор 0 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 13 тур Трабзонспор 5 : 0 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 27 тур Трабзонспор 1 : 0 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 8 тур Адана Демирспор 1 : 0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 25 тур Трабзонспор 4 : 1 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 6 тур Адана Демирспор 3 : 2 Трабзонспор Турция. Суперлига, 34 тур Адана Демирспор 1 : 3 Трабзонспор Турция. Суперлига, 15 тур Трабзонспор 2 : 0 Адана Демирспор

Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Трабзонспор»

Сложно ожидать от «Аданы» прорыва на фоне четырeх подряд поражений и катастрофической игры в обороне. Команда рассыпается при малейшем давлении, а «Трабзонспор» способен стабильно реализовывать свои моменты. Даже если гости не сыграют идеально, их нападение должно оказаться сильнее слабой обороны хозяев.Скорее всего, «Трабзонспор» добьeтся победы, а «Адана» продолжит своe падение. Матч вполне может получиться результативным, но победа гостей выглядит наиболее логичной ставкой.

Рекомендованные ставки