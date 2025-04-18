«Адана Демирспор» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

19 апреля в 32-м туре турецкой Суперлиги на стадионе Yeni Adana Stadyumu «Адана Демирспор» примет «Трабзонспор». Команды находятся на разных полюсах таблицы и показывают противоположные результаты. Хозяева пребывают в глубоком кризисе, а гости стабильно забивают и продолжают набирать очки, несмотря на определeнные проблемы в обороне. Исход матча может оказаться предсказуемым, учитывая разницу в текущей форме.
«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице с минус двумя очками, и ситуация продолжает усугубляться. Команда проиграла четыре последних матча подряд, пропустив в них 16 мячей. При этом атакующие действия выглядят слабо – лишь 3 забитых гола за 5 туров.Главный бомбардир – Юсуф Бараси – оформил 7 голов в 25 матчах, но даже его усилий недостаточно, чтобы команда претендовала на очки. Средние показатели обороны – 3.20 пропущенных за игру, что делает «Адану» одним из самых уязвимых коллективов чемпионата.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» занимает 9-е место и имеет 39 очков. Команда регулярно забивает – по крайней мере один гол в каждом из пяти последних матчей. В этом отрезке было забито 10 мячей, и даже при игре против таких соперников, как «Фенербахче» и «Истанбул», команда сохраняла атакующий настрой.Лидером нападения остаeтся Симон Банза с 20 мячами в 29 матчах. Несмотря на то что в защите случаются ошибки (7 пропущенных за 5 игр), общая форма команды внушает уверенность.
Факты о командах
«Адана Демирспор»
- Проигрывает в 4 последних матчах
- Пропускает в среднем 3.20 гола за матч (последние 5 игр)
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч
- Пропускает в 4 последних матчах
- Забито за 5 матчей: 3, пропущено: 16
«Трабзонспор»
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите
- Забито за 5 матчей: 10, пропущено: 7
- Победа в последнем туре над «Ризеспором» (2:0)
Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Трабзонспор»
Сложно ожидать от «Аданы» прорыва на фоне четырeх подряд поражений и катастрофической игры в обороне. Команда рассыпается при малейшем давлении, а «Трабзонспор» способен стабильно реализовывать свои моменты. Даже если гости не сыграют идеально, их нападение должно оказаться сильнее слабой обороны хозяев.Скорее всего, «Трабзонспор» добьeтся победы, а «Адана» продолжит своe падение. Матч вполне может получиться результативным, но победа гостей выглядит наиболее логичной ставкой.
Рекомендованные ставки
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05