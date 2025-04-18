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«Адана Демирспор» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

18 апреля 2025 13:00
Адана Демирспор - Трабзонспор
19 апр. 2025, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.85
Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.85
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19 апреля в 32-м туре турецкой Суперлиги на стадионе Yeni Adana Stadyumu «Адана Демирспор» примет «Трабзонспор». Команды находятся на разных полюсах таблицы и показывают противоположные результаты. Хозяева пребывают в глубоком кризисе, а гости стабильно забивают и продолжают набирать очки, несмотря на определeнные проблемы в обороне. Исход матча может оказаться предсказуемым, учитывая разницу в текущей форме.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице с минус двумя очками, и ситуация продолжает усугубляться. Команда проиграла четыре последних матча подряд, пропустив в них 16 мячей. При этом атакующие действия выглядят слабо – лишь 3 забитых гола за 5 туров.Главный бомбардир – Юсуф Бараси – оформил 7 голов в 25 матчах, но даже его усилий недостаточно, чтобы команда претендовала на очки. Средние показатели обороны – 3.20 пропущенных за игру, что делает «Адану» одним из самых уязвимых коллективов чемпионата.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 9-е место и имеет 39 очков. Команда регулярно забивает – по крайней мере один гол в каждом из пяти последних матчей. В этом отрезке было забито 10 мячей, и даже при игре против таких соперников, как «Фенербахче» и «Истанбул», команда сохраняла атакующий настрой.Лидером нападения остаeтся Симон Банза с 20 мячами в 29 матчах. Несмотря на то что в защите случаются ошибки (7 пропущенных за 5 игр), общая форма команды внушает уверенность.

Факты о командах

«Адана Демирспор»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 3.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забито за 5 матчей: 3, пропущено: 16

«Трабзонспор»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.40 – в защите
  • Забито за 5 матчей: 10, пропущено: 7
  • Победа в последнем туре над «Ризеспором» (2:0)

Личные встречи
25% (2)
0% (0)
75% (6)
6
Забитых мячей
18
0.75
В среднем за матч
2.25
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
0 : 1
19.04.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Трабзонспор
5 : 0
25.11.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 0
25.02.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
1 : 0
06.10.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
4 : 1
12.03.2023
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
3 : 2
12.09.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 3
23.04.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 0
04.12.2021
Адана Демирспор
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Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Трабзонспор»

Сложно ожидать от «Аданы» прорыва на фоне четырeх подряд поражений и катастрофической игры в обороне. Команда рассыпается при малейшем давлении, а «Трабзонспор» способен стабильно реализовывать свои моменты. Даже если гости не сыграют идеально, их нападение должно оказаться сильнее слабой обороны хозяев.Скорее всего, «Трабзонспор» добьeтся победы, а «Адана» продолжит своe падение. Матч вполне может получиться результативным, но победа гостей выглядит наиболее логичной ставкой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.85
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Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига
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